​На этой неделе крымские СМИ сообщили о задержании директора института виноградарства и виноделия «Магарач» Анатолия Авидзбы. Его якобы взяли с поличным во время получения взятки в размере 40 тысяч долларов. Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов не стал скрывать радости по поводу задержания Авидзбы и обвинил его в ряде других преступлений. Крым.Реалии решили напомнить, как в последнее время складывалась судьба «Магарача» и его руководителя, а также выясняли, почему Аксенов так доволен случившимся.

Информация о задержании Анатолия Авидзбы появилась вечером 29 мая. Первым об этом сообщило провластное агентство «Крыминформ» со ссылкой на источник в российских правоохранительных органах.

В сообщении говорилось, что сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали директора института «Магарач» при получении взятки в размере 40 тысяч долларов. По информации собеседника агентства, якобы Авидзба требовал и получил такую сумму денег за содействие в заключении контракта на обслуживание очистных сооружений в Бахчисарайском районе.

В свою очередь, ни в Следственном комитете, ни в ФСБ официально не прокомментировали задержание руководителя «Магарача». Пока что остается неизвестным, какие обвинения ему выдвинуты. Нет также информации о том, находится ли он на свободе или под стражей.

«Крыминформ» пишет, что ранее прокуратура Крыма, подконтрольная России, уже возбуждала по факту незаконного отчуждения торговой марки «Магарач» уголовное дело по статье «злоупотребление служебным положением, повлекшее за собой тяжелые последствия», по которой виновному грозило до 6 лет лишения свободы. Подтверждений этой информации из других источников – нет. На сайте российской прокуратуры Крыма отсутствуют упоминания о подобном деле.

Взлеты и падения института и его директора

Анатолий Авидзба – известный человек на полуострове. Он родом из Абхазии, но большую часть жизни провел на Крымском полуострове. Окончив Крымский сельскохозяйственный институт, Авидзба проделал карьерный путь от рядового агронома до директора совхоза Долинный в Бахчисарайском районе. В 1994 году начал совмещать научную деятельность винодела с чиновничьей работой. Неоднократно избирался депутатом Верховной Рады АРК от Компартии, был министром сельского хозяйства Крыма и занимал другие должности в исполнительной власти. Впервые он возглавил Национальный институт виноградарства и виноделия «Магарач» в 1998 году.

После избрания на пост президента Украины Виктора Януковича у этого учреждения начались значительные проблемы с землей и имуществом. Винподвалы и лабораторные помещения «Магарача» в поселке Отрадный находились по соседству с виллой, принадлежащей президентской семье. В 2011 году Министерство агрополитики Украины принимает ряд решений по выселению южнобережного филиала института с территории, на которой учреждение находилось с середины XIX века. В этот период Анатолий Авидзба уходит с поста директора, и на его место приходит руководитель, поддерживающий отказ «Магарача» от части собственности в Отрадном.

Ялтинские общественники и виноделы устраивают протесты против действий властей, но это не дает результата. Историческое здание «Магарача» сравняли с землей в мае 2013 года. Уникальная коллекция вин института была перевезена в подвалы предприятия «Ливадия», а опытный завод эвакуировали на территорию института в село Вилино Бахчисарайского района.

Новые большие перемены произошли после аннексии Крыма. 26 марта 2014 года институт «Магарач», входивший в структуру НАН Украины, был «национализирован» крымским парламентом, подконтрольным России. Институт, расположенный в Ялте, был передан министерству АПК Крыма, а на базе агрофирмы в Вилино создали отдельное госпредприятие. В 2014-м Анатолию Авидзбе удалось восстановиться в должности главы «Магарача», которую он утратил при Януковиче.

На этой должности ему не удалось сохранить 3,5 тысячи гектаров виноградников и винзавод в селе Вилино, которые ранее принадлежали институту. В 2015-2016 годах большая часть территории и имущества агрофирмы «Магарач» в Бахчисарайском районе перешла частной компании «Жемчужина», учрежденной бизнесменами из Татарстана.

В то же время институт «Магарач» получил статус федерального учреждения и вошел в состав Федерального агентства научных организаций. Соответствующее распоряжение российский премьер Дмитрий Медведев подписал в сентябре 2015 года. А в октябре 2016-го Анатолий Авидзба стал академиком Российской академии наук.

Продолжил он и политическую карьеру. На минувших выборах он баллотировался в депутаты Госдумы России по спискам КПРФ. В Украине против Авидзбы открыто уголовное дело по подозрению в государственной измене.

«Думал, что в Москву будет возить деньги»

Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов положительно отнесся к задержанию Анатолию Авидзбы и 30 мая даже поблагодарил силовиков за проделанную работу.

«Вчера «обезглавили» одно научное учреждение. Спасибо нашим коллегам из МВД, Следственного комитета, прокуратуры – вчера задержан с поличным на взятке господин Авидзба, академик вновь испеченного института «Магарач», 40 тысяч долларов за использование очистных сооружений хотел получить», – процитировал Аксенова «Крыминформ».

Аксенов обвинил Авидзбу в том, что тот преднамеренно ушел от контроля над институтом и добился перевода «Магарача» в подчинение федеральным властям. Аксенов заявил, что это было сделано, чтобы «вести незаконную деятельность подальше от центра принятия решений по ним».

Продажа земли, сдача в аренду, незаконная застройка этих земель – вот то, чем занимался конкретный директор

​«Эти академики хотели сбежать подальше от Республики Крым, все написали заявления, что хотят в ФАНО – думают, что в Москву будут возить деньги, соответственно, от Крыма подальше, чтобы здесь не решать вопросы, все дружно попытались вырваться. Но я уверен, что цели, которые они преследовали, говорят сами за себя: продажа земли, сдача в аренду, незаконная застройка этих земель – вот то, чем занимался конкретный директор», – сказал российский глава Крыма.

Бывший соратник директора «Магарача», крымский политик Леонид Грач считает, что Сергей Аксенов так радуется по поводу задержания Авидзбы, поскольку тот напрямую ему не подчинялся и, соответственно, «не делился».

Аксенов рад, что на одного того, кто не делился, на одного того, кто ему поперек дороги становился все время, стало меньше

​«Ребята радовались, не скрывая этого. Но они туда не могут своего посадить, потому сегодня институт и все, что ему принадлежит, подчинено федеральному центру. Но он (Аксенов – КР) рад, что на одного того, кто не делился, на одного того, кто ему поперек дороги становился все время, стало меньше. Потому что Авидзба мнил себе уже добрых полгода, что мы уже подчиняемся федеральному центру, вы никто и ничто», ​– сказал политик.

Леонида Грача с Анатолием Авидзбой связывает особая история взаимоотношений. В 2011 году лидер Компартии Украины Петр Симоненко добился исключения Грача, который многие годы возглавлял крымское отделения КПУ. В этой ситуации Авидзба не поддержал старого товарища, остался в рядах Компартии и отказался выходить из нее вместе с соратниками исключенного руководителя. С тех пор Леонид Грач считает Анатолию Авидзбу предателем.

По его словам, в 2014-м Авидзбе удалось вновь получить кресло главы «Магарача» благодаря протекции лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Якобы последний приехал к Сергею Аксенову и Владимиру Константинову (спикеру подконтрольного России крымского парламента – КР) и уговорил их назначить руководителем института виноделия своего старого товарища.

Зюганов протолкнул возвращение Авидзбы на пост директора «Магарача»

​«Зюганов и со мной когда-то не раз бывал в этом институте. Он, как говорится, любитель таких вещей. И потом, когда меня бросил, и с Петькой (главой КПУ Петром Симоненко – КР) решил уничтожить, он уже с Петькой был у этого Анатолия в открытую не один раз: и бывал, и пивал, и все прочее... И Зюганов протолкнул возвращение Авидзбы на пост директора «Магарача», – сказал Грач в комментарии для Крым.Реалии.

Нынешний крымский реском Компартии России вступился за своего однопартийца. Руководитель республиканского отделения КПРФ Олег Соломахин заявил, что он и его соратники не верят в выдвинутые Авидзбе обвинения.

«Мы просто не верим некоторым моментам, которые дают средства массовой информации. Потому что для нас Анатолий Мканович – это честнейший человек. Я и мои товарищи по некоторым моментам просто не можем поверить, что он мог пойти на такое», – сказал Соломахин.

По его словам, в данный момент руководство рескома КПРФ пытается связаться с родственниками Авидзбы, чтобы получить более полную информации. Не знает Соломахин и того, где сейчас находится его однопартиец. В то же время Леонид Грач заявил, что, по его информации, Авидзба был арестован.