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Тройные тарифы на воду: урожай крымских жителей под вопросом (видео)

Тройные тарифы на воду: урожай крымских жителей под вопросом (видео)
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Жителям Морского, Громовки и других поселков Судакского района повысили тарифы на воду до 33 рублей за кубометр и обещают повысить еще через месяц. Ранее люди платили всего 11 рублей за кубометр. Селяне встречались с представителем администрации и высказывали свои претензии. Подконтрольная России городская администрация Судака уверяет, что к повышению тарифов отношения не имеет, и советует обращаться в предприятие «Вода Крыма» или в суд. Корреспонденты Крым.Реалии попытались разобраться в этой истории.

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