В украинской медиасфере активизировались разговоры о «возможном голосовании» в Верховной Раде о введении визового режима с Россией. Но поскольку нет уверенности в необходимых 226 голосах для принятия решения, интрига с введением в Украине визового режима с Россией может затянуться на неопределенный срок. Впрочем, этот вопрос будет обязательно периодически всплывать и не исчезнет с украинской повестки дня, пока идет агрессия со стороны России или пока визовый режим не будет введен.



Почему нужен визовый режим с Россией? Сегодня из России в Украину беспрепятственно попадают агенты спецслужб, организаторы и исполнители терактов, провокаторы, диверсанты и прочие. Введение визового режима, конечно, не помешает им проникать в подконтрольные пророссийским боевикам территории Донбасса, но создаст определенные трудности для пересечения границы с остальной Украиной.



Вообще визовый режим образует еще одну форму защиты и безопасности от страны-агрессора. Из-за дополнительного контроля россияне будут приезжать не как к себе домой, а как бы в гости. Причем, в «не очень желанные гости». Без обид, так уж сложилось, что россияне являются гражданами страны, посягнувшей на часть украинских земель и являющейся врагом Украины.

Введение визового режима с Россией станет очень символическим событием, указывающим на окончательный цивилизационный выбор Украины

Кроме того, введение визового режима с Россией станет очень символическим событием, указывающим на уже окончательный цивилизационный выбор Украины, которая порвала «кандалы российской империи» и адекватно формирует свою субъектность на международной арене. Условно говоря, Украина и Европа вместе, без границ и со свободным передвижением без виз, а «гопники» – пусть живут за забором.



Каков аргумент противников визового режима с Россией? Будто бы Москва симметрично введет визовый режим для украинцев, и тогда уменьшится объем валютной выручки от украинских «заробитчан».

Во-первых, далеко не факт, что Россия решится на зеркальный ответ – в таком случае дрогнут пропагандистские идеи, а-ля «мы же братья», которые еще не до конца отмерли и до сих пор агонизируют. То есть с «хунтой» все понятно, но почему же «старший брат» будет отгораживаться? А как же – «один народ»? Во-вторых, Кремль сможет использовать ситуацию, чтобы изобразить Порошенко агрессивным и неадекватным президентом, который делает только хуже собственным гражданам и стремится дальше ссориться с Россией; а Путин будет «весь в белом» – великодушным и гуманным руководителем, который не поддался на провокацию украинской власти.

Визы – это не запрет работать, а просто дополнительный барьер

Если все же Россия в ответ введет визовый режим с Украиной, то ничего смертельного с украинскими «заробитчанами» не произойдет. У кого не исчезнет желание работать там, откроют себе визу и будут дальше зарабатывать. Визы – это не запрет работать, а просто дополнительный барьер.



Зеркальный ответ России выгоден Украине. Возможно, хоть немного реже украинцы во время конфликта станут ездить в Россию. И тут даже не столько вопрос морали, сколько того, что украинских граждан там отравляют российской пропагандой и ценностями «русского мира». Не говоря уже о вопросах безопасности, когда украинцев в России обвиняют в преступлениях, которые они не совершали.



Извините, но у нас война, и украинцы, которые имеют тесные связи с российскими родственниками, должны отнестись с пониманием и винить в неудобствах и дискомфорте из-за дополнительных визовых документов и сборов не украинскую власть, а Владимира Путина.



Особенно бессмысленной выглядит «страшилка», запущенная в информационное пространство Украины депутатами-противниками визового режима с Россией: что Украина будет вынуждена позволить открыть дополнительные российские консульства, которые будут враждебными центрами шпионов и диверсантов. Сегодня и без этих российских консульств кремлевская агентура делает свое дело на территории Украины.



Почему именно Верховная Рада Украины взялась за визовый режим? Сегодня инициатива создания визового режима выглядит как имиджевый пиар-проект одной украинской политической силы, которая пытается таким образом заявить о себе как о наиболее патриотической, хотя вопрос о введении визового режима с Россией вообще не находится в компетенции Верховной Рады Украины, которая может только декларативно высказать свое мнение по этому поводу.



Поскольку соглашение о безвизовых поездках граждан Украины и России образца 1997 года подписывалось правительствами стран, соответственно, только правительство имеет право приостановить или отменить эту сделку. Постановление Верховной Рады, чтобы оно не предусматривало, априори не может иметь в тексте манипуляции относительно соглашения от 1997 года.



По большому счету, совершенно не важно, кто инициировал вопрос визового режима. Гораздо важнее – политическая воля власти для утверждения и реализации решения. Одним словом, созрела ли наконец украинская власть для такого осознанного и решительного шага на четвертый год войны. Украинский Кабмин, включая Министерство иностранных дел Украины, как ответственный за такой шаг орган, пока отмалчивается, но после принятия соответствующего решения парламентом, очевидно, будет вынужден взяться за введение визового режима.

Куйте визовый режим с Россией, пока горячо

Что касается отношения общества, то Украина поймала волну довольно смелых, для кого-то неудобных, но в целом крайне необходимых, решений. После санкций против российских соцсетей и сервисов, а также запрета «георгиевской ленты», украинское общество поймало кураж – это лучшее время для принятия решения относительно визового режима с Россией. По сему, совет украинским парламентариям и чиновникам: куйте визовый режим с Россией, пока горячо.

Алексей Минаков, политический обозреватель

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Оригинал публикации – на сайте Радіо Свобода