Коррупция остается «ключевым фактором, препятствующим экономическому и политическому прогрессу Украины», отметил комиссар Евросоюза по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан на встрече с представителями украинской власти и общественности по случаю запуска «Антикоррупционной инициативы ЕС». Чиновник отметил, что этот проект – пока крупнейшая в Европе программа в сфере борьбы с коррупцией. Европейское сообщество предварительно выражало готовность выделить на нее около 60 миллионов евро, но ожидает от Украины скорейшего выполнения не менее трех условий.



Во время своего выступления в Кабинете министров Украины еврокомиссар Йоханнес Хан заявил, что украинская власть заверила его в намерении внести изменения в законодательство относительно электронных деклараций активистов. Принятые Верховной Радой и подписанные президентом Петром Порошенко 27 марта поправки, обязывающие подавать электронные декларации общественных деятелей, в ЕС неоднократно критиковали.



«Последние поправки в закон об электронных декларациях, которые распространяются на членов антикоррупционных общественных организаций и членов общественных советов, – ошибка. Хорошо, что президент хочет это исправить. Хорошо, что такого же мнения и другие в этой стране. Мы готовы их поддержать», – сказал Ган, но не уточнял, о каких именно правках идет речь.



«Хорошая и конструктивная встреча с президентом Порошенко по европейско-украинским вопросам: процесс реформ и антикоррупционные меры должны продолжаться!»

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Йоханнес Хан назвал Национальное антикоррупционное бюро Украины «историей успеха», впрочем, добавил, что у ЕС есть вопрос относительно его независимости и эффективности.

Мы обеспокоены, что назначение трех аудиторов НАБУ является политически ангажированным

«Сейчас мы обеспокоены, что назначение трех аудиторов НАБУ является политически ангажированным. Мы обсуждали это и в прошлый раз, когда я был здесь. Мы говорили об этом как минимум несколько месяцев. Поэтому этот вопрос должен быть решен», – сказал еврокомиссар и отметил, что аудиторы должны быть назначены как можно быстрее в соответствии с действующим законодательством по прозрачной процедуре.



Кроме того, в ЕС ждут от Украины ускорения в создании антикоррупционных судов, поскольку, по словам Гана, рассмотрение антикоррупционных дел в судах до недавнего времени происходило медленно. Еврокомиссар убежден, что наличие этих структур поможет Евросоюзу удостовериться, что борьба с коррупцией в Украине происходит на всех уровнях.



Йоханнес Хан также добавил, что он и его коллеги будут способствовать усилению участия общественности и СМИ в антикоррупционных инициативах, в частности, в регионах. Как сообщает пресс-служба представительства ЕС в Украине, еврокомиссар также планирует посетить Мариуполь и Днепр.