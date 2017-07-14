Маленький поселок Курортное (крымскотатарское название Нижний Отуз) раскинулся у подножия живописного горного массива Кара-Даг. В Средние века здесь действовал морской порт Провант, который, вместе со всей приморской Отузской долиной, принадлежал Венеции. Поселок знаменит биостанцией и Карадагским природным заповедником. Несмотря на то что в Курортном чистое и теплое море, отдыхающих тут мало. Местные жители видят в этом «турецкий след»: курорты Турции переманили туристов низкими ценами и более качественным сервисом.