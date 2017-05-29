Жители Коктебеля просят Путина спасти Тихую бухту от застройки

Жители Коктебеля 29 мая обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой защитить от застройки Тихую бухту. Видео и фото обращения опубликовал на странице в Фейсбуке местный блогер Александр Горный, который назвал происходящее в поселке «беспределом местных властей».

«Граждане выразили недоверие местному голове поселения, назначенцу. Администрация Феодосии еще раз показала свое лицо. Товарищ Крысин, назначенец, умудрился угробить вверенный ему регион, он абсолютно не пользуется уважением и доверием у граждан региона. Путин, спаси», – отметил Горный.

Тем временем, по сообщению местных СМИ, глава подконтрольной Кремлю поселковой администрации Олег Содель утверждает, что строительство в Тихой бухте остановлено.

«Началось на позапрошлой неделе строительство в непосредственной близости к Тихой бухте, что вызвало большой общественный резонанс. В настоящее время строительство это остановлено, но тем не менее жители не утихают», – цитирует Соделя «рупор» российского правительства Крыма сайт «Крыминформ».

Крымские и российские СМИ сообщали о начале строительных работ возле Тихой бухты. По заявлению российского журналиста Дмитрия Киселева, здесь планируют построить несколько девятиэтажных домов. Он назвал действия застройщика «архитектурным преступлением».

Ландшафтно-рекреационный парк «Тихая бухта», расположенный между поселками Коктебель и Орджоникидзе, находится, по словам местных жителей, под угрозой исчезновения. Местные общественники с прошлого года борются с чиновниками, которые намерены завести сюда инвестора для обустройства территории и прокладки коммуникаций.

Среди тех, кто в прошлом году убеждал жителей восточного Крыма и общественников в важности проекта, была Елена Аксенова – супруга премьера подконтрольного России правительства Крыма, возглавляющая общественную организацию «Русское единство». Она ездила в Тихую бухту, чтобы лично разъяснять всем несогласным «пользу» проекта.