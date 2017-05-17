Историческим днем для Украины и Евросоюза назвал подписание безвиза президент Украины Петр Порошенко. В среду в Страсбурге подписали необходимый для упрощения визового режима документ. Теперь осталось дождаться его публикации в Официальном журнале ЕС, и через 20 дней решение вступит в силу – ориентировочно 11 июня. В Министерстве иностранных дел Украины напоминают, что для безвизовых путешествий необходим биометрический паспорт. И немалые средства, что подчеркивают эксперты.

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Росчерк пера – и «безвиз наш». В здании Европарламента в Страсбурге в среду, 17 мая, подписали законодательный акт Евросоюза, необходимый для установления безвизового режима для граждан Украины.

«Это абсолютно исторический день, – заявил присутствовавший на церемонии президент Украины Петр Порошенко. – Украина возвращается в европейскую семью. Украина прощается в последний раз с советской и российской империями».

О чем необходимо помнить

Речь идет об упразднении виз на краткосрочное пребывание в странах, которые входят в Шенгенскую зону: во всех странах-членах Евросоюза (кроме Великобритании и Ирландии). Также без виз можно будет ездить в Исландию, Норвегию, Швейцарию и Лихтенштейн. В этих странах безвизовый режим позволит пребывать 90 дней на протяжении каждого периода в 180 дней.

Как подчеркнул в эфире Радiо Свобода Василий Кирилич, начальник управления консульского обеспечения департамента консульской службы МИД Украины, важно помнить, что для безвизовых путешествий в Европу нужно оформить биометрический заграничный паспорт. Владельцам небиометрических паспортов, как и раньше, будет нужна виза.

«Но биометрический паспорт не является исчерпывающим аргументом вашего права пересечь границу», – отмечает Василий Кирилич.

«Имея биометрический паспорт, вам также следовало бы четко сформулировать цель своей поездки – туристической или деловой, – поясняет Василий Кирилич. – Очень важным также является подтверждение места вашего проживания. Может встать вопрос, скажем, по какому адресу проживает лицо, которое вас приглашает».

Кроме того, важным является подтверждение материального обеспечения. На сайте Еврокомиссии есть перечень сумм, в зависимости от страны, которые необходимо иметь при себе, планируя поездку. Как поясняет Василий Кирилич, речь идет в среднем о 60-80 евро в сутки.

Капитоненко: «Лучше иметь перспективу, чем не иметь»

По мнению эксперта Института общественно-экономических исследований Николая Капитоненко, именно стоимость поездок в Европу может в конце-концов стать ключевой преградой для многих украинцев, даже несмотря на упрощение визового режима с ЕС.

«Это – достижение на перспективу, – сказал он в эфире Радіо Свобода. – Им сейчас не смогут воспользоваться не только большинство жителей оккупированных территорий, но и много тех украинцев, которые просто не смогут позволить себе поехать в Европу с тем уровнем социально-экономической жизни, который у нас есть. Но это не означает, конечно, что этим в будущем не воспользуются дети и внуки. Лучше иметь перспективу, чем не иметь».

По словам эксперта, после того, как безвиз для Украины вступит в силу, Украине важно и дальше нарабатывать оптимальный формат отношений с Евросоюзом. «Нам нужно понять, каким будет место Украины в Европе, где мы хотим быть, учитывая то, что членом ЕС мы не станем в ближайшем будущем, – отмечает Капитоненко. – Какой будет наше сотрудничество, ограничится ли оно форматом подписанного Соглашения об ассоциации, способны ли мы использовать весь потенциал, который это соглашение имеет. В конце-концов, нужно будет посмотреть, каким будет сам ЕС».

Ранее в этом месяце министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что после того, как безвиз вступит в силу, Украина, Молдова и Грузия «заслуживают на новый формат переговоров, так называемую усиленную ассоциацию». Он добавил, что диалог с ЕС относительно нового формата уже ведется.