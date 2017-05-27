Американского политолога Збигнева Бжезинского можно назвать одним из немногих идеалистов, когда-либо занимавших высокие должности в администрации президента Соединенных Штатов. Президент Джимми Картер предложил ему должность именно потому, что мировоззрение Бжезинского совпадало с его собственным видением мира.

Можно сказать, что Картеру повезло с советником по национальной безопасности – но не повезло с эпохой. Его стремление найти общий язык с советским руководством, которое поддерживалось и Бжезинским, искренним сторонником разоружения, привело к краху политики разрядки и вторжению Советского Союза в Афганистан. Восстание против диктатуры последнего иранского шаха закончилось Исламской революцией, жестокой теократией и драмой с американскими заложниками. Вот почему успехи в американской внешней политике связываются с последующей американской администрацией, администрацией Рональда Рейгана. История работы Збигнева Бжезинского в Белом доме стала еще одним напоминанием о том, что исследовать политику и участвовать в выработке практических решений – это совсем не одно и то же.

И тем не менее, никто в целом мире сегодня не назовет Збигнева Бжезинского неудачником. Работа с президентом США помогла ему понять, как на самом деле устроена архитектура американской власти, и добавила солидности прогнозам, статьям и книгам. В политологии так не хватает идеализма, как и в самой политике – и эта, нередко сентиментальная, приверженность ценностям делала Бжезинского особой фигурой, настоящим патриархом в мире самоуверенных американских политических экспертов.

Но была еще одна особенность – особенность биографии, важность сопереживания. Поляк по рождению, Бжезинский гораздо лучше других американских специалистов понимал Центральную и Восточную Европу и бывший Советский Союз. Там, где другие действовали, исходя из прочитанного, он оперировал собственным семейным и личным опытом. Именно поэтому он говорил о крахе Советского Союза еще тогда, когда большинство политиков и экспертов советовали способствовать реформам Михаила Горбачева. Именно поэтому он всегда был преданным сторонником демократии в своей родной Польше. И именно поэтому он в первые дни Майдана 2013-2014 годов утверждал, что Украина станет настоящей демократией.

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