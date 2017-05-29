В пятницу, 25 мая, в Вильнюсе продолжил работу III Форум свободной России. Во время первой дискуссионной панели второго дня участники делились мнениями о том, существует ли в России системный кризис, и способен ли он привести к смене власти в стране?

«Страна, угнетающая другие народы, не может быть свободна сама»

Политолог Владислав Иноземцев отметил, что в обществе отсутствует понимание того, что страна зашла в тупик.

Нам нужно создать образ будущего, поскольку нынешние власти создать его не способны

Поэтому оппозиционерам стоило бы сейчас формировать повестку дня, которая будет предложена позже. В этой связи эксперт напомнил, что в период перестройки Михаил Горбачев и его команда использовали наработки шестидесятников, созданные двадцатью годами ранее.

«Нам нужно создать образ будущего, поскольку нынешние власти создать его не способны», – сказал Иноземцев. И продолжил: – «Современные общества очень мобильны и гибки. И как бы далеко мы ни отстали, мы сможем догнать. А народ не переделать, и мы не сможем изменить его».

Кроме того, политолог считает, что раскол в стане оппозиции показывает власти, что ей бояться нечего, кроме совершения собственных ошибок.

Экономист и публицист Андрей Илларионов начал с того, что напомнил строки из стихотворения Булата Окуджавы «Вселенский опыт говорит». В этой связи Илларионов подчеркнул, что надежды на то, что смена режима произойдет по экономическим причинам, например, вследствие резкого и затяжного падения цен на нефть, являются обманчивыми. Главное – состояние умов.

Илларионов также раскритиковал тезис «мы хотим, чтобы Россия была европейской страной». «В ответ я всегда возражаю: ведь Герхард Шредер – европеец. И Берлускони, и сицилийская мафия. И Гитлер был европейцем, и Маркс».

Наша работа – расширение свобод в России и соседних государствах. Страна, угнетающая другие народы, не может быть свободна сама

Взамен расплывчатой цели «строить европейское государство» Андрей Илларионов предлагает строить свободное, демократическое общество, лишенное имперских амбиций. А для этого нужно четко ответить на вопросы о принадлежности Крыма, Приднестровья, Южной Осетии, Абхазии.

«Наша работа – расширение свобод в России и соседних государствах. Страна, угнетающая другие народы, не может быть свободна сама», – считает Илларионов.

Новой «перестройки» не будет, а вот новый «февраль» возможен

Социолог Игорь Эйдман, живущий ныне в Германии, рассмотрел несколько сценариев смены российского режима.

Вариант глобального поражения Путина от Запада, по мнению Эйдмана, не только негативный, но и мало реалистичен. Запад не готов к жесткому конфликту с Путиным, а Путин в свою очередь – не самоубийца, чтобы начать агрессию против какой-либо из стран НАТО.

Нет надежды и на заговор в путинском окружении – внутри российской элиты все являются ставленниками Путина, который умело играет роль арбитра.

Вариант с перестройкой, то есть реформами сверху также не проходит, поскольку президенту и его окружению само это слово внушает испуг. Они помнят, что в результате горбачевской перестройки сменился режим, и всеми силами хотят избежать его повторения. Маловероятен и сценарий круглого стола по образцу Польши конца 80-х годов. Российская власть чувствует себя достаточно уверенно и не пойдет на переговоры с теми, за кем, по мнению Кремля, не стоит реальная сила.

Если российские власти будут продолжать свою авантюрную, безумную, саморазрушительную политику, они могут привести к катастрофическим последствиям

Остается вариант народного восстания, и его Игорь Эйдман подробнее рассмотрел в разговоре с корреспондентом «Голоса Америки». По мнению эксперта, определенные шансы на этот вариант под условным названием «Февраль» (в честь февральской революции 1917 года) сохраняются.

«Если российские власти будут продолжать свою авантюрную, безумную, саморазрушительную политику, они могут привести к катастрофическим последствиям в сфере экономики, армии, внешней политики. И тогда зреющее социальное недовольство, первые всходы которого мы видим в акциях, организуемых Навальным, и в других протестных движениях, может вырваться из-под спуда и привести страну к радикальным политическим переменам», – допускает Игорь Эйдман.

При этом социолог подчёркивает, что «февральский» вариант в случае его осуществления не приведет к распаду России, в отличие от событий 1991 года. «Дело в том, что СССР изначально создавался как конфедерация, то есть как договор республик. И они имели официальное юридическое право, даже в условиях советской власти при каких-то обстоятельствах из союза выйти.

А Россия – типичная федерация, и здесь нет никаких юридических возможностей для ее развала. Более того – нет и желания большинства республик уходить из России, поскольку они вполне интегрированы в российскую экономику, культуру, политику», – отмечает Игорь Эйдман. И заключает, что некоторые республики, вроде Чечни, может быть, и захотят отделиться от России, но это будут лишь единичные случаи.

Возможно ли «встать с колен против Путина?»

Другим вопросом, обсуждаемым в пятницу участниками Форума свободной России, был вопрос об экономических санкциях.

Гарри Каспаров охарактеризовал эффект от введенных три года назад санкций словами «меньше, чем хотелось бы, но больше, чем ожидалось».

Это трагическая ситуация, но это – реальность. Поэтому чем скорее мы избавим Россию от путинского режима, тем раньше Россия избавится от санкций

По мнению Каспарова, «санкции, даже если и не оказывают существенного влияния на экономику, они влияют на ожидания людей, в первую очередь элит». Поэтому санкции не только необходимы, но их следовало бы ужесточить.

Далее оппозиционер отметил, что сегодня Владимир Путин олицетворяет Россию, как Гитлер олицетворял Германию во время Второй мировой войны, и Сталин олицетворял СССР в то же время. «Это трагическая ситуация, но это – реальность. Поэтому чем скорее мы избавим Россию от путинского режима, тем раньше Россия избавится от санкций», – подчеркнул он.

Участники Форума из Франции и Германии рассказали, что властные элиты в их странах и слушать не хотят о возможности введения персональных санкций против Владимира Путина. Эту ситуацию прокомментировал с места Витаутас Ландсбергис, который в качестве почетного гостя посетил все три Форума свободной России. По мнению господина Ландсбергиса, в таком подходе сказывается двуличие западных политиков.

Свою позицию он прокомментировал так: «Сам вопрос “Неужели вы не собираетесь ввести санкции против Путина?” означает готовность к капитуляции. Нужно это хотя бы осознать. Если нельзя ставить вопрос о санкции против начальника, а только против его подчиненных, то у меня вопрос: “а можно ли встать с колен против Путина?”. У меня на это нет надежды, но нужно об этом хотя бы говорить. И этот Форум предоставляет такую возможность», – заключил Витаутас Ландсбергис под аплодисменты собравшихся.

«Мы в Украине четко разграничиваем путинский режим и российских граждан»

Одним из участников дискуссии был Валентин Наливайченко. В 2014 – 2015 годах он возглавлял Службу безопасности Украины, а в настоящее время является председателем общественно-политического движения «Справедливость».

По его словам, должна наступить международно-правовая ответственность в отношении Владимира Путина и его окружения. Необходимо назвать имена тех, кто ответственен за создание концлагерей, военно-полевых судов на оккупированных территориях, кто завозил БУК на находящуюся под контролем сепаратистов часть Донбасса, кто сбивал малазийский «Боинг» в небе над Украиной.

Наливайченко отметил, что для 90% украинцев ясен цивилизационный путь их страны. Это – членство в НАТО и Европейском Союзе, то есть, путь, по которому пошли Литва, Польша и другие постсоциалистические страны Восточной Европы.

Отметив значение вильнюсского Форума, как дискуссионной площадки, Наливайченко выразил готовность «вместе с российскими оппозиционерами добиваться освобождения украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. Если это будет включено в повестку дня Форума свободной России – будет очень хорошо!», – убежден он.

В разговоре с корреспондентом «Голоса Америки» украинский политик напомнил, что экономические санкции в отношении России были «первой реакцией западного сообщества на необъявленную войну Путина против независимой Украины. От этой войны очень страдают простые украинские граждане – будь то волонтеры, мирное население или те, кто сейчас удерживается в заложниках как в России, так и на временно оккупированных территориях».

Говоря о причинах санкций, Наливайченко также упомянул аннексию Крыма и преследование представителей коренного населения полуострова – крымских татар. Репрессиям со стороны оккупационных властей подвергаются не только члены Меджлиса и гражданские активисты, но и простые граждане, оказавшиеся в положении заложников.

Необходимо вернуть в нормальное состояние международные границы Украины и России. И, безусловно, необходимо освободить Крым от войск и военных баз

«Мы в Украине четко разграничиваем путинский режим и собственно российских граждан, которые живут в таких же тяжелых условиях, как и в нашей стране. Но санкции важны для того, чтобы остановить Путина и его войска со спецслужбами, предотвратить дальнейший захват украинских территорий. И более того – необходимо под международным давлением и под общественным давлением в самой России вывести оккупационные войска.

Необходимо вернуть в нормальное состояние международные границы Украины и России. И, безусловно, необходимо освободить Крым от войск и военных баз. То есть, от всего того, что предоставляет угрозу и для существования независимой Украины, и для европейской безопасности как таковой».

На уточняющий вопрос корреспондента «Голоса Америки», как в дальнейшем должна строиться стратегия евроатлантического сообщества в отношении нынешнего российского режима, Валентин Наливайченко ответил, что необходимо создание сильной международной коалиции с ключевой ролью США. Это нужно для усиления давления на Путина с тем, чтобы он отдал приказ о выводе российских войск с территории Украины.

«Это в интересах граждан как Украины, так и России. Любая война – это жертвы с двух сторон, это – страшные трагедии для матерей. Я говорю это со знанием дела. Ведь те российские военные, которые вторгались на нашу территорию в 2014 – 2015 годах и арестовывались – это же чьи-то дети. И первое, что мы им предоставляли, это возможность позвонить родным. И реакция их жен и матерей была абсолютно искренней – они не понимали, что их сыновья и мужья делают с оружием в руках на территории нашей страны», – рассказал Валентин Наливайченко.

И еще раз подчеркнул значение санкций как важного инструмента воздействия на Россию для вывода войск с оккупированных частей Украины.