Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещали в мировых медиа, что вынесли в заголовки, а чему не уделили внимания – в обзоре Крым.Реалии.

«Шаг в Европу: как безвизовый режим может вернуть Крым в состав Украины», – размышляет сербская редакция журнала Newsweek.

ЕС будет «стирать» культурные и социальные границы между Крымом и остальной частью Европы

«Безвизовый режим между Украиной и ЕС, который вступает в силу 11 июня, гарантирует всем гражданам Украины свободный въезд в Шенгенскую зону. Для крымчан это будет особенно важным, так как они смогут получить украинские паспорта, и потому решительно отвернутся от России. Ожидается, что новый режим увеличит количество путешествующих и из Украины, и из Крыма. Таким образом, ЕС будет эффективно «стирать» культурные и социальные границы между Крымом и остальной частью Европы. Но вероятность того, что большинство крымчан мирно вернут гражданство Украины, невелика, и Кремль не откажется от своего господства над полуостровом в обмен на развитие туризма».

«Надо пожертвовать Крымом во имя перезагрузки с Россией», – полагает собеседник польской газеты Gazeta Prawna.

«Украина не вернет Крым. В отношениях с Россией следует идти вперед. Французские фирмы, несмотря на санкции, удержали сильные позиции на российском рынке, – говорит французский эксперт Самуэль Карканаг. Следует ли отменить санкции в отношении России? Еще рано об этом говорить. На сегодня у нас есть первый позитивный контакт двух президентов, которые будут работать над этим вопросом. Текущий разговор имеет прагматический характер. Макрон не хочет немедленной отмены санкций. Все зависит от того, каким образом разрешится украинский вопрос».

«Так выглядят «бэтмобили» ФСБ в Крыму», – пишет и показывает мексиканский портал Debate.

«Транспортеры Falcatus, именуемые еще «бэтмобилями», вызвали подлинную сенсацию на демонстрации крупномасштабных учений, проведенных в Крыму на прошлой неделе Федеральной службой безопасности. На записи вы можете увидеть бронированные черно-красные «бэтмобили», покидающие паром, который доставил их на материк, и едущие к месту проведения антитеррористических учений на побережье Черного моря. До этого момента характеристики Falcatus, созданных для ФСБ, не раскрывались. Впервые мы узнали о них в 2012 году, а в феврале 2017 года они были представлены президенту России Владимиру Путину.

Согласно опубликованным RT данным, тяжелый кузов сконструирован на основе грузовых автомобилей KamAZ 49-11 и оснащен двигателем в 730 лошадиных сил, что позволяет развивать скорость до 200 километров в час».

«Легендарный посол США Джек Мэтлок: война между Россией и США невозможна», – цитирует дипломата латвийское издание Neatkarigas Rita Avize.

«Если бы вы были советником президента Трампа, каким был бы ваш совет для улучшения отношений с Россией? Как быть с Украиной? На мой взгляд – и я в этом полностью убежден, – такие события в Украине (включая Крым) не начались бы, если бы президенту России Путину были даны гарантии, что Украина не будет принята в НАТО.

Присоединение Крыма и события на Донбассе – не в интересах России

Необходимо учитывать, что геополитически Крым очень важен для России, потому что он был российской военно-морской базой. Если оценивать политический расклад в Украине, то без Крыма Украина политически стабильнее. Правительство Украины упорно боролось против любого проявления автономии Крыма. Такой лидер как Янукович никогда не был бы избран президентом Украины, если бы за него не проголосовали в Крыму.

По-моему, присоединение Крыма и события на Донбассе – не в интересах России. Это было сделано потому, что россияне убеждены, что целью Запада было изъять Украину из сферы интересов России, что Запад стремился ликвидировать российскую военно-морскую базу на Черном море. Одним из решений было бы отнять козыри у националистических сил России, чтобы не было никаких принципиальных аргументов, что Запад или США хотят контролировать Украину в военном смысле. Ситуация трагична. По большому счету, в этой ситуации проигрывают Украина и Россия, а не кто-то другой».