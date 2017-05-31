Судно «Князь Владимир» совершило тестовый рейс из Сочи в Севастополь. Ожидается, что в июне этот корабль станет первым за три года круизным лайнером, который будет ходить из соседней России на Крымский полуостров. Организовать регулярное сообщение между Краснодарским краем и Крымом прошлым летом распорядился президент России Владимир Путин. Корреспондент Крым.Реалии выяснял, что представляет собой лайнер «Князь Владимир», и как прошел его пробный рейс.

«Князь Владимир» вышел из сочинского порта в тестовый рейс 28 мая. За день до этого его освятили и благословили священники Екатериноградской и Кубанской епархии. В пресс-релизе «Росморпорта» говорится, что представители духовенства окропили святой водой все помещения 9-палубного судна: каюты, общественные зоны, машинное отделение, капитанскую рубку, камбуз. «Князя Владимира» благословили иконами Николая Чудотворца, после ритуала их оставили на лайнере. Пресс-служба «Росморпорта» заявила, что они будут «оберегать и защищать пассажиров судна и экипаж от ненастий и бурных стихий».

Изначально планировалось, что «Князь Владимир» отправится по маршруту Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь с обратным возвращением в пункт приписки.

Пресс-служба госпредприятия «Росморпорт» сообщала, что во время тестового рейса ее представители должны определить техническую готовность и комфортабельность лайнера, выявить качество работы гостиничного и ресторанного персонала.

Особое внимание будет уделено готовности береговой инфраструктуры для приема и обслуживания судна в каждом порту по маршруту перехода

​«В ходе рабочих совещаний специалисты смогут высказать экспертное мнение в отношении услуг, предоставляемых дирекцией круиза. Особое внимание будет уделено готовности береговой инфраструктуры для приема и обслуживания судна в каждом порту по маршруту перехода», – сообщила пресс-служба «Росморпорта».

Однако, по информации главного редактора портала «BlackSeaNews» Андрея Клименко, судно во время рейса отменило заход в порт Ялты и отправилось сразу в Севастополь. Журналист предположил, что изменение маршрута связано с возникшими по пути проблемами с двигателем, а в Ялте, как утверждает Клименко, не предоставляют услуги по судоремонту.

«Князь Владимир» зашел в Севастополь вечером 30 мая. Местный портал ForPost также сообщает, что судно не заходило в Ялту, и пишет со ссылкой на собственной источники, что это было связано с «техническими причинами».

Корреспондент Крым.Реалии обратился в пресс-службу «Росморпорта» с просьбой пояснить, почему «Князь Владимир» не зашел в Ялту. По телефону там отказались комментировать эту ситуацию и попросили прислать письменный информационный запрос. Ответ на него в редакцию Крым.Реалии пока не приходил.

На сайте «Росморпорта» не сообщается о каких-либо технических неисправностях, появившихся по пути.

В пресс-релизе о тестовом рейсе говорится, что в начале путешествия для всех пассажиров была проведена учебная тревога, в ходе которой отрабатывались правила поведения в аварийных ситуациях на судне.

Ностальгия президента России

Идея запустить в Крым круизные суда впервые прозвучала в октябре 2016 года на форуме Общероссийского народного фронта в Ялте. Ее подал кинорежиссер Станислав Говорухин в ходе встречи членов крымского отделения ОНФ с президентом России Владимиром Путиным.

«Я много лет в общем прожил в Крыму, тысячу картин я здесь снял морских. И вот мне кажется, что без круизных судов жизнь в Крыму совсем неинтересна... Возможно ли закупить, не обязательно новых, два-три-четыре парохода и организовать круизы Севастополь – Сочи с заходом в дружественную Абхазию? Насколько бы интересней была жизнь и насколько это помогло бы осуществлять пассажиропоток», – сказал Говорухин.

За 2012 год, по данным тогдашних властей, на полуострове побывали 79 круизных судов, которые привезли 60 тысяч туристов. По состоянию на октябрь 2013 года их количество возросло до 144

​Отвечая на этот вопрос, Владимир Путин вначале сказал, что появление круизных судов в Крыму должно быть частной инициативой, но в ходе дискуссии с кинорежиссером все-таки согласился, что государство может это взять на себя.

«Были в советское время вот эти, которыми я пользовался. Они назывались «Грузия», «Казахстан». По-моему, еще как-то. Их просто нет сейчас. Я даже не знаю, куда они делись, их растащили куда-то. Я хочу вам точно сказать, как не покажется странным, Станислав Сергеевич, мы с вами, видимо, одинаково думаем. Я вчера как раз, как вы, думал на эту тему, что надо обязательно поручить министерству транспорта (России – КР), чтобы они проработали», – сказал Владимир Путин.

На самом деле круизные судна заходили в Крым не только в советское время, как сказал Путин, а вплоть до 2014 года. За 2012 год, по данным тогдашних властей, на полуострове побывали 79 таких судов, которые привезли 60 тысяч туристов. По состоянию на октябрь 2013 года их количество возросло до 144.

По информации министра курортов и туризма АРК того периода Александра Лиева, из всех круизных судов до 2014 года только одно обеспечивало сообщение между соседней Россией и Крымом.

«Судно называлось Andriana. Это судно было, по-моему, под флагом Филиппин. Этот круиз организовывал Крым с нашей поддержкой. Он включал в себя 5 городов Украины, в том числе там была Одесса, Севастополь, Феодосия, Ялта. И два города России и также Грузии. Это судно было международное и после аннексии (Крыма – КР) оно было не готово выполнять такие круизы под санкциями», – рассказал Лиев в комментарии для Крым.Реалии.

Из Royal Iris в «Князи»

После обещания Путина запустить круизное сообщение с Крымом российские профильные ведомства тут же принялись его выполнять. Загвоздка состояла в том, что морской маршрут Сочи-Севастополь ранее показал себя как убыточный. 21 декабря 2016 года заместитель министра транспорта России Виктор Олерский заявил, что в 2014-м у его ведомства уже был негативный опыт запуска подобных рейсов для скоростных судов.

При вместимости судна 250 человек средняя его заполняемость составила 35 мест

​«В курортный сезон отработало скоростное судно – катамаран – на 250 пассажиров на линии Анапа-Ялта. К сожалению, опыт неудачный, с отвратительным финансовым результатом. При вместимости судна 250 человек средняя его заполняемость составила 35 мест», – уточнил Олерский.

Он добавил, что по расчетам российского Минтранса, для экономии средств по данному маршруту должно выйти судно вместимостью на 500 пассажиров, которое будет осуществлять круизы с конца апреля до начала октября. В этом случае убытки с учетом лизинга лайнера составят 200 миллионов по итогам финансового года. По прогнозам Олерского, круиз из Сочи в Крым начнет приносить прибыль, если загрузка судна будет превышать 750 человек и увеличится эксплуатационный период.

В начале 2017 года «Росморпорт» приобрел лайнер для организации этого туристического маршрута. Им оказалось судно Royal Iris, построенное в 1971 году. Изначально оно было сооружено как автомобильный паром, а в 1975 году перестроено в круизное судно.

По информации портала «BlackSeaNews», российская сторона приобрела данный лайнер у израильской компании GOLDEN CRUISES LTD за 12,7 миллиона долларов США.

С 2014 года Royal Iris находился на отстое в греческом порту Халкис. До этого судно ходило под флагом Панамы и эксплуатировалось на круизных линиях между израильским портом Хайфа и портами Кипра, островов Крит и Родос.

29 марта этого года Royal Iris был переименован в «Князя Владимира» и перешел под флаг России.

Для его эксплуатации в Москве была создана компания «Черноморские круизы». В апреле она запустила предпродажу билетов на период с 11 июня по 8 октября. Стоимость круиза составляет от 25 до 75 тысяч российских рублей. Действуют скидки для детей, пенсионеров, сотрудников силовых ведомств, а также для участников организованных туристических групп. Всего перевозчик предлагает около 800 пассажирских мест. На первый рейс «Князя Владимира», который запланирован на 11 июня, в данный момент приобретено чуть более 300 билетов.