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Путин отрицает связь хакеров с российской властью (видео)

Путин отрицает связь хакеров с российской властью (видео)
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Президент России Владимир Путин допускает вмешательства хакеров в парламентские выборы в Германии, назначенные на сентябрь 2017 года. Но отрицает, что российские власти могут это официально санкционировать. Об этом Путин сказал на встрече с журналистами 1 июня на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. В США обвиняют Россию во вмешательстве в выборы американского президента в 2016 году. В частности, речь идет об организации хакерских атак на серверы политических групп, связанных с Демократической партией. Кремль это отрицает.

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