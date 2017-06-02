Три года назад в Луганске начался штурм погранотряда, а также произошел взрыв в Луганской облгосадминистрации. Сепаратистские каналы активно оперируют этой датой, называя именно обстрел здания администрации города началом войны и обвиняя Украину в авиаударе. Но за три года сепаратисты так и не предоставили доказательств этого, а события конца мая-начала июня и вовсе перекрутили на свой лад.

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2 июня, 2017 год. В Луганске на местных сепаратистских каналах с самого утра напоминают: именно сегодня 3 года назад началась война. «Украинские каратели» нанесли авиаудар по зданию областной госадминистрации. Вот только война началась раньше. Сепаратистские издания почему-то забывают о событиях 28 мая 2014 года.

В этот день сепаратисты штурмовали в районе Луганского высшего военного авиационного училища штурманов (ВВАУШ) здание конвоя батальона Луганского полка Восточного территориального объединения Национальной гвардии Украины, который был расположен отдельно от воинской части 3035. Во время боя военнослужащие отстреливались от сепаратистов. Смогли отбить первую волну, но все же вынуждены были покинуть некоторые здания воинской части. Было ранено 5 человек. Один убит.

«30 мая 2014 года, от огнестрельных ранений в голову, полученных во время штурма вооруженными боевиками стрелкового батальона, расположенного в районе ВАУШ, в три часа ночи в реанимационном отделении больницы умер сержант Шелемин Дмитрий Михайлович. Родился 21 февраля 1992 года в городе Свердловск Луганской области», – информировала глава пресс-службы МВД в Луганской области Татьяна Погукай.

В последние майские дни в Луганске сепаратисты неоднократно пытались захватить воинские части. Так, в городе Александровск под Луганском ночью 30 мая горели склады с оружием, которые охраняло подразделение Национальной гвардии. Бой с сепаратистами длился 30-40 минут, во время чего взорвался склад с боеприпасами. Пострадавших с украинской стороны не было.

Чаще всего сепаратисты использовали сценарий «поговорите родители с сыновьями», рассказывает луганский блогер Алексей Фалин.

«Они бегали по военным частям с оружием. Был ультиматум: или вы с нами, или мы будем вас захватывать. А тут еще родители этих срочников приходили: с одной стороны просили от украинской власти, чтобы их сыновей не отправляли воевать с этими сепаратистами, а с другой – просили сепаратистов не трогать сыновей», – рассказывает Алексей Фалин.

2 июня, 2014 год, 4 утра. Луганск просыпается от звуков автоматной очереди и взрывов. Только теперь в Артемовском районе. Обстреливают луганских пограничников.

В социальных сетях появляются удивленные сообщения: почему сепаратисты стреляют по своим же – луганским землякам. Версия от российских СМИ не заставляет себя долго ждать: в здании якобы сидит «Правый сектор», который не дает луганским пограничникам перейти на сторону группировки «ЛНР».

На тот момент начальником погранотряда был Сергей Дейнеко. Сейчас он говорит: рассказы про «правосеков» – ложь; кроме луганчан, в части было несколько приезжих кинологов и один офицер из Харькова. Тактика сепаратистов была все та же: прикрываться людьми, поэтому и стреляли из жилых домов.

«Мы ни в коем случае не вели огонь по жилым домам. Хотя сепаратисты обстреливали нас и с крыш, и из квартир, и балконов. По крышам стреляли. Пытались уничтожать снайперов, которые фактически не давали поднять головы нам», – говорит Дейнеко.

Бой с пограничниками 2 июня длился с 4-х утра и до 9-ти вечера, лишь один раз прервавшись на перемирие, чтобы вывезти раненных, говорит Дейнеко. Вот только уже вскоре все социальные сети забудут о том, что в Луганске стреляют по их же луганским пограничникам – непонятно кто.

2 июня, 2014 год, 14:55. В Луганской областной госадминистрации прогремел взрыв. В результате 8 человек погибло, 28 ранено. На тот момент Луганская обладминистрация была захвачена сепаратистами. Они тут же заявляют: «украинские каратели начали войну», мол, именно украинская сторона нанесла авиаудар.

Эту версию на тот момент не подтвердил пресс-офицер АТО Алексей Дмитрашковский: «Наиболее вероятной причиной взрыва было неосторожное и неумелое обращение со стрелковым оружием и взрывчатыми веществами. Военная авиация по зданию ОГА не работала. Это был взрыв изнутри».

Спустя три года официальной версии тех событий так и не появилось, говорит Алексей Фалин. А в интернете до сих пор есть единственное видео, которое засняли камеры, где какой-то выстрел происходит в парке прямо напротив Луганской облгосадминистрации.

«До сих пор спорят, что же это было. Все понимают, что все же был не кондиционер. Или это был залп от самолета, все же сепаратисты пытались его сбить, но неудачно. Вокруг ОГА очень много банков, там стояло много автомобилей, где есть видеорегистраторы, но ни одно видео за эти три года, так и не появилось», – говорит Фалин.

2 июня для многих луганчан запомнится как начало первых обстрелов и первого страха. И это подтверждают сообщения в социальных сетях. Вот только сепаратистские издания так и будут продолжать напоминать только ту историю, которая им выгодна, забыв о захватах воинских частей и обстреле луганских пограничников.