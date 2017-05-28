Чтение твиттера популярной британской колумнистки и радиокомментатора Кейти Хопкинс – занятие не для слабонервных. Вслед за террористическим актом в Манчестере она призвала к "окончательному решению". Из контекста понятно, что в данном случае этот гитлеровский термин относится не к евреям, а к мусульманам. В интервью американскому телеканалу Fox News Хопкинс разъяснила, что не имела в виду массовую отправку мусульман в газовые камеры. "Но что-то надо делать", – сказала она.

После того, как правозащитники обратилась в полицию с просьбой проверить это заявление на предмет разжигания расовой и религиозной ненависти, Хопкинс удалила скандальный твит. Но запись успели воспроизвести тысячи, если не десятки тысяч пользователей Интернета. Это заявление привело в полный восторг многочисленных поклонников Хопкинс по всему миру, которые яростно бросились на ее защиту. И сама Хопкинс растроганно благодарит таких людей за поддержку.

Что же они пишут? "Кейти, мы гордимся тобой!", "Мы любим тебя!", "Ты – единственный человек, который говорит правду!", "Хопкинс – во власть!" и так далее и тому подобное – лента ее твиттера бесконечна. Ну, и по сути: "Мусульмане, убирайтесь домой, в свою жалкую жизнь!", "Ислам – это омерзительная, гадкая идеология, а вовсе не религия. У мусульман нет прав в христианском обществе, они заслуживают любых репрессий!" Один из поклонников Хопкинс вполне логично пишет: "Невозможно отличить радикальных мусульман от нерадикальных". В этом-то и колоссальная проблема! Но какой из этого предлагается выход? А не надо разбираться, всех – под одну гребенку. "Пора начинать массовую депортацию", – призывают поклонники Хопкинс, они буквально прочитали словосочетание "окончательное решение". Некоторые заходят совсем уже далеко, но Хопкинс не спешит удалять из своей ленты твит человека, призывающего: "Пора применить (против мусульман) их же тактику – отправить в их кварталы самоходный грузовик с взрывчаткой". Кто-то еще вспомнил в этом дивном контексте Владимира Путина, поместив его большой комплиментарный портрет в сопровождении цитаты, словно напоминающей о бесланской трагедии: "У общества, неспособного защитить своих детей, нет будущего".

Хопкинс не одна такая. Куда более респектабельная Эллисон Пирсон – писатель и обозреватель газеты Daily Telegraph – призвала к введению чрезвычайного положения и интернированию – правда, не всех мусульман подряд, а лишь "тысяч подозрительных". Она тоже не видит необходимости в каком-то ответственном расследовании вины "подозреваемых", тем более в судебном решении. То есть фактически это призыв отказаться от священного принципа habeas corpus, основополагающего для правового государства. Многие столетия назад своенравные английские судьи отвечали всевластным королям: без конкретных доказательств вины конкретного человека не может быть наказания… И короли вынуждены бывали отступать. Теперь модные колумнистки практически предлагают покончить с этим "устаревшим" принципом.

Читая комментарии к тому, что пишут и говорят эти две леди, трудно избавиться от ощущения: в этом захлебывающемся в истерике хоре главный объект ненависти – даже не мусульмане, а правозащитники и либералы, которых именуют "защитниками джихадистов" и "врагами народа". Недаром к пособникам террористов приплели сюда и Демократическую партию США, и шведский парламент. Сильно достается британской власти. "Пора убрать из правительства людей, симпатизирующих мусульманам". "Проснитесь, ваше правительство – ваш враг!" И многозначительно: "Пора создавать новую партию…" Кое-кто из этих непримиримых врагов ислама явно в восторге не только от предложения "окончательного решения", но и от самого варварского террористического акта как такового. Они очень ждали чего-то в этом роде, надеялись, потому что видят в закономерной реакции общества на чудовищное преступление великий шанс для продвижения своей политической программы.

Нельзя отказаться от самого ценного, что создала западная цивилизация, от ее сути

Для значительного числа избирателей правоконсервативное правительство уже совсем, совсем недостаточно правое. Им и правовые методы не годятся. И всякий гуманизм надо с презрением отбросить. "Надоели всякие интернет-кампании и собрания солидарности! Нам нужен народный гнев!" – выражает общее настроение один из твитов. И самое страшное – это то, как много нормальных вроде бы людей в минуту праведного возмущения преступлениями террористов готовы с такими призывами согласиться, не задумываясь о возможных последствиях. О том, кто и зачем хочет волну этого гнева оседлать.

В западном мире от рук террористов погибает намного меньше людей, чем гибнет от бытовых травм, не говоря уже об автомобильных катастрофах. Нельзя утратить перспективу, дать страшным, пусть даже ужасным, телевизионным картинкам, себя ослепить. Нельзя отказаться от самого ценного, что создала западная цивилизация, от ее сути. Нельзя ради борьбы со злом, сколь бы гнусным оно ни было, отказываться от либеральной демократии, от христианских ценностей, в конце концов, отменять идеалы эпохи Просвещения. Потому что это как раз и будет победа тех самых людоедов, взрывающих в толпе детей бомбы, начиненные гвоздями. Они ради этого и стараются.

Сказанное вовсе не означает, что от мусульманских общин не надо требовать искреннего, тесного и полноценного сотрудничества с властями и правоохранительными органами, решительного изгнания потенциальных джихадистов и проповедников нетерпимости, а от власти – куда более целенаправленных усилий по интеграции мусульман в британское общество, и, кстати, более совершенных мер обеспечения безопасности массовых мероприятий. Нельзя забывать и о том, что масштабное использование армии на улицах и у стратегических объектов – тоже вещь небезвредная, оно не может быть постоянным решением, поскольку само по себе усиливает психологическую напряженность в обществе. Все это так, но эти законные требования не отменяют главного. Джихадисты подло подменяют понятия, обвиняя западный мир в бедствиях и горестях мира мусульманского. А на противоположном фланге крайне правые и фашисты норовят сделать ислам и мусульман виновными в том, что творят выродки. И у тех, и у других на самом деле один общий и главный враг – либерально-демократическое устройство современного западного общества. Объективно получается так: одни людоеды помогают другим.

Впрочем, голоса рассудка еще не удалось заглушить. Истерике не поддается не только левая газета Guardian, но и центристская Financial Times. Правоцентристская Times тоже ведет себя достойно и профессионально, в отличие от остальной мердоковской прессы. И смотрят британцы преимущественно не Fox News, а старающееся сохранять и хладнокровие, и объективность BBC. В твиттере и других социальных сетях защитники свободы явно не в большинстве, но их немало.

Писатель Джордж Монбиот считает: "Нельзя допустить, чтобы убийцы-психопаты заставили нас отказаться от элементарной человечности…Мы знаем, что случается, когда те, у кого в руках мегафон, применяют его для разогрева праведного гнева до высочайшей температуры…. Это начинается с умышленно подстрекательских комментариев, а заканчивается расколотым, запуганным обществом и разможженными черепами". Даже британский юмор все же не до конца истреблен. В том же твиттере – целая ветка-конкурс на тему, что может испугать жителя Альбиона (ну не террористы же, разумеется). Автор одного твита находит по-настоящему пугающей лишь ситуацию, "когда в доме кончилась чайная заварка". Другой – когда "тебе кто-то машет издалека, ты машешь в ответ, а потом понимаешь, что махали не тебе, а шедшему сзади тебя человеку". Победителем признан пост, гласящий: "Мы – британцы. Нас ничто не может испугать, если только уровень угрозы не поднимут до "Поезд отменен, пользуйтесь автобусом, который пришлют взамен".

Андрей Остальский, лондонский политический комментатор

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