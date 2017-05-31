«Селфи-солдаты» из России

Министерство обороны России разработало проект федерального закона, обязывающего военнослужащих-контрактников отчитываться о публикации в интернете "своих персональных данных, а также иных сведений, сделанных ими общедоступными". Источники РБК в военном ведомстве говорят, что речь идет об "информационной безопасности": военным запретят упоминать в соцсетях номера и названия своих частей, публиковать данные о своем местоположении и фотографироваться на фоне секретных документов и объектов.

Именно фотографии, опубликованные российскими солдатами и офицерами в социальных сетях, позволили независимым расследователям доказать участие кадровых российских военных в конфликте на востоке Украины и в наземных операциях в Сирии, а также проследить путь из России на Донбасс ракетной установки "Бук", из которой 17 июля 2014 года предположительно был сбит "Боинг" Малайзийских авиалиний.

Радио Свобода вспоминает самые яркие истории, ставшие достоянием общественности благодаря фотографиям, выложенным российскими военными в открытом доступе.

Расследования о "Буке", сбившем "Боинг"

Фотографии, выложенные солдатами в социальных сетях, сыграли важную роль в расследованиях независимых активистов причастности России к катастрофе "Боинга-777" Малайзийских авиалиний. Жертвами этой трагедии стали 298 человек. Расследовательская группа Bellingcat смогла с помощью снимков, размещенных военными в открытом доступе, проследить весь путь колонны "Буков" из центра России до границы с Украиной и доказать, что ракетные установки (в том числе та, что сбила "Боинг"), были приписаны к 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска.

Белая лента солдата Дамбаева

Одним из самых известных расследований, в основу которого легли селфи российских солдат, стал фильм американского журналиста Саймона Островского. Он так и назывался – Selfie Soldiers, "Селфи-солдаты". Островский нашел в соцсети "ВКонтакте" профиль танкиста 37-й мотострелковой бригады из Бурятии Бато Дамбаева, выкладывавшего многочисленные фотографии, сделанные в разных регионах России (например, на полигоне в Ростовской области), а затем и за границей: на разрушенном блокпосту в районе города Углегорск Донецкой области Украины. Белая повязка, с которой позирует Дамбаев, являлась опознавательным знаком российских военных и сепаратистов в Донбассе. Украинская армия и Национальная гвардия используют повязки желтого цвета.

Для фильма "Селфи-солдаты" Саймон Островский нашел те самые места, на которых фотографировался Бато Дамбаев, в том числе и блокпост в Углегорске, сделал такие же фотографии, выложил их на аналогичную страницу в сети "ВКонтакте", приехал в Улан-Удэ, позвонил Бато Дамбаеву и предложил взглянуть на эти снимки – тот, правда, все равно отказался признаваться, что воевал в Украине. Независимое расследование о Бато Дамбаеве сделали и аналитики Bellingcat, использовавшие для этого его фотографию со щенками хаски.

Гривны и приграничный знак

В сентябре 2014 года активисты международной расследовательской группы InformNapalm нашли в социальной сети "ВКонтакте" профили нескольких военнослужащих 15-й Отдельной мотострелковой бригады миротворческих сил, дислоцированной в поселке Рощинский Самарской области. Они публиковали фотографии на фоне приграничного знака на украинском языке, показывали гривны, которые тогда еще были нужны для расчетов на занятых сепаратистами территориях востока Украины, а также снимали свои военные будни и жизнь вокруг – например, объявление, наклеенное на дверь Военной комендатуры "ЛНР" в городе Краснодон Луганской области.​

Их там нет

Россия долгое время отрицала переброску своих военных в Сирию, утверждая, что речь идет лишь о поставках вооружений. Опровергнуть это позволили селфи российских солдат на базе ВМФ в сирийском Тартусе, в том числе снимки, выложенные в открытый доступ военнослужащим 810-й Отдельной бригады морской пехоты Максимом Мажниковым и найденные аналитиками международной расследовательской группы Conflict Intelligence Team. На одной из фотографий Мажников плывет на корабле через Босфор, на опубликованной месяц спустя – уже фотографируется в Тартусе рядом с плакатом, прославляющим Башара Асада и Владимира Путина.

За родину, за Асада!

Вскоре, когда российские солдаты уже находились в Сирии "официально", активистам InformNapalm и Conflict Intelligence Team удалось опровергнуть заявления Минобороны России о том, что деятельность российской армии в Сирии ограничивается охраной авиабазы Хмеймим в провинции Латакия. Авторы расследований на эту тему нашли в интернете фотографии Аяса Шалбан-ооловича Сарыг-оола, контрактника дислоцированной в Кемеровской области 74-й отдельной мотострелковой бригады. Самой известной из них стало селфи солдата с пулеметом, сделанное на крыше здания. Активистам удалось геолоцировать точку, в которой была сделана эта и другие фотографии. Полученная информация позволила утверждать, что российские военные выезжали с базы Хмеймим на линию фронта для помощи силам Башара Асада в наземных боях с противостоящей ему вооруженной оппозицией.