Крымскотатарская автономия: pro et contra (окончание)

Специально для Крым.Реалии

Сторонники предоставления крымским татарам статуса национальной автономии в Крыму взывают в большей степени к нормам международного права и исторической справедливости. Их противники, стоя на позициях реализма, предлагают пока «не делить шкуру неубитого медведя», чтобы не спровоцировать межнациональный конфликт на полуострове (первую часть материала читайте здесь).

Одной из главных проблем при решении вопроса о крымскотатарской автономии остается юридический вопрос. Согласно нынешним нормам Конституции Украины, статус АР Крым невозможно решить в Киеве, поскольку изменить или отменить крымскую конституцию может только Верховный Совет Крыма, которого на сегодня де-факто нет.

«У нас есть Автономная Республика Крым, у нас есть Конституция Украины, где это определено, и у нас есть Конституция Автономной Республики Крым, которую мы никак не можем изменить или отменить, потому что нет Верховного Совета Автономной Республики Крым, который никто не хочет создавать на материке», – говорит юрист-международник Борис Бабин.

Статус АР Крым невозможно решить в Киеве, поскольку изменить или отменить крымскую конституцию может только Верховный Совет Крыма, которого на сегодня де-факто нет

Поэтому, с его точки зрения, процесс внесения изменений в Конституцию Украины касательно крымской автономии может столкнуться с серьезными проблемами, а изменить 10-й раздел Основного закона Украины будет крайне сложно.

Конечно, можно пройти по проторенной дорожке и воспользоваться российской формулой о «законе, что дышло», но разве будет это свидетельствовать об уважении к праву как одной из базовых ценностей Европы?

Можно, конечно, пафосно говорить о предательстве со стороны большинства депутатов Верховного Совета АР Крым в 2014 году, которые проголосовали за изменение статуса Крыма. Безусловно, что все они должны будут предстать перед украинским судом и понести соответствующее наказание в случае признания их виновными. Но использование этого факта вряд ли можно рассматривать как причину для конституционного маневрирования.

Второй важный довод, который приводят противники крымскотатарской автономии, – это вопрос несвоевременности. Они считают, что изменение Киевом статуса Крыма только усложнит процесс деоккупации полуострова, поскольку приведет к обострению и без того проблемных в настоящий момент межнациональных отношений на полуострове.

Изменение Киевом статуса Крыма только усложнит процесс деоккупации полуострова, поскольку приведет к обострению и без того проблемных в настоящий момент межнациональных отношений

«Стоит учитывать, что большинство в Крыму составляют этнические русские. Многолетние наблюдения показывали, что реальных сторонников «русского мира» в республике было не более 30-35%. Большая часть относилась к Украине лояльно или нейтрально. Но как они встретят перспективы создания крымскотатарской республики, неизвестно. Ведь до российского вторжения АРК де-факто была русской автономией», – пишет политический обозреватель Сергей Стельмах, добавляя, что с приходом России шаткий статус-кво на полуострове был «окончательно разрушен агрессивными действиями Москвы».

Предположим, что украинский парламент все же найдет 300 голосов и изменит Конституцию, создав в Крыму автономию крымскотатарского народа. Вполне очевидно, что до деоккупации полуострова реализовать свои права они не смогут. Но как изменится их жизнь в оккупации, с учетом того, какие «страшилки» разработает кремлевская пропаганда? Конечно, пока россияне будут властвовать на полуострове, им важно будет сохранить иллюзию межнационального мира, но накануне ухода никто не помешает им разжечь костер межнациональной войны, потушить который будет крайне сложно. Сможет ли в этом костре уцелеть многострадальный народ?

Только 15% украинцев видят будущее Крыма как национальной автономии крымских татар

Безусловно, Россия может развязать межнациональный конфликт и без статуса автономии, но зачем давать ей в руки такой козырь? Вряд ли политические амбиции стоят даже одной человеческой жизни. При этом, как свидетельствуют данные социологического опроса, проводимого компанией InMind по заказу Мининформполитики Украины, большинство украинцев пока не готовы к предоставлению крымским татарам статуса автономии на полуострове. В частности, половина украинцев выступает за сохранение нынешнего статуса Крыма – территориальной автономии, 25,3% считают, что после деоккупации полуостров должен остаться в Украине на правах рядовой области, и только 15% видят будущее региона как национальной автономии крымских татар.

А это говорит о том, что легкого пути решения вопроса с национальной автономией крымских татар на полуострове в Украине не предвидится. И не следует упрекать украинцев в недостаточной демократичности, приводя в пример Европу. Не будем забывать, что те европейские страны, которые занимают первые строчки в рейтинге демократии, тратили на решение национальных вопросов годы. И это учитывая, что им не приходилось менять статус оккупированных территорий.

Для того, чтобы крымскотатарская автономия стала реальностью, необходим внутренний общественно-политический консенсус

Поэтому всех нас ждет долгий диалог на пути к взаимопониманию и поиску компромисса. Правда, диалог этот возможен только в том случае, если стороны захотят услышать друг друга, а не сыпать взаимными обвинениями в «русском шовинизме» или «крымскотатарском сепаратизме». Диалог на равных, без диктата с обеих сторон. Диалог на основе аргументов, а не мифов – старых или новых. Диалог на уровне специалистов, а не «диванных стратегов». Только в этом случае мы можем рассчитывать на успех.

Вопрос о создании крымскотатарской национальной автономии нельзя решить одним росчерком пера или переформатированием Конституции. Для того, чтобы крымскотатарская автономия стала реальностью, необходим внутренний общественно-политический консенсус, которого мы пока не наблюдаем. И, безусловно, соблюдение еще одного важного условия – деоккупации Крыма. Любые попытки решения этого деликатного вопроса в Киеве без учета мнения украинцев – от Львова до Симферополя, можно рассматривать лишь как политические игры, популистские шаги, которые могут иметь крайне негативные последствия для полуострова.

Евгения Горюнова, крымский политолог

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