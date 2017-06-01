Пользователи YouTube снимали цены на крымских рынках, возмущенных севастопольцев и последствия обильных осадков в Симферополе.

Пользователь NINA DARINA сняла видео о ценах на рынке в Феодосии. К примеру, один килограмм клубники там стоит 350 рублей, молодого картофеля ‒ 80 рублей, помидоров ‒ 150-170 рублей. «Три дня назад клубника была везде 250 рублей, а сейчас? Ничего себе!» ‒ возмутилась автор видео.

Пользователь Горячие Новости 2017 опубликовал видео митинга в Севастополе. Как следует из ролика, участники акции протеста возмущены действиями нынешних властей города. «Севастополь ‒ это не Россия! Если хотите, господа-правители, получить здесь четвертую оборону Севастополя, то народ о ней уже говорит практически напрямую... Не надо доводить дело...» ‒ говорит один из них.

Пользователь Коля Агапов опубликовал видео, на котором видно уровень воды в Белогорском водохранилище. По словам автора ролика, сейчас он здесь максимальный.

Пользователь Севастопольские_новости Инфо опубликовал видео последствий обильных осадков в Симферополе. «Сильный ливень превратил Симферополь в Венецию», ‒ отметил автор ролика.

Пользователь Кирилл Козлов опубликовал похожее видео. Оно было снято возле набережной Салгира. «Симферополь накрыл мощный ливень, местами дороги превратились в реки. Салгир наполнили грязные воды», ‒ указал автор ролика.