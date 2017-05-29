Суд отказался вернуть в прокуратуру дело бывшего директора Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной, на чем настаивала защита, сообщили в четверг российские СМИ.

Дело Шариной, которая обвиняется в экстремизме и растрате средств учреждения, приобрело широкий общественный резонанс в стране. В защиту опального директора библиотеки выступил ряд организаций, в частности, ассоциация «Свободное слово».

28 октября 2015 года в Библиотеке украинской литературы в Москве прошли обыски, после чего Шарина была задержана. Изначально в отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей возбуждение национальной ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Позже директору библиотеки предъявили и в растрате в особо крупном размере.

Наталья Шарина находится под домашним арестом свыше полутора лет – с 30 октября 2015 года. Весной нынешнего года ее защита обратилась по этому поводу в Страсбургский суд.

За весь процесс государственному обвинителю так и не удалось конкретизировать, в чем состоит вина Натальи Шариной

Адвокат Иван Павлов в интервью Русской службе «Голоса Америки» сказал, что претензии защиты к прокуратуре сводились к тому, что «обвинение неконкретно».

«За весь процесс государственному обвинителю так и не удалось конкретизировать, в чем состоит вина Натальи Шариной, – добавил он. – А у нее, как и всех других подсудимых, есть полное право – знать, в чем она обвиняется. Но до сих пор это ее право не было в полной мере реализовано.

Шарину обвиняют в том, что она распространяла экстремистские книги, – напомнил адвокат. По данным следствия, это касается, в частности, издания украинского националиста Дмитрия Корчинского. Со временем список запрещенных материалов в РФ, якобы распространенных директором, возрос почти до двух десятков.

«Но при этом нам не говорят, каким образом она это делала, – продолжил Иван Павлов. – Некоторые книги, изучавшиеся в ходе следствия, вообще не имели библиотечных штампов, а те, которые их имели, не поступали в учреждение в бытность Шариной на посту директора. Гособвинитель на ранних заседаниях утверждала, что она якобы расставляла книги по стеллажам. Но это никак не входит в обязанности директора».

Адвокат заметил, что все вышеизложенное дало защите основание считать, что дело необходимо вернуть в прокуратуру, и они подали соответствующее ходатайство.

«Но суд, даже не удаляясь в совещательную комнату, огласил свое решение, отказав нам, – констатировал он. – Никакой аргументации при этом не последовало».

Иван Павлов убежден, что вся эта история изначально была уголовным делом, носящим политический характер.

Процесс, который изначально имел политическую подоплеку, очень сложно остановить

«Поэтому рассчитывать, что оно будет рассматриваться объективно, исключительно по правовым нормам, не приходилось, – подчеркнул он. – К тому же иногда процесс, который изначально имел политическую подоплеку, очень сложно остановить, и по инерции он движется все дальше и дальше. Сегодня, увы, нет реальной силы, которая могла бы поставить этот процесс обратно на правовые рельсы».

Подобного рода дела всегда становятся плохими прецедентами, потому что политическое решение в юридических делах идет явно не на пользу, пояснил адвокат. По его словам, сотрудники ФСБ приходили с обысками уже не только в библиотеки, но и в театр, а еще не ангажированным остался цирк...

На последнем заседании собралось очень много журналистов. Обвиняемой эмоционально стало немного легче

Член ассоциации «Свободное слово», драматург Марина Вишневицкая призналась «Голосу Америки», что процесс по делу Натальи Шариной произвело на нее настолько сильное впечатление, что она стала регулярно ходить на суд.

«Порадовало, что на последнем заседании собралось очень много журналистов, – заметила она. – Наверное, обвиняемой эмоционально стало немного легче, поскольку проявилось внимание к ее делу. До этого, на процессе, кажется, никого кроме меня из посторонних не было. А жаль. Адвокаты и сама Шарина постоянно заявляют, что дело сфальсифицировано. И для меня очевидно, что это так».

Библиотекари уже боятся говорить. Они запуганы этими списками экстремистской литературы

По мнению Марины Вишневицкой, опасность созданного прецедента еще далеко не все осознают в полной мере.

«Наша ассоциация написала доклад о свободе слова, где есть раздел «Библиотека», – рассказала она. – Так вот, библиотекари уже боятся говорить. Они запуганы этими списками экстремистской литературы, их постоянно подвергают проверкам. Но это же не нормально. Что это за атмосфера?»

Следующее заседание по делу Шариной назначено на понедельник, 29 мая. На нем состоятся прения сторон, после него последнее слово и затем приговор.

Посмотрим на результат. Если он нас не устроит, мы его обжалуем. Мы будем настаивать на ее оправдании и надеемся все-таки на лучшее.