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Фотогалереи

Высокие цены, некачественный сервис: Курортное без туристов (фотогалерея)

Маленький поселок Курортное (крымскотатарское название Нижний Отуз) раскинулся у подножия живописного горного массива Кара-Даг. В Средние века здесь действовал морской порт Провант, который, вместе со всей приморской Отузской долиной, принадлежал Венеции. Поселок знаменит биостанцией и Карадагским природным заповедником. Несмотря на то что в Курортном чистое и теплое море, отдыхающих тут мало. Местные жители видят в этом «турецкий след»: курорты Турции переманили туристов низкими ценами и более качественным сервисом.
Информационные указатели перед въездом в поселок Курортное
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Информационные указатели перед въездом в поселок Курортное

Эту гору жители Курортного называют Медовка
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Эту гору жители Курортного называют Медовка

Объявления о сдаче жилья можно увидеть в курортном поселке повсюду
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Объявления о сдаче жилья можно увидеть в курортном поселке повсюду

Отдыхающие поднимаются по дороге, ведущей к центральной набережной Курортного. На фоне &ndash; мыс Меганом
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Отдыхающие поднимаются по дороге, ведущей к центральной набережной Курортного. На фоне – мыс Меганом

Всего один покупатель на местном &laquo;Восточном базаре&raquo;
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Всего один покупатель на местном «Восточном базаре»

Пляж в акватории Карадагского природного заповедника
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Пляж в акватории Карадагского природного заповедника

На набережной поселка в середине дня
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На набережной поселка в середине дня

Местному дельфинарию в этом году исполняется 40 лет
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Местному дельфинарию в этом году исполняется 40 лет

Курортники в пляжной зоне Карадагского природного заповедника
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Курортники в пляжной зоне Карадагского природного заповедника

Штат плавсредств Карадагской научной станции природного заповедника
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Штат плавсредств Карадагской научной станции природного заповедника

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Табличка о запретах в акватории и пляжной зоне заповедника
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Табличка о запретах в акватории и пляжной зоне заповедника

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Прогулочный катер пришвартовался у пирса Курортного
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Прогулочный катер пришвартовался у пирса Курортного

Отдыхающие отправляются на морскую прогулку
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Отдыхающие отправляются на морскую прогулку

Пляж &laquo;на двоих&raquo;
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Пляж «на двоих»

Наперегонки с катером
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Наперегонки с катером

Вода на пляже Курортного прозрачная
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Вода на пляже Курортного прозрачная

На пирсе поселка Курортное
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На пирсе поселка Курортное

Отель в Курортном привлекает отдыхающих скидками
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Отель в Курортном привлекает отдыхающих скидками

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