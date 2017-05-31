Украинский сегмент фейсбука не сдерживает эмоций относительно «присвоения» президентом России Владимиром Путиным истории Киевской Руси. На этот раз речь идет о королеве Франции Анне Ярославне, дочери киевского князя Ярослава Мудрого.



В социальных сетях украинцы обвиняют президента России в «краже истории», а украинскую власть – в отсутствии сопротивления. Это реакция на слова Владимира Путина: на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Версале он назвал «русской» королеву Франции Анну Ярославну – дочь киевского князя Ярослава Мудрого, прабабушку почти 30 французских королей. И отметил, что именно с нее начались французско-российские отношения.

«Не с поездки царя Петра во Францию началась история российско-французских отношений – она имеет гораздо более глубокие корни. Образованная французская публика знает о «русской» Анне, королеве Франции. Младшая дочь нашего великого князя Ярослава Мудрого была женой Генриха I и внесла существенный вклад в развитие Франции, будучи одной из основательниц как минимум двух европейских династий – Бурбонов и Валуа, – одна из которых до сих пор правит в Испании», – сказал Путин.

На это заявление заместитель главы Администрации президента Украины Дмитрий Шимкив отреагировал на своей странице в фейсбуке. Он обратился к французам, заявив, что президент России пытался ввести их в заблуждение. «Анна Киевская, королева Франции – из Киева, а не из Москвы (в то время Москвы даже не существовало)», – написал Шимкив и добавил, что именно украинская община во Франции чтит память Анны, которая основала во французском Санлиси монастырь.





Свое слово сказала и Неля Куковальская, гендиректор Национального заповедника «Софии Киевской».

То, что говорит Путин, – дикие вещи, попытки перетащить историю с Украины на Россию

«Анна Ярославна вышла замуж за французского короля в 1049-м /1051-м – там есть разные даты, историки утверждают их по-разному. Москву начали строить в 1147-м. То есть в то время, когда киевская княжна Анна Ярославна выходила замуж за французского короля Генриха I Капетинга, на месте Москвы и Московии, нынешней столицы России, росли леса и были неподалеку болота. То, что говорит господин Путин, – дикие вещи, попытки перетащить историю с Украины на Россию», – отмечает исследовательница и ученый Неля Куковальская.





А историк Вячеслав Лихачев считает, что европейское сообщество интересуют масштабные вопросы, а Украина и Россия в этом «историческом поединке» остаются один на один.

Украина сама не понимает, как это произошло – что ее историю украли

«В мире никого не интересует, принадлежит Владимир или Ярослав к российской или украинской истории. Украина сама для себя не понимает, как это произошло, что ее историю украли, что собственно историю Украины писали не украинцы, потому как историю пишут победители, а Украине до последнего времени не очень везло с победами в борьбе за собственную независимость», – убежден историк.



Украинский политолог Евгений Магда такое заявление считает очередным наступлением России в информационной войне. И Украине, по его мнению, нужно научиться не молчать в ответ.

Это демонстрация того, что Украина не существует для России

«Путин это показывает как последовательный рецидивист. Ведь в прошлом году Россия установила памятник Владимиру Крестителю в охранной зоне ЮНЕСКО, у Кремля, демонстрируя тем самым, что он российский князь. Сейчас он говорит о том, что Анна Ярославна, как и Ярослав Мудрый, это «наши» князья. Это элемент гибридной войны и элемент демонстрации того, что Украина не существует для России не только на политической карте мира. Подобные действия будут продолжаться, и Украина должна как можно больше говорить о собственной истории, своей культуре понятным нашим западным, и не только западным, партнерам языком. Нам нужно и другими разнообразными способами напоминать через культурные мероприятия, художественные мероприятия, через продвижение украинских книг, продвижение украинских художников», – говорит политолог.



Президент Украины Петр Порошенко, комментируя решение Сената Нидерландов о поддержке ратификации Соглашения об ассоциации Украины и ЕС, не обошел вниманием слова Владимира Путина о «русской» Анне Ярославне, отметив ее украинское происхождение.



В ноябре 2016 года в Киеве на Львовской площади открыли памятник Анне Ярославне. В торжественной церемонии приняли участие послы Бельгии, Швейцарии, Мексики, Польши, Словении, Норвегии, Грузии, а также министр культуры Украины Евгений Нищук и чрезвычайный и полномочный посол Франции в Украине Изабель Дюмон.

«Анна не представляла, наверное, что после смерти короля она станет регентом при своем сыне, будущем Филипе ІІ и станет неотъемлемым звеном долгого рода Капетингов и других многочисленных европейских династий», – заявила посол.