В международной прессе появились публикации о том, что переговоры президента США Дональда Трампа с руководителями Европейского союза на текущей неделе в Брюсселе могут повлиять на мирное урегулирование конфликта на Донбассе. Глава украинской дипломатии Павел Климкин заявляет о систематическом нарушении прав крымских татар Россией в аннексированном Крыму. А британская пресса обращает внимание на новые пропагандистские сигналы, которые идут от главного пропагандиста Кремля, российского телеведущего Дмитрия Киселева, и касаются Украины.

Как пишет Financial Times накануне визита Дональда Трампа в Европу в статье под названием «Визит Дональда Трампа в ЕС дает шанс решить конфликт в Украине», заботливая дипломатия США в отношении украинского вопроса может сыграть ключевую роль в решении конфликта. Автор статьи – Чарльз Купчан, известный политолог, профессор международных отношений Джорджтаунского университета в Вашингтоне и главный исследователь Совета по международным отношениям – американского аналитического центра.

В статье говорится, что существует пять ключевых элементов для достижения дипломатического соглашения по конфликту в Украине.

Во-первых, США должны принимать более активное и более непосредственное участие в переговорах по выполнению Минских договоренностей, назначив дипломатического представителя для этого.

Во-вторых, Трамп должен поддерживать политику санкций против России до тех пор, пока она не выполнит свою часть обязательств по минским соглашениям. В статье говорится, что санкции являются эффективным методом воздействия на Россию, поэтому важно убедить европейские страны продолжать это давление.

В-третьих, России надо дать понять, что она должна прекратить агрессию на Донбассе до того, как Украина, как говорится в статье, предоставит автономию региону. Россия тем временем настаивает на первом шаге со стороны украинской власти, при этом хорошо понимая, что последняя никогда не пойдет на такое решение в то время, когда на востоке Украины ежедневно погибают украинские солдаты.

В-четвертых, отмечается в журнале, украинская власть тоже должна быть готова действовать, в случае выполнения Россией своих обязательств по минским соглашениям. Если конфликт будет утихать, руководству Украины нужно будет подготовить общественность или парламент к необходимым шагам по выполнению своей части положений соглашения.

В-пятых, несмотря на то, что Крым может остаться в руках России на неопределенное время, западные страны не должны оставлять вопрос аннексии без ответа. Лучшим решением будет – продолжать признавать полуостров частью Украины, продлевать связанные с оккупацией санкции и одновременно двигаться в направлении нормализации отношений с Москвой, при условии выполнения ею Минских соглашений.

Через 73 года после жестокой депортации крымских татар советской властью коренной народ Крыма снова страдает от действий России, аннексировавшей полуостров в 2014 году, пишет министр иностранных дел Украины Павел Климкин в газете The Wall Street Journal.

В статье с заголовком «Украина твердо поддерживает крымских татар» министр отмечает, что события 1944 года являются одними из самых жестоких в истории человечества: более 240 тысяч крымских татар были депортированы в восточные регионы СССР. При этом, отмечает Климкин, условия перевозки были настолько жестокими, что, в результате, почти половина людей умерла, а остальные были размещены в специальных лагерях.

Когда Украина обрела независимость, закон о запрете возвращения крымских татар на родину был отменен. Но после аннексии Крыма, «в попытке восстановить остатки своей империи, Россия в последнее время прибегает к репрессивной политике против крымских татар, которые открыто поддерживают Украину и выступают против захвата полуострова Кремлем», пишет Климкин.

Сегодня Россия использует тактику запугивания, насильственного исчезновения и психологического воздействия, отправив за решетку и в ссылку крымскотатарских лидеров.

Климкин отмечает: «Мы продолжаем наши усилия в Международном суде. В апреле суд постановил, что крымчане пострадали от злоупотребления властью со стороны России, и приказал «воздержаться от сохранения или наложения ограничений на способность крымскотатарской общины сохранять свои представительские учреждения, в том числе Меджлис; обеспечить доступность образования на украинском языке».

Министр подчеркнул свою решимость в последующей поддержке крымчан и призвал людей по всему миру присоединиться к поддержке, ведь «только тогда Россия будет вынуждена отречься от своих преступных действий и издевательств, тогда воцарятся справедливость и достоинство».

Британская газета EXPRESS пишет, что российский телеведущий Дмитрий Киселев обвинил президента Украины Петра Порошенко в «превращении украинского народа в рабов Европейского союза».

По мнению Киселева, которого в 2013 году Путин назначил председателем государственного агентства новостей, безвизовый режим с ЕС для Украины будет иметь негативные последствия для граждан.

Киселев, в частности, заявил, что «недавно (Порошенко) назвал безвизовый туризм с ЕС «национальной идеей» украинцев» и вспомнил слова украинского президента о том, что это станет «окончательным разрывом» с Россией. Но, по мнению Киселева, «если посмотреть на цену этого «безвиза», то будет не до «хихиканья», потому что «можно просто ужаснуться».

Британская газета далее приводит слова Киселева, что в России живет более четырех миллионов украинских граждан, примерно столько же украинцев трудоустроены на Западе, а «безвиз» превратит их в рабов для ЕС».

Газета также добавляет, что не обошлось и без критики «Евровидения», которое стоило украинскому бюджету, по словам Киселева, 30 миллионов евро, в то время как в других странах проведение песенного конкурса, по его словам, «стоило втрое дешевле».

Киселев назвал Украину самой коррумпированной страной Европы, добавив, что «там подкуп является обычным явлением и повсеместным – берут все».

Газета не дает никаких комментариев к этим заявлениям кремлевского пропагандиста – разве что в заголовке статьи: «Российский телеведущий прибегает к невероятной демагогии, называя граждан Украины «рабами ЕС». В статье напоминается, что между Украиной и Россией продолжается «конфликт» и в феврале 2015 года были подписаны Минские соглашения, которые имели целью положить конец насилию на востоке Украины. Ранее в мае 2017 года Ангела Меркель напомнила Владимиру Путину, что санкции ЕС будут сняты только после того, как Москва в полном объеме выполнит свою часть обязательств, напоминает издание.

​