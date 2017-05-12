В Крыму официально стартовало строительство трассы «Таврида». Российские власти рассчитывают, что она соединит Керченский мост и Севастополь и станет главной транспортной артерией полуострова. Корреспондент Крым.Реалии выяснял, во сколько обойдется укладка трассы, где для нее возьмут стройматериалы и как строительство скажется на жизни крымчан.

Торжественная церемония, ознаменовавшая старт строительства «Тавриды», состоялась 12 мая. В Белогорском районе, в 37 километрах от Симферополя, заложили памятный камень, символизирующий начало работ. В торжествах приняли участие министр транспорта России Максим Соколов, руководитель Росавтодора Роман Старовойт, назначенный Москвой глава Крыма Сергей Аксенов и другие чиновники.

Максим Соколов, выступая перед собравшимися, пообещал, что трассу построят быстро и качественно.

«Учитывая технологические решения и подготовительные работы, которые мы наблюдаем сегодня, можем с уверенностью утверждать, что эта важнейшая для всей страны задача будет выполнена в срок и с соответствующим качеством работ», – процитировали РИА Новости российского министра транспорта.

Глава Федерального дорожного агентства Роман Старовойт заверил, что при дорожном строительстве применят самые современные технологии.

«Фактически год все научные проектные и подрядные сообщества рассматривали проектные решения и вносили свои предложения. Поверьте мне, все лучшее, что есть сегодня в мире в дорожном строительстве, будет применено здесь», – сказал глава Роставтодора.

Все лучшее, что есть сегодня в мире, будет применено здесь

Крымские чиновники отчитались о проведенных подготовительных мероприятиях к строительству «Тавриды». По их информации, уже завершены противовзрывные работы, ведутся археологические изыскания, производится снятие растительного слоя и устройство земляного полотна и коммуникаций.

«Повесить, если не сделают»

Строить «Тавриду» начали с опозданием в два месяца. В феврале этого года Аксенов обещал, что к укладке приступят уже в марте, но сроки сдвинулись. По информации крымских властей, общая протяженная трассы должна составить 237,5 километра. Строительство дороги разбили на 6 этапов. На трассе, в соответствии с проектом, будет 17 транспортных развязок, 90 мостов и 30 наземных переходов. Ожидается, что «Таврида» соединит Керчь и Севастополь, пройдет через Белогорск и Бахчисарай, а также будет огибать Симферополь. Согласно проекту, дорога будет четырехполосной, ей присвоят категорию скоростной трассы – 1Б.

Впервые российские власти заявили о намерении построить «Тавриду» в ноябре 2014 года. Изначально трассу собирались запустить к концу 2018 года, одновременно с предполагаемым вводом в эксплуатацию Керченского моста. Однако впоследствии срок завершения строительства отодвинули до 2020 года. А в 2018-м, по планам крымских властей, выполнят только четыре этапа укладки трассы из шести.

В марте 2016 года президент России Владимир Путин подверг критике ход строительства «Тавриды» и сказал, что за этим объектом должен быть закреплен отдельный человек, «которого можно будет повесить, если он не сделает ничего».

«Нужен конкретный орган, нужен конкретный человек, который отвечает за весь проект, чтобы мне не нужно было названивать по телефонам по всему правительству либо в субъекты Федерации», – рассердился Путин.

Нужен конкретный человек, который отвечает за весь проект,

В качестве оправдания Аксенов заявил, что проектировщик трассы оказался недобросовестным и сорвал сроки, и в результате договор заключили с новой компанией.

Изначально ожидалось, что строительство «Тавриды» обойдется российскому бюджету в 85 миллиардов рублей. О такой сумме Аксенов заявил в марте 2016 года. Но уже в июне он назвал цифру почти в два раза больше – 128 миллиардов.

Подрядчика определили без конкурса – распоряжением Сергея Аксенова. Им стало ЗАО «ВАД». Владельцами этой компании являются Валерий Абрамов и Виктор Перевалов – бизнесмены из Санкт-Петербурга, которые получают одни из самых крупных господрядов в России.

Во время поездки в Крым в июле прошлого года премьер-министр России Дмитрий Медведев признался, что деньги на «Тавриду» российское правительство нашло ​«не без труда».

Трасса дороже жилых домов

Для строительства такого масштабного объекта нужны строительные материалы в больших количествах, и пока не понятно, где их будет брать подрядчик. В декабре 2016 года крымские чиновники заверяли, что при укладке трассы будут использовать завозные стройматериалы.

«Ведутся переговоры с Абхазией, Осетией и другими регионами. Также планируется завозить материалы из Турции и Болгарии. Просчитываются все ближайшие регионы, откуда можно привозить материал, пригодный для строительства «Тавриды». Все эти вопросы обсуждаются, идут переговоры», – заявлял глава Службы автомобильных дорог Крыма Игорь Кравченко.

По его словам, для добычи стройматериалов есть планы расконсервировать около десятка старых советских карьеров на территории полуострова. Это вызвало возмущение и беспокойство местных жителей из-за возможного ухудшения экологической ситуации.

Из-за добычи песка разрушается античное городище Артезиан

Большой скандал в связи с разработкой песчаных карьеров в этом месяце разгорелся в Ленинском районе. Там из-за добычи породы разрушается античное городище Артезиан. По информации Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника, в зоне карьера оказались 20 курганов и 450 квадратных метров некрополя с античными гробницами.

Причем работники института утверждают, что провели независимую экспертизу песка из карьера, которая показала «несоответствие его качества нуждам дорожного строительства». «Использование его на строительстве трассы «Таврида» повлечет за собой необратимые последствия. Данные экспертизы также были разосланы (властям – КР)», – сообщили в учреждении.

От строительства трассы пострадает не только историческое наследие, но и недвижимость крымчан, расположенная на маршруте строительства. В селе Совхозное Симферопольского района, по которому пройдет скоростная трасса, чиновники собираются снести 20 домов. Ветхого жилья среди них нет, практически все здания, готовящиеся к сносу, строили в 90-е годы. Владельцам домов обещают компенсацию – либо в виде замены земельного участка на аналогичный с последующей доплатой за строительство жилья, либо денежные выплаты, согласно оценке. Многих селян это не устраивает – на строительство домов они потратили десятилетия своей жизни и все накопления.

Сносы также планируются в Керчи. Там строители «Тавриды» собираются сравнять с землей 8 домов, в которых проживают 89 семей. Всех обещают переселить в «новые комфортабельные квартиры».

А в селе Верхнесадовое (пригород Севастополя) чиновники грозятся раскорчевать 10 гектар плодовых садов.