Крымчан будут учить особенностям российского законодательства

Подконтрольное Кремлю правительство Крыма 30 мая утвердило План мероприятий по развитию правовой грамотности и правосознания граждан на полуострове на 2017-2019 годы, сообщает пресс-служба крымского правительства.

Как рассказал глава подконтрольного Москве министерства юстиции Крыма Олег Шаповалов, в рамках программы планируется регулярно публиковать материалы с разъяснением российского законодательства, а также разъяснять в теле и радиоэфирах информации, «способствующей развитию правовой грамотности и правосознания граждан».

«Органы госвласти Крыма будут оказывать бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, проводить лекции, беседы, выступления в трудовых, учебных коллективах, на собраниях граждан по вопросам, относящимся к их компетенции», – отметил Шаповалов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».