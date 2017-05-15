Пресс-конференция президента Украины Петра Порошенко была посвящена предоставлению Украине безвизового режима с Европейским союзом и Дню Европы. Но тематика вопросов журналистов не была ограничена. Президента спрашивали о войне на Донбассе, украинских политзаключенных в России и о расследовании убийства Павла Шеремета.

Петр Порошенко заявил, что окончательное решение по «безвизу» для украинцев примут 30 мая – в этот день Сенат Нидерландов проголосует по ратификации Соглашения об ассоциации Украина – ЕС.

Украинцы с оккупированных территорий Донбасса и Крыма смогут воспользоваться преимуществами «безвиза» только после возвращения территорий под контроль Украины, отметил президент. При этом официально зарегистрированные переселенцы смогут путешествовать по Европе без виз уже в июне, добавил он.

Я не доволен тем, что до сих пор у нас нет убийцы, он не привлечен к ответственности

Расследование убийства журналиста Павла Шеремета стало едва ли не главной темой конференции: вопросов у журналистов собралось немало, особенно после выхода в эфир фильма-расследования «Убийство Павла». Некоторые журналисты пришли на пресс-конференцию в футболках с надписями «Кто убил Павла?».

Порошенко попросил их считать, что он также надел эту вещь. Он отметил, что знает о фильме, подготовленном командой журналистов.

«К сожалению, я ожидал большего результата от следствия и не доволен тем, что до сих пор у нас нет убийцы, он не привлечен к ответственности. Хотел поблагодарить журналистов, которые провели свое расследование. Сразу после него я позвонил Князеву и попросил, чтобы он встретился с журналистами, а все материалы, которые есть в распоряжении журналистов и экспертов, были приобщены к делу», – заявил президент.



Петр Порошенко анонсировал, что вскоре допросят фигуранта фильма – бывшего работника Службы безопасности, которого обнаружили журналисты. Он также пригласил авторов фильма на личную встречу. В ответе на другой вопрос президент упрекнул, что не стоило ждать, пока хорошо срежиссированная программа выйдет в эфир, а надо было обращаться с найденными данными в соответствующие структуры или лично к нему.

Один из авторов фильма «Убийство Павла», журналист Дмитрий Гнап, в комментарии Радіо Свобода отметил, что оценивает желание президента встретиться и изучить ситуацию как положительный знак. Он не исключает, что президент мог быть дезинформирован собственным окружением о ходе расследования этого дела.

«У нас есть причины подозревать некоторых работников правоохранительных органов и украинских спецслужб в возможной причастности к этому преступлению. И именно поэтому, чтобы не предупредить их и каким-то образом не испортить результаты нашего расследования, мы не делились с ними этой информацией. Эти подозрения есть не только у нас, но и у наших коллег из «Украинской правды», потому что за какое-то время до гибели Павла Шеремета они видели за собой слежку. По их мнению, слежка и прослушивание телефонов проводилось со стороны правоохранительных органов. Поэтому делиться с ними каждой нашей находкой было бы опасно для эффективности проведения независимого журналистского расследования», – рассказал Дмитрий Гнап.

Депутатская неприкосновенность

Изменения в Конституцию, которые уже были проведены, касаются неприкосновенности судей, их политической заангажированности и судебной реформы с формированием нового Верховного Суда, отметил президент.

Еще одна инициатива президента касается защиты прав крымскотатарского народа

«Есть еще несколько изменений в Конституцию, которые я предложил. Это децентрализация, в том числе, ограничивающая определенным образом полномочия президента: будут ликвидированы председатели областных государственных администраций», – рассказал Петр Порошенко журналистам.

Он также отметил, что будет инициировать снятие депутатской неприкосновенности.

Еще одна инициатива президента будет касаться изменений в Конституцию относительно защиты прав крымскотатарского народа.

Донбасс и Минские соглашения

«Обстрелы из-за Минских соглашений или из-за Путина?» – ответил вопросом на вопрос об эффективности Минских соглашений Петр Порошенко.

Президент отметил, что Минские соглашения показывают, кто не хочет мира и кто вызывает деэскалацию. Он отметил, что ситуация в Украине кардинально отличается от других стран, столкнувшихся с российской агрессией тем, что под Минскими соглашениями стоит подпись российского президента Владимира Путина.

Россия соответствующим указом Путина не только признала недавно «паспорта» группировок «ЛНР» и «ДНР», но и многие другие документы, заявил Порошенко. В частности, и «свидетельства на право собственности», что фактически означает конфискацию Россией имущества украинцев и государства Украина.

«Этот отдельный юридический акт, требует тщательного изучения, в том числе в качестве доказательства обвинения в Международном суде», – сказал Порошенко.

Кроме того, на оккупированных территориях расширяется зона действия российского рубля, что также является свидетельством влияния России.

«Доказательство, влекущее за собой ответственность», – так назвал этот процесс Петр Порошенко.

«Мы подчеркиваем необходимость одобрения и принятия «дорожной карты» Минского соглашения, то есть что и когда должно произойти. Единственный, кто этому препятствует – Россия», – резюмировал президент.

Политические заключенные

На территории России незаконно удерживают более 100 украинских граждан, отметил Петр Порошенко. Их пытаются освободить в формате работы Трехсторонней контактной группы. Российской стороне предлагали обменять их на тех лиц, которые заключены в Украине не по «тяжелым» статьям.

«Сто процентов из тех, кого Украина предоставила возможность проверить и верифицировать о желании вернуться в оккупированный Донецк и Луганск, – все подтвердили свое нежелание. Человек готов остаться в украинской тюрьме вместо того, чтобы ехать на оккупированную территорию», – отметил президент. Порошенко добавил, что Россия кардинально не желает освобождать украинских заложников.

О сыне и жене

Недавно в сети появилось фото, на котором сын Петра Порошенко сфотографировался в футболке с надписью «Russia», что вызвало если не удивление, то откровенное возмущение украинцев.

Президент прокомментировал этот инцидент так: футболку подросток надел для празднования Хэллоуина.

«Я расцениваю такое поведение – даже в вертепе, на Хэллоуин – абсолютно неприемлемым. По этому поводу у меня был разговор с моим 15-летним сыном. Я вас уверяю, я нашел правильные слова для того, чтобы он все понял», – сказал Петр Порошенко.

Журналистка Светлана Крюкова указала на то, что дети Петра Алексеевича, как и многих других первых лиц государства, учатся за границей, и спросила: что должно произойти, чтобы дети президента учились в Украине?

Я не хочу своих детей видеть «мажорами»

«Проблема здесь не в качестве украинской школы. Я не хочу своих детей видеть «мажорами». Уверен в том, что те условия, которые там созданы, в той школе, делают невозможным риски иметь определенные привилегии как детям президента», – сказал президент и добавил, что вопрос реформирования украинского образования является одним из главных вопросов на повестке дня.

Относительно своей жены Марины Порошенко и ее неожиданного решения стать ведущей на телеканале ТРК «Украина», который связывают с Ринатом Ахметовым, президент тоже дал комментарий.

«У нас очень демократичные отношения в семье. Она ведет активную общественную деятельность, и о том, что она собирается снимать цикл передач, неполитических абсолютно, она со мной не советовалась», – признался Петр Порошенко.

«И тут вылазит одна задница...» – президент

Порошенко не присутствовал на финале «Евровидения-2017» из-за обстрелов Авдеевки с трагическими последствиями. Однако он отметил, что посмотрел конкурс в эфире. ЛОн рассказал, что ему понравилось выступление победителя и украинских исполнителей, даже, несмотря на попытки пранкера испортить один из номеров в прямом эфире. Речь идет об инциденте, в котором мужчина выбежал на сцену и показал голые ягодицы. Впоследствии министр МВД Арсен Аваков сообщил, что мужчина был задержан.

«Всегда найдется тот, кто выскочит и что-то продемонстрирует, считая, что это свобода... 200 миллионов смотрят на Украину, десятки тысяч людей, включая волонтеров, приложили сверхусилия для того, чтобы не просто сделать этот праздник, а показать Украину миру. И тут вылазит одна задница, которая думает, что это то, что мир должен видеть из Украины. Разочарован, но считаю, что впечатление от праздника нам не удалось испортить», – сказал президент Украины в конце конференции.

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Внезапная пресс-конференция – тушение пожара или хорошая возможность?

«Не хотел бы комментировать, что президент не знал, что его жена ушла на канал к Ахметову, что его сын надел «карнавальный костюм» с надписью «Россия». Хотел бы прокомментировать несколько профессиональных вещей. Он отметил, что в Европе удивляются нашему электронному декларированию. Я уточню – в Европе смеются над электронным декларированием в Украине. У нас люди, будучи чиновниками, депутатами, должностными лицами, декларируют доходы на полмиллиарда долларов», – отмечает народный депутат Украины Игорь Луценко.

Последнее общение президента с журналистами в формате пресс-конференции проходило почти год назад. Нынешний ее созыв стал довольно спонтанным и неожиданным для средств массовой информации.

Важные вопросы так и не задали, считает корреспондент «Сегодня.ua».

Директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев считает, что это попытка Петра Порошенко погасить пожар от все большего накопления неудовлетворенности результатами работы власти, и на пресс-конференции от президента звучали оправдания, а не стратегия развития.

Люди требовали свободы на местах, новой власти в регионах. Какой из этих вопросов решен?

«Ни одно требование Майдана выполнено не было. Фактически, требовали качества политики: некоррумпированной, социально справедливой, такой, которая преодолевает раскол. Какой из этих вопросов решен? Люди требовали свободы на местах, новой власти в регионах. А действующий режим поднялся к раздаче денег, активизации силовых структур, потаканию радикалам, силами которых они расправляются с политическими оппонентами», – отметил Ермолаев.

Политтехнолог Виктор Уколов отметил, что если бы это было «тушение пожара», то оно произошло во время активизации этих критических настроений, которые появились не сегодня.

Месседж президента – что Украину поддерживают в Европе, Украина признается европейским государством

«Президенту (и не только ему) удалось добиться безвизового режима. Он долгое время, возможно, даже переносил эту конференцию, потому что чувствовал, что безвизовый режим будет вот-вот. Месседж президента сформулирован в его вступительном слове: что Украину поддерживают в Европе, Украина признается европейским государством, и, выполнив все пункты для безвизового режима, мы его получили», – отметил политтехнолог.

Петр Порошенко на пресс-конференции отметил, что считает выполненными требования, с которыми выходил Майдан. Из его выступления стало ясно, что он доволен работой Генпрокуратуры, но советует Юрию Луценко отчитаться о достижениях отдельно, также отметил непростую работу Службы безопасности, которую назвал рекордсменом по предотвращению террористических актов, если сравнивать с Европой.