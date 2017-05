Крымский вектор «Книжного Арсенала»

Специально для Крым.Реалии

Конечно, лучше поздно, чем никогда. Справедливость этого тезиса отлично иллюстрируется интересом материковой Украины к Крыму, резко усилившимся сразу же после аннексии. Прошлое, настоящее и будущее полуострова внезапно оказались в центре внимания украинского общества: за три года о Крыме было написано едва ли не больше статей и книг, чем за предыдущие четверть века. В 2017 году, разумеется, градус дискуссии понизился, но окончательно тема не была закрыта. Свидетельство тому – завершившийся «Книжный Арсенал», на котором были представлены и «крымские» новинки. Представляю вашему вниманию тройку важнейших работ о полуострове, познакомиться с которыми должен каждый.

«Полстолетия сопротивления»

Монография историка Гульнары Бекировой «Пів століття опору: кримські татари від вигнання до повернення (1941–1991 роки)» является исправленным и дополненным изданием на украинском языке ее предыдущей книги о крымских татарах, увидевшей свет в Симферополе еще в 2008 году. Вне всякого сомнения, это важнейшая и наиболее полная работа в современной литературе, посвященная новейшей политической истории крымскотатарского народа. В ее фокусе три основные темы: депортация крымских татар в конце Второй мировой войны, их эталонно ненасильственное национально-освободительное движение в местах спецпоселений, а также возвращение на историческую родину и возрождение самоуправления на полуострове.

«Полстолетия сопротивления» развенчивают важнейшие советские мифы о Крыме – о якобы массовом дезертирстве и коллаборационизме крымских татар во время войны, о якобы их сепаратистских настроениях сегодня

Плюсов у книги немало. Во-первых, ее автор – это ведущий на сегодня в Украине специалист по новейшей крымскотатарской истории, уже много лет занимающийся этой проблемой, и это видно по широте и глубине охвата материала. Во-вторых, Гульнара Бекирова – еще и журналист, что положительно сказывается на стиле изложения. Не уверен, что «Полстолетия сопротивления» можно будет взять на диван, чтобы полистать перед сном, но текст вполне доступен читателю без специального образования. В-третьих, книга написана на богатом архивном материале разных стран, так что каждый вывод подтверждается многочисленными ссылками, также в книге воспроизведено немало документов. Ну и в-четвертых, отличные иллюстрации позволяют еще ближе познакомиться с историей и современностью крымских татар.

Появление этой книги на украинском языке выводит дискуссию о Крыме на общегосударственный уровень. Впервые ее аудитория не ограничивается рамками полуострова, где все это и так известно, и позволяет удовлетворить интерес материкового читателя к крымским татарам. «Полстолетия сопротивления» развенчивают важнейшие советские мифы о Крыме – о якобы массовом дезертирстве и коллаборационизме крымских татар во время войны, о якобы справедливом воздаянии им со стороны Сталина, о якобы их сепаратистских настроениях сегодня. Предисловие Мустафы Джемилева и послесловие Рефата Чубарова вводят «крымскотатарскую проблему» полувековой давности в актуальный политический контекст.

Единственным существенным недостатком монографии является, пожалуй, ее цена – отдать за нее минимум 230 гривен сможет далеко не каждый.

Книга «Полстолетия сопротивления» вышла в издательстве «Критика».

«Кража Крыма»

От новейшей истории ко дню сегодняшнему нас переносит книга журналистки и телеведущей Наташи Влащенко «Кража, или белое солнце Крыма». Она посвящена, главным образом, происходившему на полуострове в феврале-марте 2014 года, но касается и предшествующего и последующего периодов: с 2008-го по нынешний день.

Книга Влащенко вводит в оборот новые, если можно так выразиться, «свидетельские показания», существенно расширяющие наши знания о захвате Россией полуострова

Основу «Кражи» составляют многочисленные интервью автора с ключевыми участниками описываемых событий – от рядовых журналистов, работавших тогда в Крыму, до современных руководителей Украины. Дополняют работу отдельные документы и фотоматериалы, предоставленные, в том числе, и фотокорреспондентами Крым.Реалии.

Безусловно, важнейшим плюсом этой книги является сам факт ее появления. С учетом того, что в каждый из трех последних лет в России и в оккупированном ею Крыму выходили порядка десяти изданий, посвященных полуострову, на сегодня сформировался целый корпус литературы, трактующей историю полуострова с московской точки зрения и, разумеется, тотально искажающей реальность аннексии Крыма. Украинская наука и уж тем более украинская публицистика безнадежно отстала в этом вопросе, так что появление любого нового труда – уже событие. Книга Влащенко вводит в оборот новые, если можно так выразиться, «свидетельские показания», существенно расширяющие наши знания о захвате Россией полуострова.

Однако есть и немало минусов. Во-первых, «Кража» так и не перешла на качественно новый уровень обобщения материала по сравнению с «Майданом» Сони Кошкиной или «Аннексией Крыма» Тараса Березовца – в качестве главных источников вновь используются интервью. Хотя накопление первичного материала можно приветствовать, все же на третий год от книги об аннексии ожидаешь большего. Во-вторых, часть выводов ничем не аргументирована – ни консенсусом экспертов, ни аналитическими данными, опубликованными за последнее время. Личные мнения собеседников – это лишь личные мнения, и в условиях отсутствия серьезной документальной базы мы должны относиться к ним с осторожностью. Автору остались неизвестны тезисы двух научных конференций об аннексии Крыма, состоявшихся в 2015 и 2016 годах. Вообще, недостаток цифр в книге удручает. И в-третьих, last, but not least, в «Краже» отчетливо проступает политическая позиция самой Влащенко: превознесение одних политиков и очернение других, – что, конечно, недопустимо.

Тем не менее, если вы не станете рассматривать «Кражу» в качестве истины в последней инстанции, а лишь как один из многих взглядов на проблему, то нисколько не разочаруетесь. Разумеется, не все политики были в своих интервью откровенны, но имеющий глаза да прочтет между строк. Ну и узрит иллюстрации. Книга «Кража, или белое солнце Крыма» вышла в издательстве «Фолио».

«Казаки и татары»

Упрощать крымско-украинские отношения лишь до взаимной резни – чем часто грешит российская, и местами украинская историческая наука – грубая ошибка

Монография историка Тараса Чухлиба «Козаки і татари. Українсько-кримські союзи 1500-1700-х років» отсылает нас к делам давно минувших дней, к практически неизвестной истории крымско-украинского военно-политического сотрудничества в Раннее новое время. Ее появление – серьезный удар по все еще встречающейся в украинских учебниках «черной легенде», изображающей Крымское ханство как «разбойничье гнездо», а крымцев – как «народ-паразит». Спору нет, почти ежегодные военные походы с полуострова на материк несли украинским селам разорение, да только аналогичные казацкие походы на полуостров приводили приблизительно к тем же последствиям. Однако упрощать крымско-украинские отношения лишь до взаимной резни – чем часто грешит российская, и местами украинская историческая наука – грубая ошибка. Связи Украины с Крымом были в целом такими же, как и с остальными ее соседями – часто воевали, иногда дружили. Все помнят со школьной скамьи, что крымские татары помогли Богдану Хмельницкому сбросить польскую власть, но мало кто знает, что казаки точно так же поддерживали крымских ханов в их борьбе за независимость от Османской империи.

«Казаки и татары» – это полноценная научная монография с присущими такого рода литературе специфическим языком и справочным аппаратом

«Казаки и татары» как раз и посвящены наиболее знаковым эпизодам крымско-украинского сотрудничества. Кроме уже упомянутого Хмельницкого, союз материка с полуостровом устанавливали Иван Выговский, Петр Дорошенко, Иван Мазепа, Пилип Орлик и ряд других менее известных гетманов. Без участия Крыма невозможно представить украинскую историю казацких времен. Систематическое изложение этого аспекта нашего общего прошлого является главным плюсом этой книги. Дополнительную ценность ей придают сорок страниц текстов крымско-украинских договоров и гетманско-ханской переписки, а также внушительный список литературы. Тарас Чухлиб известен как один из наиболее обстоятельных исследователей казацкой эпохи, его выводы всегда опираются на широкую базу источников.

И поэтому главный недостаток книги является прямым продолжением ее достоинств. «Казаки и татары» – это полноценная научная монография с присущими такого рода литературе специфическим языком и справочным аппаратом. Легкого чтива здесь точно не будет.

Однако появление «Казаков и татар» знаменует собой новый этап в изучении общей крымско-украинской истории, и после ее выхода рассуждать с умным видом о якобы извечной вражде славян и тюрков станет просто стыдно.

Книга «Козаки і татари. Українсько-кримські союзи 1500-1700-х років» опубликована Издательским домом «Киево-Могилянская академия».

