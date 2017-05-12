После аннексии Крым стал площадкой для реализации больших планов российских властей. И за них приходится расплачиваться уникальными территориями полуострова. Рассказываем, чем местные власти пожертвовали ради российских проектов.

В нашем перечне мы не говорим о крымских заводах и коммерческих предприятиях, которые стали объектами «национализации» и передела собственности. Но обращаем внимание на утраченные земли и собственность рядовых крымчан.

Дома и земли – под асфальт

«Стройка века», как называют строительство Керченского моста и сопутствующей инфраструктуры, наиболее активно «поедает» крымские ресурсы. К примеру, в рамках создания трассы «Таврида», которая соединит будущий мост с Севастополем, под асфальт хотят закатать 171 земельный участок и 8 частных домов по улице Цементная слободка в Керчи, в которых до недавнего времени проживали 185 жителей.

Правда, чиновники пытались возместить им потери, построив новый многоквартирный дом в жилом массиве Нижний Солнечный за 246 миллионов рублей. Но жизнь в нем оказалась не менее проблематичной, чем в старом ветхом жилье по соседству со стройкой моста. Вскоре после того, как люди перевезли свои вещи в новые квартиры, в доме просел фундамент и появились трещины.





Кроме того, два трехэтажных дома в Нижнем Солнечном, куда переселили жителей Цементной Слободки, попали в список «Стоп самострой» – перечень объектов, в отношении которых «зафиксированы нарушения градостроительного, природоохранного и земельного законодательства», который ведут крымские чиновники.

Для строительства и реконструкции трассы «Таврида» нынешние власти Крыма решили изъять земельные участки и объекты строительства по всему маршруту будущего транспортного полотна: в Ленинском, Бахчисарайском, Симферопольском, Кировском районах и в Феодосии. Их владельцам чиновники тоже обещают компенсацию согласно рыночной стоимости.

Севастопольский скандал

Жители Севастополя и его окрестностей тоже рискуют в ближайшее время остаться без своих земельных участков. В проекте нового генплана города ряд земельных участков в самых живописных местах передают Миноброны России. «Все участки в Каче и большинство участков в Любимовке, на Фиоленте и в Балаклаве. А садовые участки в Сарандинакиной балке авторы проекта обозначили как земли природоохранного фонда», – утверждают руководители местных садоводческих обществ.





По словам садоводов и огородников, их земли в новом генплане передают на нужды Минобороны России, несмотря на наличие прав собственности, которые им ранее выдали украинские власти.

Еще 12,5 гектаров земли в центральной части Севастополя местные власти отдали под застройку инвестору – фирме депутата крымского парламента Евгения Кабанова. На этом месте должен появиться жилой массив, который даст старт реновации промышленных территорий города. Но многие опасаются, что под предлогом благих целей скрывается банальный «дерибан» земли в центральной части города.

Обломки рынка

По указанию крымских властей в Симферополе разгромили рынок по улице Козлова. Рабочие места потеряли более 1000 предпринимателей, которые работали там более десяти лет и платили налоги. Во время сноса чиновники даже не дали торгующим забрать свои вещи, а просто «крошили» их вместе с товаром.

Впоследствии здесь планируют создать ландшафтную зону отдыха с озеленением и парковкой. Но пострадавшие предприниматели опасаются, что на самом деле территорию расчистили для крупного бизнес-объекта. По их словам, в появлении такового заинтересован лично глава нынешнего правительства Крыма Сергей Аксенов.

Закрытые церкви

Среди утраченных после российской аннексии Крыма оказались несколько храмов Украинской православной церкви Киевского патриархата. По данным крымской епархии, подконтрольные России местные власти отняли у них ряд храмов, расположенных в Севастополе, Красноперекопске, Керчи и селе Перевальном.

В прошлом году представители подконтрольного России Фонда имущества Крыма пытались опечатать первый этаж кафедрального собора Святых равноапостольных Владимира и Ольги УПЦ КП в Симферополе и истребовать с епархии долг в сумме полмиллиона рублей. Но сейчас храм продолжает функционировать.





«Тихая бухта»: курс на уничтожение

Под угрозой уничтожения остается ландшафтно-рекреационный парк «Тихая бухта», расположенный между поселками Коктебель и Орджоникидзе в восточном Крыму. Местные общественники с прошлого года борются с чиновниками, которые намерены завести сюда инвестора для обустройства территории и прокладки коммуникаций.

Территория, которая ранее была доступна для туристов, теперь ограждена шлагбаумом. Вход в нее стал платным.





Местные жители опасаются, что обустройство территории приведет к коммерческой застройке «Тихой бухты» и станет первым шагом к исчезновению знаменитого дикого пляжа.

Среди тех, кто в прошлом году убеждал жителей восточного Крыма и общественников в важности проекта, была Елена Аксенова – супруга премьера подконтрольного России правительства Крыма, возглавляющая общественную организацию «Русское единство». Она ездила в «Тихую бухту», чтобы лично разъяснять всем несогласным «пользу» проекта.

Оленевка: стройки на гектарах у моря

Под застройку инвестору также отдали 4 гектара земли в Оленевке Черноморского района. Здесь планируют построить спортивно-развлекательный комплекс, кемпинг, школу парусного спорта, дайв-центр и спортивные объекты для экстремальных видов спорта. Освоением уникальной по своему природному ландшафту местности в ближайшие 14 лет будет заниматься фирма, совладелицей которой является Ольга Виноградова – супруга​ крымского вице-премьера Дмитрия Полонского.​





Еще 150 гектаров в Оленевке передали в аренду под строительство объектов санаторно-курортного, туристско-рекреационного и жилищного назначений. Инвестором здесь является партнер Виноградовой по фестивалю «Экстрим-Крым».

Таким образом, под застройкой в Оленевке окажутся экологически чистые прибрежные земли с уникальными песочными пляжами.