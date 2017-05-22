В Украине создали специальную рабочую группу, которая займется разработкой поправок в Конституцию в части об Автономной Республике Крым. Уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев полагает, что эти изменения позволят создать Крымскотатарскую национальную автономию при равных правах всех жителей полуострова. В новой версии Конституции могут прописать статус коренного народа Крыма, решить языковой вопрос и вернуть исторические названия населенным пунктам на полуострове.

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Что должна представлять собой Крымскотатарская национальная автономия? Какие вопросы в Крыму должен решать только коренной народ? Не будут ли ущемлены в правах представители других национальностей? На эти и другие вопросы в эфире Радио Крым.Реалии отвечает народный депутат Украины, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и эксперты по конституционному законодательству.

– С какими предложениями вы выходите на конституционную рабочую группу?

– В первую очередь я должен отметить, что речь не идет о создании исключительного, уникального территориального формирования. В России, которая временно оккупировала Крым, есть субъекты самоуправления наподобие национальных автономий. Я говорю о Татарстане, Башкирии, Калмыкии. В случае с Крымом мы должны очень четко обозначить субъект самоопределения – коренной народ, но при этом учесть интересы всех крымчан.

– Намерены ли вы прописать квоты на представительство крымских татар в местных органах власти?

Меньшинство в парламенте не может единолично диктовать свою волю по всем вопросам, но непременно должно влиять на решения, которые напрямую касаются его принципиальных интересов

​Чубаров: Равное участие при управлении Крымом предопределяет равную ответственность. Новая избирательная система на полуострове должна обеспечить представительство крымских татар, украинцев, русских и других национальностей. Квотирование – один из способов, которыми можно этого достичь, но не единственный.

​– О каких соотношениях, по-вашему, может идти речь?

– Думаю, что мы должны отталкиваться не от цифр, а от механизма принятия решений в целом. Меньшинство в парламенте не может единолично диктовать свою волю по всем вопросам, но непременно должно влиять на решения, которые напрямую касаются его принципиальных интересов.

– Какие вопросы крымскотатарский народ считает принципиальными для себя?

– Например, вопросы земли и природных ресурсов. У крымских татар нет другой территории, где они могли бы свободно развиваться. Голосованием большинства населения полуострова принимать такие решения нельзя. Далее – вопрос развития крымскотатарского языка, возможное возвращение к латинскому алфавиту. Будет странно, если этими специфическими темами займутся крымчане других национальностей.

– Так все же, что вы предлагаете: квоты или, скажем, двухпалатный парламент?

Новые права крымских татар никоим образом не должны ущемлять права остальных крымчан

– Я бы не хотел пока что углубляться в детали. Ясно одно: новые права крымских татар никоим образом не должны ущемлять права остальных крымчан. Все остальное – дело техники. Мы изучили опыт автономии Южного Тироля в составе Италии и обладаем достаточными юридическими знаниями, чтобы разработать сбалансированный механизм самоуправления в рамках нашей будущей автономии. Мнения по поводу конкретных решений в среде крымских татар могут различаться, но я уверен, что мы придем к общему знаменателю.

Доктор юридических наук, эксперт по конституционному законодательству – Степан Гавриш: «Закон про Крымскотатарскую автономию, про статус коренного народа, поправки в Конституцию могли бы существенно изменить ситуацию вокруг Крыма, усилить международное давление на Россию и, главное, не позволили бы Владимиру Путину расколоть крымских татар. Сейчас российские власти используют коллаборационистов в Крыму, но у Украины есть шанс выбить этот инструмент из рук Кремля».

– Некоторые украинские политики вроде членов Радикальной партии высказывают опасения, что вслед за крымскими татарами автономию захотят и закарпатские венгры, и другие. Что вы можете ответить на это?

Различия очевидны: украинские венгры и румыны уже имеют свои государства, в отличие от крымских татар

– Мы слышим подобные опасения уже 15-20 лет. Безусловно, это спекуляции, но я подчеркиваю, что готов к диалогу со всеми коллегами по Верховной Раде. Различия очевидны: украинские венгры и румыны уже имеют свои государства, в отличие от крымских татар.

– Сколько времени, по-вашему, займет разработка поправок в Конституцию?

– Первые сборы рабочей группы назначены на 24 мая. К концу августа мы рассчитываем внести документы на рассмотрение Верховной Рады. Осенью можно ожидать принятие этих поправок парламентом.

Юрист, эксперт по конституционному законодательству – Марина Ставнийчук: «Чтобы решить вопрос национальной автономии, нужно внести изменения и в Конституцию Украины, и в конституцию Автономной Республики Крым. Последнюю утверждает парламент, а потом еще дополнительно Верховная Рада, причем проголосовать должно не меньше половины от конституционного состава. Организационно это сложно, тем более что страна де-факто находится в состоянии войны, а среди политиков мы сегодня не наблюдаем единства по крымскотатарскому вопросу».

(Над текстовой версией материала работал Владислав Ленцев)