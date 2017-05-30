Наконец-то это произошло: Сенат Нидерландов (верхняя палата парламента) 30 мая подавляющим большинством голосов проголосовал за ратификацию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Последнее звено, которого не хватало для окончательного сближения украинцев с ЕС в рамках политической ассоциации. Полное вступление в силу этой многострадальной сделки, которую отстаивал Евромайдан, поносила Москва, тормозили евроскептики и популисты, поставит точку в цивилизационном выборе европейской Украины. Именно внедрение этого ассоциативного соглашения ожидается на саммите Украина-ЕС в середине июля.

Нидерландский Сенат в присутствии премьера и министра иностранных дел объявляет, что украинско-европейская ассоциация наконец-то имеет свободный путь ко вступлению в силу. А еще год назад после референдума, казалось, процесс его принятия был остановлен на неопределенный срок и из этого тупика выхода нет. Сейчас по меньшей мере две трети сенаторов выразили ассоциации с Украиной свою поддержку. Против голосовало меньшинство – ультраправые и ультралевые политики.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в Twitter сразу после голосования пишет: «ЕС принимает Соглашение об ассоциации с Украиной. Большая поддержка для роста Украины. Важно единство и согласованные действия в ЕС».

Президент Украины Петр Порошенко отреагировал энергичной речью: «Кремль, пораженный хронической украинофобией, пакостил нам на каждом шагу. Использовал все имеющиеся ресурсы: деньги, пропаганду, ложь, интриги, разведывательные структуры, группы влияния. Ему подыгрывали антиевропейские популистские силы внутри Евросоюза, которые использовали имеющиеся бюрократические зацепки и создавали новые».

Как говорит Порошенко, цель у Кремля была одна: «похоронить» ассоциацию и остановить курс Украины на воссоединение с европейской семьей. Но вскоре Совет ЕС «запустит выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС на полную проектную мощность».

«Место Украины – в Европе, а ее будущее – с Европой» – Юнкер

Это важный сигнал из Нидерландов и всего Евросоюза нашим украинским друзьям: место Украины – в Европе, а ее будущее – с Европой

​Поддержка ассоциативного соглашения нидерландским Сенатом сразу получила положительные реакции в ЕС. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что «это важный сигнал из Нидерландов и всего Евросоюза нашим украинским друзьям: место Украины – в Европе, а ее будущее – с Европой... Наше Соглашение об ассоциации с ее частью по углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли теперь стало на один шаг ближе к ратификации. Я хотел бы видеть завершение этого процесса быстро, в срок до саммита Украина-ЕС в июле», – заявил Юнкер, добавляя, что «ЕС полностью предан нашему партнерству с украинским народом», а внедренная на временной основе зона свободной торговли «уже увеличила объемы торговли между нами, принесла рост благосостояния предпринимателям, помогает инициировать и закрепить ряд реформ в Украине и предоставляет новые возможности гражданам как Европейского союза, так и гражданам Украины».

«Давайте использовать положительный импульс, который генерирует сегодняшнее голосование с целью дальнейшего укрепления нашего партнерства», – отмечает глава Еврокомиссии.

Поздравление Киеву и благодарность правительству Нидерландов с тем, что наконец украинско-европейское соглашение вступит в силу, выразили и главы дипломатических ведомств государств ЕС. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкявичс посылает в Twitter поздравления Украине и ее представителю на международной сцене министру Павлу Климкину: «Поздравляем Украину и Павла Климкина с ратификацией Соглашения об ассоциации уже всеми государствами-членами ЕС, благодаря парламенту Нидерландов».

Кулеба: «разворот в сторону ЕС завершен»



Андерс Фог Расмуссен, бывший глава НАТО, который также является внештатным советником президента Украины, пишет: «Хорошая новость для Украины и ЕС, потому что нидерландский Сенат ратифицировал Соглашение об ассоциации Украина-ЕС. Больше торговли, больше рабочих мест и прочных партнерских отношений».

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Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба обращает внимание на то, что с полной ратификацией Соглашения об ассоциации «разворот в сторону ЕС завершен».