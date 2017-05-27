В сицилийском курортном городе Таормина лидеры стран "Группы семи" подписали декларацию о борьбе с терроризмом, поспорили о внешней торговле и глобальном изменении климата и обсудили, что делать с санкциями против России, наложенными на нее за участие в войне в Украине.

Председатель Европейского совета Дональд Туск еще накануне встречи на Сицилии прямо заявил, что нынешний 43-й саммит "Группы семи" будет самым сложным за последние годы.

"Со времени последнего саммита "Семерки" в Японии мы так и не увидели ничего, что подтолкнуло бы нас изменить наше отношение к России, – заявил 26 мая журналистам Дональд Туск, координирующий внешнюю политику 28 государств – членов Евросоюза. – Я обращаюсь к лидерам "Группы семи" с предложением подтвердить наши предыдущие решения".

Он напомнил, что режим санкций против Москвы был введен по очереди ЕС и США в 2014 году после российской аннексии Крыма и вмешательства России в события на востоке Украины, где в результате боевых действий между украинской армией и пророссийскими сепаратистами погибли уже почти 10 тысяч человек. Слова Туска прозвучали через день после того, как один из ближайших помощников Дональда Трампа, его старший советник по экономической политике Гэри Кон заявил, что президент США пока не принял решения относительно продления антироссийских санкций. "Он рассматривает разные варианты", – добавил Кон. Впрочем, уже находясь на Сицилии, Гэри Кон твердо высказался в пользу их продления: "Мы не отменим санкции против Москвы. Возможно, мы обсудим, следует ли действовать в отношении России еще жестче".

Возникшая неопределенность, очевидно, и привела в легкое смятение Дональда Туска, который после переговоров с Трампом в Брюсселе на саммите лидеров государств НАТО 25 мая сказал: "Я не стопроцентно уверен в том, что наши позиции совпадают и что у нас есть единое мнение относительно того, что делать с Россией. Впрочем, если говорить о конфликте в Украине, похоже, мы придерживаемся общей линии".

Если говорить о конфликте в Украине, похоже, мы придерживаемся общей линии

Членство России, с 1998 года входившей в группу наиболее экономически развитых держав мира, которая в течение 16 лет называлась G8, или "Группой восьми", было приостановлено в 2014 году после начала украинских событий и аннексии Крыма. В 2014 году юбилейный 40-й саммит "Восьмерки", который должен был состояться в Сочи, был отменен и перенесен в Брюссель. "Большая восьмерка" вновь стала "Большой семеркой", как было заявлено ее лидерами, "пока Россия не сменит политический курс".

В течение прошедших трех лет немалое число западных политиков и высших чиновников несколько раз призывали вернуть Россию в G8, хотя сам Кремль заявлял, что ему это не нужно и никаких действий для этого Москва предпринимать не собирается. Президент России Владимир Путин, которого сейчас не пригласили в Таормину, в понедельник 29 мая отправляется в Париж, где намеревается встретиться с одним из участников "G7", новым президентом Франции Эммануэлем Макроном.

С 1 января 2017 года председательство в "Группе семи" по ротации перешло к Италии. Перед нынешними саммитами НАТО в Брюсселе и G7 в Таормине президент США Дональд Трамп, совершающий свой первый и весьма длинный заграничный вояж, побывал в Риме, где встречался с участником G7, премьер-министром Италии Паоло Джентилони, с которым говорил и о России. Как пишет сетевое издание Huffington Post Italy, Джентилони во время разговора с Трампом, "самым пророссийским президентом в американской истории", фактически вырвал у него признание того, что "Москва ответственна за украинские события", а также согласие с принципами трансатлантического единства в отношении России.

Тема войны в Украине и отношений Запада с Россией была одной из основных и во время брюссельских переговоров лидеров государств Североатлантического Союза, о чем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал в интервью корреспонденту корпорации "Свободная Европа\Радио Свобода" Рикарду Йозвяку. По словам Столтенберга, внутри НАТО существует твердый и единый подход в оценке действий Москвы:

"Мы находимся в процессе крупнейшего, со времени окончания холодной войны, укрепления нашей коллективной обороны, однако мы не отказываемся от диалога с Москвой, так как Россия – наш самый большой сосед. Нам следует избежать развязывания новой холодной войны. Мы не ищем конфронтации с Россией, и направление дополнительных сил на восточные границы НАТО носит оборонительный характер. Это событие ограниченного масштаба, призванное показать сплоченный и многонациональный характер наших усилий".

По словам Йенса Столтенберга, позиция Североатлантического Союза неизменна: Россия продолжает дестабилизировать обстановку в Украине, поддерживать сепаратистов в Донбассе и незаконно аннексировать Крым:

Важно, чтобы все члены НАТО не переставали твердо высказываться в поддержку территориальной целостности Украины

"Важно, чтобы все члены НАТО не переставали твердо высказываться в поддержку территориальной целостности Украины и искать пути для прекращения кризиса путем мирных переговоров. Мы продолжим оказывать Украине практическую помощь в создании более современных вооруженных сил, в проведении реформ, направленных на борьбу с коррупцией и на совершенствование систем государственного управления, а также в области обеспечения кибербезопасности".

На общей пресс-конференции после завершения саммита НАТО в Брюсселе Йенс Столтенберг высказывался о политике Москвы еще более жестко: "Россия не только развивает свою оборону, но также готова менять границы в Европе в рамках агрессии в отношении Украины. Никто не подумал бы разворачивать четыре новые боеспособные группы в восточноевропейских странах НАТО, если бы Россия не аннексировала Крым".

Разумеется, в Москве итоги последнего саммита НАТО оценивают совершено иначе. В заявлении российского МИДа по этому поводу говорится, что "на данном этапе российско-натовские отношения находятся в самом глубоком с момента окончания холодной войны кризисе", и что "стремление альянса доказать свою востребованность раздуванием мифа об "угрозе с Востока" препятствует объединению усилий государств в борьбе с общими угрозами и вызовами".

Общемировые угрозы и стали одной из главных тем продолжающегося на Сицилии саммита "Группы семи". В первый день встречи лидеры G7 подписали совместную декларацию о борьбе с терроризмом и вооруженным экстремизмом. Лидеры "Семерки" выразили солидарность с Великобританией в связи с крупнейшим за 12 лет на ее территории террористическим актом в Манчестере 22 мая, жертвами которого стали 22 человека, в том числе много детей. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Британский премьер Тереза Мэй, главный инициатор принятия документа, предупредила, что радикальные джихадисты, теряя позиции на поле боя, в Ираке и Сирии, проявляют все большую активность в интернете. В совместной декларации подчеркивается призыв ко всем мировым компаниям, оказывающим телекоммуникационные услуги и предоставляющим доступ в социальные сети, ответственно противодействовать распространению экстремистских идей и контента.

Одной из серьезнейших угроз для мировой безопасности в подписанном документе также назван тот факт, что в западные и другие страны возвращаются граждане государств-членов "Группы семи", ранее уехавшие на Ближний Восток для участия в боевых действиях на стороне группировки "Исламское государство". В общей сложности их более пяти тысяч человек. Несмотря на то что многие из них убиты, еще очень большая их часть по-прежнему готова действовать по всему миру. "Мы будем стремиться коллективно устранять риски, которые представляют иностранные наемники после того, как они покидают театр военных действий", – говорится в декларации, подписанной в Таормине в пятницу.

Канцлер Германии Ангела Меркель в конце дня 26 мая рассказала журналистам, что лидеры G7 договорились о трех вещах: "Во-первых, о более эффективном обмене информацией в области борьбы с терроризмом. Во-вторых, об усилиях, направленных на закрытие источников финансирования террористической деятельности. В-третьих, требованиях к интернет-компаниям, чтобы интернет не использовался для распространения радикальной исламистской пропаганды".

По словам председательствующего на саммите в Таормине премьер-министра Италии Паоло Джентилони, самые серьезные расхождения во мнениях между Дональдом Трампом и другими участниками саммита наблюдаются в таких вопросах, как мировая торговля и протекционизм, а также борьба с глобальными изменениями климата. 25 мая американский президент подверг резкой критике положительное торговое сальдо Германии на встрече с руководством Евросоюза.

Впрочем, как заявил итальянский премьер, "в Таормине идет откровенная дискуссия, направленная на "корректирование позиций": "Обсуждение темы климатических изменений и Парижского соглашения 2015 года, поддерживаемого всеми участниками "Семерки", кроме США, пока приостановлено". Ранее Дональд Трамп, во время своей избирательной кампании назвавший прогнозы ученых относительно угрожающего изменения климата Земли "надувательством", высказывал мнение, что США следует выйти из Парижского соглашения, однако, как заметил его главный экономический советник Гэри Кон, "за последнее время взгляды президента поменялись".