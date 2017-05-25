Проблема суицидов российских подростков в последние годы стоит одинаково остро и для Москвы, и для российских регионов.

Рената Камболина жила в Приморском крае. Училась в школе на "отлично", занималась танцами, играла в группе на гитаре и барабане. Пошла в колледж на компьютерную специальность, встретила парня. Обычная жизнь обычного подростка.

Все поменялось, когда Ренате стукнуло 15. Девочка целыми днями сидела дома, стала замкнутой. Яна не понимала, почему ее дочь стала другой, и не знала, откуда ждать беды.

"Ее все любили, она росла в любви", – снова плачет Яна Шевчук, мама Ренаты Камболиной. Хотя прошло уже много времени, она не убирает вещи дочери из шкафа и не снимает со стен ее рисунки.

Я не знала, что такое страница "ВКонтакте". Я была уверена, что ребенок дома, в безопасности

"Я не знала, что такое страница "ВКонтакте". Я была уверена, что ребенок дома, в безопасности. Она дома – я от этого была счастлива. Не бродит бесцельно по улицам. Она в тепле, она накормлена", – рассказывает Яна.

Мать девушки не знала, что в виртуальном пространстве это уже давно была не Рената Камболина, а Рина Паленкова – депрессивный подросток, которая прятала лицо под шарфом и постила на стену странные картинки. 22 ноября 2015 года девочка оставила на стене свой последний пост, в котором попрощалась с другом.

"Утром, 23 числа она встала пораньше. Мы с ней вместе позавтракали, посмеялись, и она ушла. Ушла, как оказалось, навсегда", – вспоминает Яна.

К середине дня фотография девушки, которую переехал поезд, облетела все городские паблики. Спустя пару дней о Рине Паленковой из Уссурийска говорил чуть ли не весь рунет.

Из нее сделали богиню суицида

"В соцсетях это быстро подхватили и стали использовать ее фотографии в своих страшных играх. Из нее сделали богиню суицида, – говорит Яна. – Дети создают фейки, называют страницы ее именем. Делают мемы с ее фото, просто издеваются".

Именно после этого случая в СМИ всерьез заговорили о новой волне детских суицидов в России. В обиход вошло устойчивое выражение "группы смерти", а большой голубой кит стал повсеместным символом самоубийства подростков.

Хотя следствие так и не нашло связи между гибелью Рины и пабликами экстремистского содержания в соцсетях, в последних эту смерть используют до сих пор. Подростки погибшей девочке посвящают песни, стихи и видеоролики.

"Я не понимаю, зачем быть на нее похожим. Кто-то их на это настроил", – уверена мать погибшей девушки.

Сейчас мама Ренаты сама активно пользуется соцсетями. Общается с людьми, которые так же, как она, потеряли своих детей, помогает разоблачать "смертельные" паблики. У интернет-общественности Яна Шевчук просит только одного: чтобы образ ее дочери, наконец, перестали эксплуатировать.

Я не понимаю, зачем быть на нее похожим. Кто-то их на это настроил

"Их здесь, я не знаю... просто тысячи! И они все время что-то хотят", – недоумевает она.

Смерть в Сети – такие истории происходят не только в миллионных мегаполисах, но и в глубокой провинции. Только в Свердловской области за последние полгода покончили с собой сразу несколько подростков. В Каменск-Уральском с крыши многоэтажки шагнула 14-летняя школьница. Как выяснилось позже, ее смерти могли поспособствовать члены группы интернет-троллей.

"Да, сидела она в этих группах. У нее было много групп таких. Подружка тоже подписалась под мальчика и сказала: ты сможешь ради парня спрыгнуть с 9-этажки?" – рассказывает одна из знакомых девушки.

Еще одна история совсем недавно произошла в Реже. Влюбленная пара подростков (оба состояли в сомнительных пабликах), взялись за руки и спрыгнули с недостроенного дома. Прощальную записку они также оставили на странице в соцсети: "Простите за все и забудьте сразу".