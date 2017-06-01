Президент России Владимир Путин допускает вмешательства хакеров в парламентские выборы в Германии, назначенные на сентябрь 2017 года. Но отрицает, что российские власти могут это официально санкционировать. Об этом Путин сказал на встрече с журналистами 1 июня на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. В США обвиняют Россию во вмешательстве в выборы американского президента в 2016 году. В частности, речь идет об организации хакерских атак на серверы политических групп, связанных с Демократической партией. Кремль это отрицает.