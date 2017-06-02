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Мусор и сорняки: как живет крымская родина поэта Волошина (видео)

Мусор и сорняки: как живет крымская родина поэта Волошина (видео)
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Когда-то Коктебель был эпицентром музыкальной жизни полуострова. Поэт и художник Максимилиан Волошин сделал его оазисом для творческой интеллигенции. Теперь здесь разруха и запустение. На пляже – сорняки, кругом – мусор. Именно так характеризуют начало курортного сезона туристы. Местные жители ощущают себя брошенными: «Из-за того, что мы к России перешли, и вроде бы как мы нормально, все отлично. Я ничего против не имею… но работы нет», – говорят они. Накануне дня рождения Волошина корреспонденты Крым.Реалии побывали в поселке и выяснили, каким бы сейчас поэт увидел Коктебель.

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