Церемония прощания с художественным руководителем Севастопольского театра танца Вадимом Елизаровым, который умер 28 мая, состоится в Севастополе в среду, 31 мая. Об этом сообщают на сайте театра.

«31 мая 2017 года с 9:00 до 12:00 в Севастопольском академическом театре танца по адресу: пр. Нахимова, 4 состоится церемония прощания с Вадимом Альбертовичем Елизаровым. 31 мая 2017 года в 13:00 состоится отпевание во Свято-Владимирском соборе (усыпальнице адмиралов)», – сказано в сообщении.

В воскресенье, 28 мая, на 68 году ушел из жизни художественный руководитель Севастопольского театра танца, народный артист Украины, заслуженный деятель искусств Крыма, заслуженный работник культуры Украины Вадим Елизаров. Причиной смерти стал сердечный приступ.

Вадим Елизаров был автором всех постановок Севастопольского Академического театра танца, руководитель и создатель театра, который работает в городе с 2000 года.

С 2014 года коллектив театра не раз пытались выселить из помещений во Дворце детства и юности в центре города. Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, актеры театра опасаются, что после смерти их авторитетного руководителя они потеряют залы, которые занимают с начала 2000-х годов.