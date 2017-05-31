В Севастополе ушел из жизни Вадим Елизаров – основатель и художественный руководитель Севастопольского академического театра танца, заслуженный работник культуры и народный артист Украины. Балетмейстеру неожиданно стало плохо во время юбилейного вечера в театре Черноморского флота России. Спасти артиста не удалось.

Вадим Елизаров скончался 28 мая на 67 году жизни. В этот день он выступил с поздравительной речью на юбилейном вечере, посвященном 85-летию драматического театра имени Б. А. Лавренева Черноморского флота России. «Сейчас я вас поздравлю, а вечером меня, к сожалению, с вами не будет...» – цитирует его слова заведующая литературной частью драмтеатра Аксинья Норманская.

Когда Вадиму Елизарову стало плохо, сотрудники театра перенесли его из концертного зала в кабинет главного режиссера. Приехавшая на место «скорая помощь» констатировала смерть артиста. Причина смерти пока не известна. До своего дня рождения он не дожил всего две недели.

Прощание с балетмейстером состоится 31 мая в Севастопольском академическом театра танца, который он основал и возглавлял до последнего дня своей жизни.

Балет, покоривший мир

Севастопольский академический театр танца Вадим Елизаров называл главным проектом своей жизни и своей семьей. В Севастополе он впервые оказался в 1977 году – его пригласили провести семинар для коллектива городского Дома культуры. К тому моменту Елизаров вместе со второй супругой и партнершей по танцам Ниной Елизаровой уже успели стать победителями многих российских конкурсов, войти в сборную команду Советского Союза и получить звание танцоров международного класса. А еще через год руководство Севастопольского морского завода предложило им работать в городе. И это предложение они приняли.

Супруги создали на базе Севморзавода спортивно-танцевальный клуб «Виктория», который впоследствии преобразовали в культурный комплекс «Корабел».

Позже этот клуб возглавил Александр Елизаров (сын покойного артиста) со своей партнершей по танцам Натальей Ивановой, которые являются четырехкратными чемпионами Украины и обладателями Кубка мира по спортивным танцам. В 2012 году танцоры также завоевали титул чемпионов мира по бальным танцам. В Париже в честь севастопольских победителей четырежды звучал гимн Украины, сообщали тогда в СМИ.

А в 2000 году на базе клуба «Виктория» появился Севастопольский театр танца. После развала Советского союза у театра начались проблемы, несколько лет он работал без отопления. Коллектив вынужден был искать новое помещение – им стал Дворец пионеров в центре города. Сотрудники театра утверждают, что только благодаря позиции и влиянию Вадима Елизарова это здание удалось сохранить от посягательств чиновников.

Театр танца Вадима Елизарова является первым и единственным в мире хореографическим театром, соединившим танец и театральное искусство. В труппе театра Елизаров собрал около пятидесяти мастеров танца, чемпионов Украины и Европы.

«Многодетный папа»

Параллельно с театральной деятельностью Вадим Елизаров был профессором кафедры хореографии Киевской академии танца и Международного славянского университета.

Для нас он был примером не только в танцах, но и в жизни

Как рассказывают бывшие воспитанники Елизарова, ко всем он относился, как к своим детям. «Он верил в каждого из нас, относился к нам, как к своим детям. И родившихся у его воспитанников детей он тоже принимал, как своих внуков. Он – многодетный папа. В мой день рождения он всегда звонил, чтобы поздравить. Я не знаю, как ему удавалось держать даты в памяти столько лет, но он всегда поздравлял, всегда помнил, сохранял эту особую связь», – рассказала Крым.Реалии бывшая ученица балетмейстера Лиза Музычко (Костюкова).

Она рассказывает, что воспитанники называли Елизарова «шефом»: «Мы его называли – да и сейчас зовем – «шеф». Для нас он был примером не только в танцах, но и в жизни», – говорит Музычко.

В семье Елизаровых тоже все занимаются танцами, включая невесток, зятя и внуков. «Сам театр – это и есть моя семья», – говорил балетмейстер.

«Искра Божья» украинских танцоров

За время своей деятельности в Украине Вадим Елизаров был удостоен званий заслуженного работника культуры и народного артиста Украины. Он утверждал, что украинские танцоры отличаются от всех остальных в мире.

Наши артисты имеют внутреннюю силу, которую называют «искрой Божьей». Это то, чему нельзя научить – она или есть, или ее нет

«В хореографическом искусстве талант и потенциал именно украинских танцоров просто чрезвычаен. Я говорю это не ради пафоса – мы выступали во многих странах мира и общались с коллегами из ирландского «Ривер Данс», французского «Лидо» или «Мулен Руж». Во время концертов, читая фамилии артистов, мы видим, что большинство из них – наши. То есть на 80% все ведущие танцевальные коллективы мира укомплектованы славянами-танцорами. Наши артисты имеют внутреннюю силу, которую называют «искрой Божьей». Это то, чему нельзя научить – она или есть, или ее нет. Именно эта «искорка» является визитной карточкой любого украинского танцевального коллектива», – заявлял балетмейстер после очередного триумфа в Париже в 2013 году в интервью «Укринформу».

Отдельной гордостью Елизарова была постановка его театра «Пигмалион» – адаптированное под современные реалии танцевальное шоу по мотивам пьесы Бернарда Шоу.

«Звезда» телепроектов

В 2007 году Вадим Елизаров стал участником жюри телешоу «Танцы со звездами». Он «судил» танцоров, в роли которых выступали известные украинские артисты: Наталья Могилевская, Владимир Зеленский, Руслана Пысанка, Ольга Сумская, Ирина Билык, Александр Пономарев, Олег Скрипка, олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева и другие.

Балет Елизарова объездил с гастролями практически всю Европу и стал известен во многих западных странах.

После аннексии Крыма Вадим Елизаров и его театр танца остались в Севастополе и продолжили работу в рамках правового поля России. Как рассказывают в окружении Елизарова, это решение он принял, исходя не из убеждений, а реалий. «Он хотел одного – сохранить театр и развивать его», – говорят его друзья и сотрудники.

Он хотел одного – сохранить театр и развивать его

Гастрольная деятельность коллектива тоже изменилась – теперь балет ориентирован на Россию. «После того, как мы, как говорится, вернулись в родную гавань, у нас открылся новый горизонт – это Россия. Она огромная, и я не знаю, что дешевле: съездить в Париж или в Петропавловск-Камчатский. Поэтому у нас сейчас задача – это Россия, хотя если будут приглашения интересные – мы с удовольствием», – говорил Елизаров месяц назад в эфире крымского телевидения.

В марте этого года коллектив театра танца Елизарова принял участие в проекте «Танцуют все!» на российском государственном «Первом канале». Но севастопольские танцоры «вылетели» уже в третьем выпуске, уступив коллективу российского Белгорода.

«Команда театра танца постаралась сделать все, чтобы достойно представить город-герой на телевизионном проекте, к которому сегодня приковано внимание российских любителей хореографии. Покинув проект, мы вновь возвращаемся к вам, наши зрители», – заявил после проекта Вадим Елизаров.

Спустя два месяца его не стало. Церемония прощания с артистом состоится в среду, 31 мая. Отпевание пройдет во Свято-Владимирском соборе Севастополя.