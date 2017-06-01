Мариуполь. Миссия ​​«Получить паспорт»

11 июня вступает в силу долгожданный «безвиз» для граждан Украины. В Государственной миграционной службе отмечают, что на Донбассе не наблюдается ажиотажа среди желающих получить биометрический паспорт. Но сотрудники отделений миграционной службы Мариуполя утверждают обратное. Число желающих получить заграничные паспорта, по их словам, возросло, особенно среди жителей неподконтрольной части Донбасса.

Мариупольский центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) временно выпал из процесса изготовления загранпаспортов. Провайдер, предоставляющий услуги связи для учреждения, сейчас проходит проверку СБУ. А поток желающих получить паспорт перенаправлен в миграционную службу.

С 7 февраля по 5 апреля через ЦПАУ мы оформили 830 пакетов документов. С 6 апреля случилось форс-мажорное событие, СБУ начали проверку каналов связи

«С 7 февраля по 5 апреля через ЦПАУ мы оформили 830 пакетов документов. С 6 апреля случилось форс-мажорное событие, СБУ начали проверку каналов связи. Сейчас тот поток, который у нас был по предварительной записи, перенаправлен. Если это срочно и спешно, людям придется обращаться в органы миграционной службы», – говорит директор центра предоставления административных услуг Мариуполя Елена Парамонова.

В настоящий момент обслуживают горожан и переселенцев, проживающих в Мариуполе, местные отделения миграционной службы. А на областное управление миграционной службы города, известного больше как ОВИР (отдел виз и регистрации), увеличение нагрузки по выдаче паспортов для жителей оккупированной части отметили в самом департаменте.

Спрос вырос, естественно, в связи с тем, что «безвиз» с 11 июня. Конечно же, количество желающих увеличилось. Мы пересмотрели подход к самому приему граждан. Пока справляемся

«Мы являемся структурным подразделением, поэтому обслуживаем граждан с неподконтрольной территории. Спрос вырос, естественно, в связи с тем, что «безвиз» с 11 июня. Конечно же, количество желающих увеличилось. Мы пересмотрели подход к регулировке очереди, а также к самому приему граждан. Поэтому пока справляемся», – отметила начальник отдела оформления документов Лариса Цуприк.

Уже неоднократно говорилось, что граждане неподконтрольной территории в изготовлении загранпаспортов пользуются услугами посредников. Объявления о таких услугах без труда можно найти в интернете. В Мариупольском ОВИРе сотрудничество с посредниками отрицают, утверждая, что такие случаи были выявлены и уже устранены.

Было выявлено несколько таких аферистов, которые больше не смогут никому продавать никакую очередь, теперь все контролируется лично руководством. Все открыто, прозрачно

«В нашем подразделении внедрена 2-талонная система очереди. И как только мы ее внедрили, было выявлено несколько таких аферистов, которые больше не смогут никому продавать никакую очередь, ничего, потому что теперь все контролируется лично руководством. Все открыто, прозрачно, граждане все прекрасно видят, как раздаются талоны. Поэтому участия никаких посредников быть не может», – заверила Лариса Цуприк.

Несмотря на это заявление, житель оккупированного Шахтерска Иван Черкасов вместе со своим другом воспользовался услугой посредника и оформил заявку на изготовление паспорта в том же отделении. Посредник, говорит Иван, встретил их по прибытию в Мариуполь, отвез по назначению, собрал все документы, деньги и решил проблему за несколько минут. Фотографировались и платили пошлину они уже, как и все люди в очереди, самостоятельно, говорит Иван. Оплата за изготовление документа обошлась каждому из них в 3800 гривен, помимо пошлины. И это дешевле, чем ездить несколько раз и платить деньги за жилье, говорит Иван Черкасов.

Мы воспользовались услугой посредника. С самого начала нам говорили, что будет это стоить около трех тысяч гривен, но когда приехали, с нас этот человек уже попросил 3800 гривен

«Да действительно, мы воспользовались услугой посредника. Учитывая то, что нам тяжело оттуда приезжать, здесь искать жилье, а потом туда возвращаться. С самого начала нам говорили, что будет это стоить около трех тысяч гривен, но когда приехали, с нас этот человек уже попросил 3800 гривен, плюс все пошлины, которые мы должны оплатить», – рассказал житель Шахтерска.

Среди жителей Мариуполя немало скептиков по поводу «безвиза» и поездок за границу. Многие считают, что для этого у них недостаточно средств.