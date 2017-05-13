Аксенов признался, что ему «попросту стыдно» за керченские пляжи

Подконтрольный Кремлю глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов во время рабочей поездки в Керчь 12 мая прошелся по керченским пляжам и признался, что за многие из них ему «попросту стыдно» из-за мусора и неухоженности. Об этом Аксенов написал в Фейсбуке.

«Городской пляж является практически образцово-показательным, однако прилегающая к нему прибрежная зона без лишней скромности заслуживает статуса ярчайшего примера бесхозяйственности», – заявил Аксенов. Прогулочную прибрежную зону в центре Керчи он назвал «замусоренной и неухоженной».

«Обязательства по уборке не выполняются, пляжные территории не убираются», – прокомментировал Аксенов ситуацию с пляжами микрорайона Героевское.

Аксенов добавил, что поручил местным чиновникам привести в порядок территорию: сделать пляжной зоной, назначить ответственных лиц, а также обследовать дно и регулярно проводить санитарную очистку.

Во время посещения пляжа в поселке Героевка 12 мая подконтрольный Кремлю глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов возмутился при виде мусорных урн, окрашенных в цвета национального флага Украины. За желто-синие урны Аксенов пригрозил местным чиновникам штрафом.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».