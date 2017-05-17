«Встреча с Трампом за 400 тысяч долларов?»

Американский журнал The Washington Post пишет о решении украинских властей распространить санкции на российские социальные сети. Шведское издание Curie обращает внимание, что в результате войны на востоке Украины появились не только перемещенные лица, но и перемещенные высшие учебные заведения. Польское издание Rzeczpospolita сообщает о заявлении депутата Верховной Рады, что украинское руководство заплатило большую сумму за встречу главы МИД Украины Павла Климкина с президентом США Дональдом Трампом.

Американский журнал The Washington Post публикует статью «В новом списке санкций Украина берется за российские социальные сети». Издание сообщает, что Украина ввела новые санкции против России, на этот раз имея целью социальные сети соседнего государства. Киев пытается помешать тому, чтобы российские социальные сети имели, как отмечается, оперативное пространство в Украине. В списке санкций оказались российский поисковик Yandex, а также социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте», вместе с определенным количеством российских государственных и частных телевизионных каналов. Американская газета добавляет, что представитель Кремля определил эти санкции Киева как недружественные и недалекоглядные, отметив, что Москва отомстит за этот шаг украинской власти.

Издание также объясняет, что санкции, направленные против российских компаний, которые стоят за теми социальными сетями и телевизионными каналами, означают, что эти компании уже не смогут работать в Украине. В то же время вашингтонский журнал добавляет, что и в дальнейшем не ясно, будет ли Киев иметь соответствующие законодательные и технологические мощности, чтобы заблокировать деятельность этих российских компаний.

The Washington Post напоминает, что Украина и страны Запада ввели санкции против России из-за аннексии украинского Крыма, а также поддержку Москвой боевиков на востоке Украины. Газета приводит слова представителей Министерства внутренних дел Украины, ранее призвавших к запрету сети «ВКонтакте», поскольку, по их мнению, эта социальная сеть помогала распространению российской пропаганды.

«В новом списке санкций Украина берется за российские социальные сети»

Шведский журнал Curie печатает материал «Перемещенные университеты Украины». В этой статье автор Йоаким Родстрем пишет, что в результате российской оккупации части Донбасса пострадали не только частные лица, но и предприятия, организации и местные органы власти, которым пришлось стать перемещенными из зоны боевых действий. Среди этих перемещенных оказались и высшие учебные заведения с оккупированных территорий. Газета пишет, что война продолжается в Украине уже четвертый год, добавляя, что в отличие от аннексированного Россией Крыма, быстро оккупированного российскими войсками, Донбасс и в дальнейшем остается полем боя.

«Война серьезно повлияла как на жизнь людей, так и на экономику, здравоохранение, школы и инфраструктуру. Университеты и институты также сильно пострадали на востоке Украины», ‒ отмечает автор статьи.

Curie приводит статистику, что 18 университетов и 11 институтов на оккупированной боевиками территории Донбасса вынуждены были переехать в другие регионы Украины. Несмотря на это, в 2015 году в Украине был создан Координационный центр перемещенных вузов, отмечается в статье. Этот центр, как пишет газета, координирует контакты между различными украинскими вузами, предоставляя им необходимую помощь. Издание отмечает, что высшие учебные заведения Украины оцениваются достаточно высоко на международной арене, а шесть украинских университетов входят в международный чрезвычайно престижный рейтинг QS World University Rankings, еще 8 ‒ в рейтинг лучших университетов Восточной Европы и Центральной Азии.

Шведская газета приводит слова менеджера Координационного центра перемещенных вузов Украины Антона Колваха, который объясняет международные аспекты деятельности его организации.

«Сейчас на востоке Украины идет война. Поэтому нам не остается ничего другого, как сотрудничать с зарубежными инвесторами и финансовыми организациями. Мы приглашаем из-за рубежа кандидатов наук разного уровня, чтобы наладить диалог, обменяться опытом и вести различные научно-исследовательские проекты», ‒ говорит Колвах.

В статье отмечается, что важным следствием войны на востоке Украины стало то, что некоторые украинские университеты «раздвоились». Здесь, прежде всего, речь идет о Донецком университете, который сейчас существует в официальном, украинском варианте, а также в неофициальном, поддерживаемом Россией. Подобное «раздвоение» касается и других университетов Донбасса и Крыма, что, как пишет журнал, стало как следствием пропаганды, так и простым способом приспособиться к суровой действительности.

«Перемещенные университеты Украины»

Польское издание Rzeczpospolita публикует статью «Встреча с Трампом за 400 тысяч долларов?». В материале сообщается, что депутат Верховной Рады Андрей Артеменко (которого парламент уже лишил полномочий ‒ КР) заявил, что киевская власть заплатила именно такую сумму американским лоббистам за встречу министра иностранных дел Украины с президентом США Дональдом Трампом. Польский журнал добавляет, что Артеменко заявил, что встреча министра Климкина с президентом Трампом стала возможной благодаря усилиям лоббистов. В то же время, как отмечает газета, украинский политик не предоставляет названия фирмы лоббистов, которая занималась организацией встречи украинского чиновника с президентом США. Андрей Артеменко отмечает, что Павел Климкин сообщил о своей встрече с Дональдом Трампом в последнюю минуту.

Польская газета, впрочем, пишет, что украинское Министерство иностранных дел отрицает информацию, которую распространил Артеменко. Издание напоминает, что Андрей Артеменко получил сомнительную славу, подав ранее свой противоречивый план проведения референдума о передаче Крыма в аренду России на 30 или 50 лет. Согласно этому плану, который, якобы, должен был принять к рассмотрению уволенный с должности советник президента Трампа Майкл Флинн, международные трения по Крыму должны быть ослаблены. Впрочем, как добавляют польский журнал, этот план имеет целью снятие санкций с России. Газета напоминает, что после обнародования этого плана Андрея Артеменко исключили из рядов Радикальной партии. Его также лишили украинского гражданства, потому что у него еще и гражданство Канады.

«Встреча с Трампом за 400 тысяч долларов?»