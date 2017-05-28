Специально для Крым.Реалии

Республиканские «власти», декларируя сохранение и развитие украинского и крымскотатарского языков, в реальности заняты их полным уничтожением. Принятие республиканского «закона» об образовании учитывало интересы только местных украинофобов. Теперь радетели «русского Крыма» пытаются протащить через «парламент» документ, который окончательно легализует языковую и этническую дискриминацию.

Крымский «госсовет» в первом чтении принял проект «закона», касающийся использования языков на аннексированном полуострове. Полное название документа – «О государственных языках Республики Крым и иных языках в Республике Крым». Согласно данным с сайта «парламента», проект инициировали «вице-спикер» Ремзи Ильясов, руководитель «комитета» по законодательству Сергей Трофимов и глава «комитета» по государственному строительству Ефим Фикс. Ильясов в ходе траурных мероприятий, организованных республиканскими «властями», заявил журналистам, что парламент примет «закон», который якобы укрепит позиции крымскотатарского языка на полуострове. «Это будет очередным шагом к тому, чтобы крымскотатарский язык был более широко использован в публичной жизни Крыма», – отметил Ильясов.

Впоследствии стало ясно, что «вице-спикеру», который только на словах защищает интересы соотечественников, хвастаться нечем

Подробностей он не сообщил. Впоследствии стало ясно, что «вице-спикеру», который только на словах защищает интересы соотечественников, хвастаться нечем. Сергей Трофимов также был немногословен. Выступая с трибуны, он ограничился лишь общими словами о том, что документ учитывает «общепризнанные принципы международного права, положения федерального законодательства, многолетний опыт Республики Крым и других субъектов России». Ильясов и Трофимов нагло солгали. Во-первых, текст не учитывает нормы международного права, в соответствии с которыми «республика Крым» де-юре не существует. Речь идет о нелегитимном квазигосударственном образовании, которое «присоединили» к Российской Федерации.

Документ содержит множество громких и пафосных выражений, которые не дают крымским татарам и украинцам реального механизма по защите языковых прав

Во-вторых, документ содержит множество громких и пафосных выражений, которые не дают крымским татарам и украинцам реального механизма по защите языковых прав. «Депутаты» на словах гарантируют право на образование и свободное распространение крымскотатарского и украинского языков, равенство «государственных языков между собой», отсутствие ограничений или привилегий в этих вопросах (ст.5). Также отмечается «недопустимость разжигания конфликтов» на языковой почве (ст. 4). Самое важное в проекте Трофимова-Ильясова начинается в статье 9, касающейся регулирования вопросов образования. Из нее следует, что крымчане имеют право на получение дошкольного, начального общего, основного общего образования на родном языке, «в том числе русском, украинском и крымскотатарском, а также право на изучение родного языка в пределах возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством Республики Крым». О высшем образовании речь не идет вообще.

Стоит обратить особое внимание на фразу «в пределах возможностей». Ее наличие в «законопроекте» полностью нивелирует суть документа

В тексте нет упоминания о том, что власти гарантируют обязательное изучение украинского и крымскотатарского. Стоит обратить особое внимание на фразу «в пределах возможностей». Ее наличие в «законопроекте» полностью нивелирует суть документа и перечеркивает громкие заверения крымских парламентариев. Перед чиновниками из «министерства» образования открывается удобная лазейка, которая позволит им развивать на полуострове только русский в ущерб всем остальным. Когда речь зайдет об образовании на украинском или крымскотатарском, у директоров школ, как всегда, «не окажется возможности» обеспечить полноценный учебный процесс. Причин может быть множество: якобы нежелание родителей и детей, нехватка специалистов, помещений – перечислять можно долго. Ради этого выражения крымские «депутаты» и принимали указанный «законопроект». Зато у администраций крымских школ хватает времени и сил на милитаризацию сознания юных жителей.

Зато у администраций крымских школ хватает времени и сил на милитаризацию сознания юных жителей

Проект «о государственных языках» в Крыму – переработанная версия прежнего документа. Ремзи Ильясов пытался протащить его через госсовет весной 2015 года. В тексте, несмотря на пророссийский пафос и общие недостатки, образованию на крымскотатарском языке отводилось отдельное место. Например, «вице-спикер» предлагал «обеспечить преподавание» крымскотатарского и украинского в государственных и муниципальных учебных заведениях. В принятой версии «законопроекта» данную норму выхолостили, написав, что граждане «имеют право» на получение образования на родном языке. Отсутствие четкого механизма реализации этого «права» фактически означает дискриминацию всех языков, кроме русского.

Тогда крымские «власти» нашли способ «завернуть» проект Ильясова. В так называемой «общественной палате» провели «слушания», на которые пригласили махровых шовинистов, именующих себя «экспертами». Глава «палаты» Григорий Иоффе воспользовался одним из своих излюбленных приемов: не лично раскритиковал проект Ильясова, а поручил грязную работу доценту медицинского университета Виктору Харабуге, который заявил, что в Крыму «нет коренного народа». Следовательно, обязательное обучение крымскотатарскому языку вводить нет смысла. Только по «желанию» детей и только в рамках факультатива.

Вице-спикер Ильясов не нашел в себе смелости или желания отстоять собственный проект «закона». Под давлением шовинистов он отозвал документ. И вместо него «депутаты» приняли скандальный «закон» об образовании, который сделал обучение на языке коренного народа пустой формальностью. Некоторые представители национальной интеллигенции обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой помешать принятию «закона», но безрезультатно.

Республиканские «власти» намерены превратить крымских татар в безмолвных россиян, которые обязаны любить новую «родину» только по факту ее существования

Самое смешное, что крымские «власти» нарушают российскую конституцию и законы, а также собственные нормативные акты. Напомним, что в «конституции» республики украинский и крымскотатарский наравне с русским объявлены «государственными» языками. В российской конституции закреплено равенство «великого и могучего» с языками республик; федеральный закон четко разграничивает образование на русском и национальных языках.

Республиканские «власти» намерены превратить крымских татар в безмолвных россиян, которые обязаны любить новую «родину» только по факту ее существования. Все заверения Ремзи Ильясова, «депутата» Госдумы Руслана Бальбека и прочих коллаборационистов о том, что Кремль помогает решить проблемы коренного народа – наглая ложь. Москва руками местных чиновников проводит целенаправленную политику по культурной ассимиляции коренного народа. При этом украинцев в Крыму круглые сутки убеждают в том, что они с русскими – «один народ». Следовательно, никакой надобности в украинском языке якобы нет.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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