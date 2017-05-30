Крымский «языковой закон»: имитация равноправия?

Крымский парламент, подконтрольный России, принял в первом чтении языковой законопроект. Этот документ декларирует равноправие русского, украинского и крымскотатарского на территории полуострова. Корреспондент Крым.Реалии разбирался, действительно ли законопроект обеспечивает равные возможности для носителей этих трех языков, и как данный нормативный акт оценивают лидеры крымских татар и представитель украинской общины Крыма.

Крымские депутаты проголосовали за языковой законопроект в первом чтении 24 мая. На сайте парламента он появился днем ранее. Его авторами там указаны трое депутатов: глава комитета по государственному строительству Ефим Фикс, председатель комитета по законодательству Сергей Трофимов и вице-спикер Ремзи Ильясов. Последний – один из наиболее известных крымскотатарских политиков, который пошел на сотрудничество с российской властью. В августе 2014 года Меджлис приостановил его членство в представительном органе крымских татар.

На сессии крымского парламента законопроект представлял Сергей Трофимов. С трибуны он заявил, что «при подготовке документа высказывались полярные точки зрения», поэтому разработчики попытались «объединить положения федерального законодательства о языках народов Российской Федерации, многолетний опыт Республики Крым и наработки других субъектов страны». По его словам, во время подготовки проекта закона ко второму чтению планируется широкое «общественное и экспертное обсуждение с целью обеспечения принятия максимально взвешенного закона».

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он закладывает правовую основу для использования и развития государственных языков Крыма: русского, украинского и крымскотатарского.

«Принятие данного законопроекта позволит урегулировать вопросы, связанные с законодательным обеспечением функционирования государственных языков Республики Крым, а также создаст дополнительные условия для реализации конституционных гарантий прав граждан на пользование родным языком, свободный выбор языка воспитания и обучения с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей Республики Крым», – отмечают авторы законопроекта.

Ключевые положения

В проекте Фикса-Трофимова-Ильясова говорится, что русский язык «способствует взаимопониманию и укреплению межнациональных связей» народов, проживающих на полуострове. При этом крымскотатарский, украинский и другие языки пользуются поддержкой государства. В законопроекте устанавливается, что государственные языки Крыма строятся на основе кириллицы.

В законопроекте говорится, что русский язык «способствует взаимопониманию и укреплению межнациональных связей» народов, проживающих на полуострове

​Документ декларирует, что в Крыму признается равноправие русского, украинского и крымскотатарского языков, и никто не в праве устанавливать ограничения или привилегии при использовании того или иного языка.

В соответствии со статьей 7 законопроекта, на подконтрольный России Совет министров Крыма возлагается обязанность принять государственную программу по сохранению, изучению и развитию госязыков. Она должна включать в себя содействие изданию литературы, финансирование научных исследований, создание условий для использования разных языков в СМИ, подготовку специалистов и прочее.

Отдельный блок в проекте Фикса-Трофимова-Ильясова посвящен вопросам образования. Там говорится, что жители полуострова имеют право учиться на русском, украинском и крымскотатарском «в порядке, установленном законодательством». Реализация этого права обеспечивается путем создания образовательных организаций, классов, групп, а также условий их функционирования.

Заслуживает интереса статья 10 законопроекта. Там говорится, что законы, принимаемые крымским парламентом, публикуются на государственных языках. Сейчас они выкладываются только на русском. На данный момент у крымского парламента, подконтрольного России, вообще нет украинской и крымскотатарской версий.

Отдельный блок в законопроекте посвящен вопросам образования. Там говорится, что жители полуострова имеют право учиться на русском, украинском и крымскотатарском

​Остальные нормативные акты, издаваемые крымскими властями, по законопроекту, публикуются на русском. Они могут быть переведены по инициативе органа, принимавшего сам акт.

Проект Фикса-Трофимова-Ильясова предполагает, что во время выборов избирательные бюллетени могу печататься на русском. Остальные два госязыка могут использоваться, только если так постановит избирком.

Согласно законопроекту, на русском, украинском и крымскотатарском граждане могут выступать на всех заседаниях в органах власти, а также письменно обращаться к чиновникам. Но при этом госслужащие не обязаны отвечать на письма на языке обращения. В законопроекте говорится, что если они не могут ответить на украинском или крымскотатарском, то тогда отвечают на русском. При этом руководители крымских органов власти должны создавать для своих подопечных условия для изучения украинского и крымскотатарского.

По законопроекту, делопроизводство в Крыму ведется на русском, но может вестись на украинском и крымскотатарском. На трех госязыках должны издаваться бланки, печати и вывески органов власти.

На русском издаются документы, удостоверяющие личность, акты гражданского состояния, военные билеты, трудовые книжки и дипломы об образовании. Но, по желанию лица, дополнительно они могут оформляться на крымскотатарском и украинском.

На русском издаются документы, удостоверяющие личность, акты гражданского состояния, военные билеты, трудовые книжки и дипломы об образовании

​Согласно проекту Фикса-Трофимова-Ильясова, только на государственном языке Российской Федерации может оформляться почтовая корреспонденция, выпускаться рекламная продукция и маркироваться товары, произведенные в Крыму. Но, по желанию, дополнительно используемый там текст может дублироваться на крымскотатарском и украинском.

И напоследок – топонимика. Наименования географических объектов на дорожных знаков, согласно законопроекту, должны наноситься на всех трех государственных языках.

«Приоритет только русскому»

Из текста законопроекта непонятно, в чем именно заключается присвоение крымскотатарскому и украинскому языкам статуса государственных. Так данный документ оценил крымскотатарский активист Нариман Джелял.

«Естественно, в законопроекте закреплены определенные права. Но я исхожу, что в статье 10 Конституции Крыма очень помпезно дали статус трем языкам. Мы и раньше говорили, говорим и сегодня, что ничего из статуса государственного здесь не видно. Единственное – это обязательное использование их на официальных бланках, табличках госучреждений, ну и все. А в остальном там написано, что в принципе любым другим языком можно пользоваться так же, как государственным. Так в чем, собственно, отличие? Получается, просто в красоте формулировки», – сказал Джелял в комментарии для Крым.Реалии.

Он заявил, что не увидел в законопроекте реальных возможностей развивать и сохранять крымскотатарский язык, который является языком коренного народа полуострова. В частности, по мнению Джеляла, он не гарантирует изучение этого языка в школах.

Данный законопроект – это политический шаг. Он неплохой, но ничего нового он не привносит в проблему изучения родных языков

​«Мы видим, что изучение родного языка для крымских татар сокращается. Проведение агитационной кампании среди родителей по изучению родного языка лежит полностью на плечах общественников, а не государства. Ничего не поменялось. Поэтому данный законопроект – это политический шаг. Он неплохой, но ничего нового он не привносит в проблему изучения родных языков, в частности, украинского и крымскотатарского, если речь идет о государственных», – сказал Нариман Джелял.

Представитель украинской громады Крыма Андрей Щекун расценивает «языковой законопроект» как «очковтирательство». Сам общественник в марте 2014 года покинул полуостров после насильственного похищения и сейчас живет в Киеве, где возглавляет госпредприятие «Национальное газетно-журнальное издательство».

Этим законопроектом предоставляется приоритет только русскому языку

​«Этим законопроектом предоставляется приоритет только русскому языку. Прочитайте внимательно. Например: судопроизводство и делопроизводство в судах, делопроизводство в правоохранительных и нотариальных органах ведется в соответствии с федеральным законодательством. То есть вывод прост: все ведется на государственном языке Российской Федерации, а это, конечно, только русский, а государственные языки Крыма, в частности, украинский так крымскотатарский – «может вестись». Это так, чтобы не обидеть и одновременно продемонстрировать лояльность и демократичность режима оккупантов», – сказал Андрей Щекун в комментарии для Крым.Реалии.

Когда языковой законопроект будет рассматриваться во втором чтении – пока не сообщается. Его авторы заявили, что он будет принят после широкого обсуждения, поэтому вполне возможно, что на выходе его содержание будет отличаться от текущей редакции.