Зейтуллаев: новая голодовка, новый срок

Прошло 10 дней с тех пор как фигурант дела «Хизб-ут-Тахрир» Руслан Зейтуллаев объявил новую голодовку. Главное требование крымчанина – освободить его и вернуть в Украину. В то же время органы следствия не только не собираются отпускать Зейтуллаева, но и подали жалобу в Верховный суд России с требованием увеличить срок его заключения до 17 лет.

В данный момент Руслан Зейтуллаев находится в СИЗО Ростова-на-Дону. 15 мая его там навестили крымские адвокаты Эдем Семедляев и Эмиль Курбединов. Повидавшись со своим подзащитным они сообщили о том, что Руслан начал новую голодовку.

Мы увидели сильного и мужественного единомышленника и активиста, который в любых условиях намерен бороться за свои права и права своего народа

«С сегодняшнего дня Руслан начал очередную бессрочную голодовку в протест приговору и продолжающимся репрессиям крымских татар мусульман и гражданских активистов. Мы увидели сильного и мужественного единомышленника и активиста, который в любых условиях намерен бороться за свои права и права своего народа!» – заявил адвокат Эмиль Курбединов на своей странице в Facebook.

Руслан Зейтуллаев находится за решеткой больше двух лет. 23 января 2015 года представители ФСБ задержали крымчанина вместе с его соседями и единоверцами Фератом Сайфуллаевым, Рустемом Ваитовом и Нури Примовым. Все четверо являются жителями села Орлиное, расположенном в Балаклавском районе Севастополя. Они вместе работали в строительной бригаде и состояли в одной мусульманской общине. Сайфуллаев, Ваитов и Примов – крымские татары, а Примов – русский по национальности. Он сменил имя Юрий на Нури после принятия ислама.

ФСБ возбудила против них уголовное дело по подозрению в участии в исламистской организации «Хизб ут-Тахрир», которая в России признана террористической. Все задержанные сразу опровергли вину и заявили, что к терроризму не имеют никакого отношения.

Судебный процесс над четырьмя севастопольцами начался летом 2016 года. Слушания проходили в Северо-Кавказском окружном военном суде. Следователи инкриминировали Ваитову, Сайфуллаеву и Примову ч.2 ст. 205.5 Уголовного кодекса – участие в террористической организации, а Зейтуллаеву – ч.1 той же статьи – организация террористической группы.

Прокурор запросил Руслану Зейтуллаеву 17 лет лишения свободы, а трем остальным – от 7 и 8 лет. Судьи 7 сентября признали их виновными, но дали более мягкие сроки. Ваитов, Сайфуллаев и Примов получили 5 лет. А Зейтуллаеву сменили квалификацию с части 1 на часть 2 статьи 205.5 и приговорили его к 7 годам колонии. То есть судьи признали его не организатором, а участником террористической группы.

27 декабря Верховный суд России оставил в силе решения по Ваитову, Сайфуллаеву и Примову. А дело Зейтуллаева отправили на пересмотр.

Судебный процесс против Руслана начался с нуля в марте 2017 года и развивался по тому же сценарию: прокурор использовал прежние доказательства, выступали те же свидетели. 4 апреля Руслан Зейтуллаев объявил голодовку. Он выдвинул требование освободить его и всех крымских татар, обвиненных в «терроризме» и «экстремизме».

26 апреля суд таки признал Руслана «организатором террористического сообщества». Минимальная санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса России предусматривает 15 лет лишения свободы, но Зейтуллаеву присудили 12. Судейская коллегия обосновала смягчение срока тем, что у севастопольца трое несовершеннолетних детей.

Зейтуллаев прекратил голодовку на 22 день, заявив, что делает это по просьбе родственников, адвокатов, лидеров крымских татар, и в связи с ухудшением его здоровья.

Новую голодовку Руслан начал через 19 дней после предыдущей. В результате ему удалось добиться уступок от силовиков. К нему впервые за год допустили украинских дипломатов. Сотрудники Генконсульства Украины в Ростове-на-Дону посетили Зейтуллаева 17 мая. Пресс-служба дипломатического представительства сообщила, что его представители увидели Руслана слабым и похудевшим.

Руслан Зейтуллаев потерял 1,2 килограмма веса... Но сохраняет ясность мышления и решительно настроен на дальнейшую борьбу, как против нарушения своих прав, так и за весь крымскотатарский народ

«На второй день голодовки украинца, которая уже (проходит – КР) не впервые, Руслан Зейтуллаев потерял 1,2 килограмма веса... В целом наблюдается явное ослабление организма заключенного. Но Руслан Зейтуллаев пребывает в удовлетворительном морально-психологическом состоянии, сохраняет ясность мышления и решительно настроен на дальнейшую борьбу, как против нарушения своих прав, так и за весь крымскотатарский народ», – заявила пресс-служба консульства.

Украинские дипломаты озвучили четыре требования Зейтуллаева: обеспечить к нему доступ консулов на постоянной основе, позволить встречу с омбудсменом Украины Валерией Лутковской, допустить в Крым международных наблюдателей. Главное требование Руслана – немедленно вернуть его в Украину.

Офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека заявляет, что ведет с российской стороной переговоры по поводу посещения Зейтуллаева.

Мы, конечно же, просим, чтобы у нас была возможность посетить наших граждан на территории Российской Федерации совместно с российским омбудсменом

«Сейчас есть определенное доверие, поэтому можно, в принципе, разносить такие визиты по времени. Мы, конечно же, просим, чтобы у нас была возможность посетить наших граждан на территории Российской Федерации совместно с российским омбудсменом. Взамен мы, естественно, готовы организовать встречу российского омбудсмена с российскими гражданами на территории Украины совместно с украинским омбудсменом», – сказал представитель омбудсменом Украины Михаил Чаплыга в комментарии для Крым.Реалии.

Он уточнил, что в последнее время в связи с готовящимися выборами Уполномоченного Верховной Рады по правам человека переговорный процесс притормозился, и пока сложно прогнозировать, как завершится диалог между омбудсменами двух стран.

Ситуация с Зейтуллаевым усугубляется тем, что кроме российских силовиков к нему мало кто имеет доступ. После посещения украинских консулов никакой информации о его нем не поступало. Беспрепятственно к нему могут попасть только адвокаты, но они живут в Крыму, где ведут массу других политических дел. В связи с этим неизвестно, в каком состоянии сейчас находится Руслан и угрожает ли что-либо его здоровью и жизни.

Тем временем прокуратура снова подала апелляционную жалобу на приговор Северо-Кавказского окружного суда, и опять требует увеличения срока для Зейтуллаева. Российское ведомство считает 12 лет лишения свободы слишком мягким наказанием и требует увеличить срок до 17 лет.

Я думаю, что сотрудники ФСБ хотят додавить ребят до конца. Потому что то расследование, которое они провели, и по которому судят ребят, составлено как попало

«Официальная версия – в связи с мягкостью приговора. А неофициальная – я думаю, что сотрудники ФСБ хотят додавить ребят до конца. Потому что то расследование, которое они провели, и по которому судят ребят, составлено как попало. Результат вышел такой, что Руслана переквалифицировали на менее тяжкую статью. Второй раз суд дал приговор ниже низшего. И теперь ФСБ никак не может успокоиться, потому что в результате у них будет ряд проблем», – предположил адвокат Эдем Семедляев.

Он добавил, что защита, в свою очередь, подала апелляционную жалобу в Верховный суд России. В ней адвокаты требуют полностью оправдать Зейтуллаева в связи с отсутствием состава преступления. Дата рассмотрения апелляций обвинения и защиты пока не назначена.

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».