Когда-то Коктебель был эпицентром музыкальной жизни полуострова. Поэт и художник Максимилиан Волошин сделал его оазисом для творческой интеллигенции. Теперь здесь разруха и запустение. На пляже – сорняки, кругом – мусор. Именно так характеризуют начало курортного сезона туристы. Местные жители ощущают себя брошенными: «Из-за того, что мы к России перешли, и вроде бы как мы нормально, все отлично. Я ничего против не имею… но работы нет», – говорят они. Накануне дня рождения Волошина корреспонденты Крым.Реалии побывали в поселке и выяснили, каким бы сейчас поэт увидел Коктебель.