Министерство временно оккупированных территорий представило концепцию по обеспечению переселенцев социальным жильем. Есть несколько вариантов условий, на которых временно перемещенные лица (ВПЛ) смогут получать от государства дома или квартиры. Аренда, право пользования до окончания конфликта, возможный последующий выкуп. В дальнейшем эта концепция должна стать законопроектом. Ее авторы из министерства говорят, что они первые системно подошли к проблеме обеспечения переселенцев жильем. Но чиновники из других ведомств сетуют, что у государства нет денег, чтобы дать людям столько жилья. Международные эксперты утверждают, что Украина при поддержке международных доноров способна реализовать право переселенцев на жилье в течении нескольких лет. Нужна лишь политическая воля.

Министерство временно оккупированных территорий представило на обсуждение чиновников и переселенцев концепцию по обеспечению жильем ВПЛ. Жилье должно предоставляться людям бесплатно, однако условий может быть несколько. Вариант №1: квартиру дают семье бесплатно, однако люди отказываются от своего жилья на оккупированной территории в пользу государства. Вариант №2: людям предоставляют квартиру и после окончания конфликта они делают выбор, то ли остаться в ней, то ли вернуться домой. Вариант №3: жилье дается в пользование, однако после окончания конфликта люди из него съезжают. Главная цель – обеспечить жильем наиболее незащищенных переселенцев, рассказывает один из авторов концепции советник министра по вопросам временно оккупированных территорий Олеся Цыбулько.

Целевая аудитория этих концепций – это люди у которых нет денег, которые еле живут от зарплаты до зарплаты, таких семей много. Это люди, которые не могут взять льготный кредит, или 50% заплатить за жилье

«Целевая аудитория этих концепций – это люди у которых нет денег, которые еле живут от зарплаты до зарплаты, таких семей много. Это люди, которые не могут воспользоваться законопроектом 4550 – взять льготный кредит, или 50% заплатить за жилье, чтобы государство помогло 50%. Три года в этом направлении ничего не делалось, Министерство ВПЛ первое подошло к этому вопросу, к нему никто не решался подойти», – говорит Цыбулько.

Упомянутый закон 4550 предусматривает льготный кредит или частичную компенсацию стоимости жилья. Донбасс.Реалии рассказывали о том, как переселенцы неоднократно выступали за то, чтобы закон наконец профинансировали из бюджета. То, что государство занялось еще и концепцией бесплатного жилья – это хороший признак, считает, присутствовавшая на обсуждении, активист общественной организации переселенцев «МІЙ.ДІМ.ЮА» Татьяна Хлевицкая.

«По меньшей мере сам факт разработки концепции решения жилищных вопросов ВПЛ говорит о том, что государство уже начало задумываться. Более того, государство идет параллельно с принятым законом 4550, и если эта концепция превратится в законопроект, то будет расширен доступ ВПЛ к льготному жилью», – отмечает Хлевицкая.

На обеспечение жильем переселенцев потребуются десятки, а то и сотни миллиардов, для Украины это нереальные деньги – так прокомментировал программу глава правления фонда содействия молодежному строительству Сергей Комнатный.

«На сегодняшний день люди оттуда (из зоны военных действий – ред.) не выезжают, потому что на Украине не решен вопрос жилищного обеспечения. Как только эта программа будет запущена, переселенцев станет в два раза больше. Самый реальный вариант это создать широкий выбор: для граждан, которые могут работать и зарабатывать, это должен быть льготный кредит, для социально незащищенных или лиц нетрудоспособного возраста это должно быть льготное социальное жилье», – говорит Комнатный.

Переселенцам необходимо активней отстаивать свои права на жилье, тогда дело пойдет быстрее, считает эксперт офиса Совета Европы в Украине Олег Первомайский. По его мнению, Украина может перенять опыт стран Балкан и Кавказа, где законы по обеспечению жильем принимали очень оперативно, и деньги у государства тоже находились.

И помощь иностранных партнеров, и возможности бюджета таковы, что Украина за несколько лет сможет более-менее эффективно в значительной мере обеспечить ВПЛ жильем

«И помощь иностранных партнеров, и возможности бюджета таковы, что Украина за несколько лет сможет более-менее эффективно в значительной мере обеспечить ВПЛ своим жильем. Но если не начинать этого сегодня, то такая возможность будет все дальше и дальше отодвигаться. Начинать нужно сегодня», – считает Олег Первомайский.

Если законопроект о социальном жилье для ВПЛ будет принят и под него выделят деньги, то в первую очередь будут обеспечиваться многодетные семьи, инвалиды, родители-одиночки. За каждую из перечисленных позиций будут начисляться баллы и семья будет продвигаться вверх по списку.