Крымские газеты пишут о последнем звонке в школах полуострова, как на южнобережье решают проблемы с канализацией, а также что будет на плато Ай-Петри после сноса сооружений.

«Крымская правда» в статье «Последний, прощальный...» пишет о последнем звонке, который прозвучал 25 мая в крымских школах. По информации издания, в этом году выпускниками стали около 10 тысяч одиннадцатиклассников и более 16 тысяч девятиклассников. В одном только Симферополе 1795 выпускников одиннадцатых классов и 3289 – девятых. Впереди у 9-классников обязательные экзамены по русскому языку и математике, а также два предмета – по выбору. У 11-классников обязательных государственных выпускных два: 31 мая – математика, 9 июня – русский язык. «53% одиннадцатиклассников выбрали не государственный выпускной, а единый государственный экзамен, получив сертификат о сдаче ЕГЭ, чтобы быть, как говорит министр образования, науки и молодежи республики Наталия Гончарова, «абсолютно равными с другими выпускниками Российской Федерации», – пишет газета.

«Крымский телеграф» в статье «Зачистка плато, или Какой станет жемчужина Крыма – Ай-Петри» рассказывает о тотальном сносе незаконных сооружений на плато. Еженедельник задается вопросом: почему собственники относительно легко согласились лишиться лакомого кусочка в Крыму и что с ними будет дальше? Директор фирмы «Шарм» Нариман Кутбединов сообщил, что под снос попадают 45 объектов, очистить плато от которых намерены за полтора месяца, после чего площадка будет передана в управление подконтрольных России властей Ялты. По словам нынешнего главы Крыма Сергея Аксенова, застройки на Ай-Петри не планируется: «Главная задача – сформировать большую смотровую площадку с ограждениями, а впоследствии будет разработан экологический ландшафтный парк».

Тем не менее, отмечает КТ, нашлись и те, кто засомневался, что «жемчужина Крыма» останется неосвоенной коммерсантами и демонтаж незаконных объектов не превратится в передел территории. По информации Управления федеральной налоговой службы Крыма, все зарегистрированные предприниматели, работающие на плато, налоги платят и идут они в ялтинскую и бахчисарайскую казну.

«Крымская газета» рассказывает о том, как на ЮБК решают проблемы с канализацией, которая в 2018 году отметит 130-летие своего существования.

По сей день, как отмечает издание, на ЮБК остаются неканализованные районы. И проблема слива стоков по всему побережью – в топе самых болезненных. По словам подконтрольного Кремлю замминистра ЖКХ Крыма Якуба Зейтулаева, только в 4 городах полуострова находятся порядка 20 тысяч абонентов, у которых нет централизованного водоотведения. Это Алушта, Ялта, Судак, Феодосия. Там канализационные стоки попадают прямиком в реки и море.

«В Год экологии решение этой проблемы, по сути, первый пункт курортной повестки. Посему еще в январе при Совмине была создана межведомственная комиссия по вопросам мониторинга воздействия на окружающую среду при отведении сточных вод. Именно о мониторинге незаконного слива стоков говорится в соответствующем распоряжении, – пишет газета. – В Ялте почти 2 тысячи домовладений физлиц и 55 юридических лиц были уличены в несанкционированных сбросах и получили предписания. Тем, кто не решил вопрос «экологичного» слива, ограничивают водоснабжение и ставят заглушки на канализационные трубы, блокируя их строительной пеной».

В материале используется терминология, принятая на аннексированном Россией полуострове