Карательная машина Кремля в Калининграде

Российские «силовики» провели карательную спецоперацию в Калининграде относительно местных оппозиционеров. Вы можете не знать фамилии местных активистов, но просто посмотрите на недопустимый факт – только за один день арестовали бывшего председателя организации «Балтийский авангард русского сопротивления» Александра Орлушевича, нынешнего руководителя этой организации Игоря Иванова и члена организации, священника Николая Мамаева. Также хотели арестовать еще одного члена организации Вячеслава Воробьева, но «силовики» не смогли его найти.

Вот так внезапно главная организация националистов региона была разгромлена и «обезглавлена». Это не что иное, как применение политических репрессий карательной машиной Кремля против инакомыслящих. Псевдоэкстремистов, на самом деле – нежелательных для кремлевской власти активистов незаконно лишили свободы.

Это не что иное, как применение политических репрессий карательной машиной Кремля против инакомыслящих

​Дела грубо фабрикуют. Нет никаких сколько-нибудь реальных доказательств для обвинений. Например, во время домашнего обыска Орлушевичу подбросили несколько трафаретов с текстами экстремистского содержания и баллончик краски. Все – с такими «железными» доказательствами можно уже и за экстремизм осудить на десяток лет. У мужчины осталась жена и четверо детей, но разве это хоть что-то значит для чекистов.

У российских спецслужб нечеловеческое лицо – Орлушевичу разбили переносицу, били по рукам и коленям, надевали мешок на голову и ставили в позу «на четвереньках». Одним словом, издевались.

Силовые структуры поступили очень коварно и хитро. Недавно прокуратура потребовала от Орлушевича покинуть созданную организацию под угрозой ликвидации движения, в соответствии с новыми поправками в «антиэкстремистском» законодательстве России. Орлушевич поступил, как и просила прокуратура. Но силовики не просто не отстали от независимого политика, которым он стал, но и арестовали и попытаются сейчас посадить его за решетку.

Чем так не угодил Орлушевич? Очевидно, дело не только в том, что он принял участие в недавней акции «Надоел» против путинского режима.

Орлушевич начал представлять потенциальную угрозу действующей политической системе в Калининграде. Поэтому к делу подключились российские спецслужбы

Орлушевич потратил восемь лет, чтобы вывести российский национализм в Калининграде из маргинального состояния в правовое политическое поле, превратить праворадикальную субкультуру в политический национализм по примеру европейских консервативных партий. Иными словами, Орлушевич начал представлять потенциальную угрозу действующей политической системе в Калининграде. Поэтому к делу подключились российские спецслужбы, которые, как верные псы, защищают режим Путина.

Своим мнением по поводу инцидента в Калининграде поделился со мной в частном сообщении местный оппозиционер Олег Савин: «Вот так чекисты «играют судьбами», делая себе карьеры на репрессиях и осуществляя очевидные преступления. Считаю, что Александр и другие арестованные должны быть немедленно освобождены».

Можно предположить, что репрессивный налет на калининградских оппозиционеров – это только начало более масштабной операции по подавлению местного сопротивления. Ведь силовые органы дали четкий сигнал всем оппозиционным силам и пытаются запугать протестное движение, а дальше спецслужбы посмотрят на реакцию других оппозиционеров и, скорее всего, нанесут удар по всем остальным оппозиционным организациям.

Алексей Минаков, политический обозреватель

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