Крымские чиновники продолжают выставлять на продажу «национализированное» имущество. За счет недвижимости, отнятой у прежних владельцев, здесь пытаются латать дыры в местном бюджете. В среду, 24 мая, в подконтрольном России крымском парламенте утвердили очередной перечень объектов, подлежащих отчуждению. Крым.Реалии выясняли, что на этот раз планируют пустить с молотка.

О том, что в Крыму чиновники выставляют на торги сотни земельных участков и недвижимость, в том числе, в южнобережных регионах, мы писали ранее. Все лоты сопровождаются выписками из Госкомрегистра подконтрольного России правительства Аксенова о том, что эти участки не заняты, сделок по ним нет и прав на них никто не заявлял.

Также активно распродаются и помещения, в которых ранее размещались отделения украинских коммерческих банков, вынужденные покинуть полуостров после его российской аннексии. Начальная стоимость объектов варьируется в пределах 100-200 тысяч рублей. Но сколько из них реально были проданы, достоверно не известно. На сайте подконтрольного России Минимущества Крыма можно найти немногочисленные отчеты о сделках.

Ради выплат вкладчикам

Очередную порцию объектов для продажи утвердил 24 мая подконтрольный Москве крымский парламент. Согласно документу, выставить на торги предлагается около двух десятков цельных объектов (более 100 их отдельных частей), расположенных преимущественно в приморских регионах: Феодосии, Ялте, Черноморском и Ленинском районах.

Выставить на торги предлагается около двух десятков цельных объектов (более 100 их отдельных частей). Оценочная стоимость отчуждаемых объектов составляет 236 миллионов рублей

Исключение составляют объекты в Симферополе, Красногвардейском и Белогорском районах. «Документ предусматривает отчуждение путем продажи на открытом аукционе некоторых объектов недвижимого имущества с целью выполнения «Распорядительной дирекцией имущества Крыма» плановых показателей неналоговых поступлений в республиканский бюджет на 2017 год, а также осуществления компенсационных выплат Автономной некоммерческой организацией «Фонд защиты вкладчиков» физическим лицам, имеющим вклады в банках и обособленных структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действовавших на территории Крыма», – говорится в пояснительной записке к документу.

По данным Распорядительной дирекции имущества Крыма, оценочная стоимость отчуждаемых объектов составляет 236 миллионов рублей. «Из них 200 миллионов рублей планируется направить на компенсационные выплаты, а 36 миллионов – в бюджет», – сообщает пресс-служба подконтрольного России правительства Крыма.

Базы отдыха за 1 рубль

Согласно документу, на аукционы планируется выставить недвижимость двух баз отдыха: «Горская» в Черноморском районе и «Морской берег» в Ленинском районе, а также реабилитационного центра «Надежда» в поселке Курортное (Феодосия).

Как оказалось, эти же базы Распорядительной дирекцией имущества Крыма уже предлагались инвесторам два года назад. Тогда глава подконтрольного России крымского правительства Сергей Аксенов заявлял о необходимости оперативной передачи этих объектов эффективным собственникам. «Вплоть до того, что мы готовы сегодня, те объекты, которые требуют реальных вложений, за 1 рубль отдавать их на определенный срок в аренду, с конкретными обязательствами инвестировать конкретные суммы и создать конкретное количество рабочих мест», – заявлял Аксенов.

Очевидно, не найдя инвесторов за два года, чиновники теперь решили продать крымские объекты по «запчастям»

​Предложение о передаче крымских объектов инвесторам было тогда обнародовано на сайте Минэкономразвития подконтрольного России правительства Крыма. Их перечень на данный момент уже не открывается. Но найти его мы смогли на сайте «Центра журналистских расследований», который обнародовал его в 2015 году. Здесь упоминаются как базы отдыха «Горская» и «Морской берег», так и реабилитационный центр «Надежда». Очевидно, не найдя инвесторов за два года, чиновники теперь решили продать их по «запчастям».

Согласно постановлению подконтрольного Кремлю крымского парламента, в базе отдыха «Горская», расположенной в селе Межводное Черноморского района, планируют выставить на торги восемь объектов: четыре нежилых здания, детскую площадку и ворота.

В базе «Морской берег», размещенной на побережье восточного Крыма – на мысе Маяк – планируют продать 44 объекта: от домиков отдыха, уборной и электрощитовой до навесов и калиток.

В реабцентре «Надежда» под Феодосией выставят на продажу 22 объекта: административные и нежилые здания, навесы, беседки и прочее.

Мы специально привели снимки из Гугл-карт, чтобы показать, в каких уголках полуострова расположены эти базы отдыха, оказавшиеся невостребованными в нынешних условиях, и которые Аксенов еще два года назад предлагал в аренду за 1 рубль.

Ялтинская высотка партнера Коломойского

Еще один адрес, который попал в перечень имущества для распродажи – улица Руданского, 8-б в Ялте. На этом месте в центре города оказался административно-жилой комплекс «Адмиралтейский», который был возведен в 2012 году украинской компанией «Индепенденс».

Стоимость однокомнатной квартиры здесь оценивается в 90 тысяч долларов. Одним из владельцев комплекса является Станислав Шейхетов – один из бывших акционеров «ПриватБанка» (до его национализации украинскими властями) и бизнес-партнер украинского бизнесмена Игоря Коломойского, который оспаривает крымскую «национализацию» своих объектов в международном арбитражном суде.

Напомним, именно за счет продажи имущества Коломойского местные власти еще в 2014 году обещали покрыть долги перед крымскими вкладчиками «ПриватБанка». Но за три года, как видим, эти планы реализовать не удалось, а долги так и не возвращены. В «Адмиралтейском» планируют пустить с молотка четыре нежилых помещения общей площадью более 1 тысячи кв. метров.

Остальные объекты, которые выставят на продажу, расположены в сельской местности. В их числе – помещения, в которых ранее размещались украинские банки.