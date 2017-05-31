Около года тому назад «ученые» «ЛНР» пришли к выводу, что существует «луганский этнос». После чего интернет-сообщество выдало приличное случаю число улыбок, ввиду «научности» этого открытия в области антропологии. Поулыбался и я.

В «ЛНР» и «ДНР» создана ситуация, которая способствует отбору людей с особенной психофизикой, особенными взглядами на все происходящее, особенной шкалой мотивов и реакций

Меж тем, три года подряд, чуть ли не каждый день я получаю доказательства того, что в «ЛНР» и «ДНР» создана ситуация, которая способствует отбору людей с особенной психофизикой, особенными взглядами на все происходящее, особенной шкалой мотивов и реакций. Называть это этносом или иным словом – о том можно спорить. Я же просто поделюсь одной иллюстрацией, из их бесконечного числа.

Не так давно в российской прессе проскользнула история о семье беженцев. В 2014 году из Донецка уехала молодая супружеская пара с ребенком. Бежали они вглубь России, возможно, выяснив, что получить гражданство там будет проще. Очевидно, у них не было надежды, разделяемой тогда многими беженцами на быстрое окончание войны (в этом они не ошиблись).

Супруги осели в небольшой сибирской деревушке, действительно, быстро получили гражданство. Местные жители отнеслись к ним с большим сочувствием, помогли с жильем и работой. Отец семейства устроился водителем на «скорой помощи». Оклад его был 12 тысяч рублей (вы скоро поймете, почему эта цифра важна). Его жена получила работу продавца магазина. Супруги даже купили стиральную машину за тридцать тысяч рублей в кредит.

Одним словом, в один прекрасный день, получив расчетный листок аванса, Саша увидел там вместо ожидаемой суммы «шесть тысяч рублей» три тысячи

«Скорая помощь» в этом глухом сибирском углу была оснащена так себе. Машина, на которой приходилось ездить Саше (назовем его так), дышала на ладан. На разбитых сельских дорогах вскоре она окончательно пришла в негодность. Одним словом, в один прекрасный день, получив расчетный листок аванса, Саша увидел там вместо ожидаемой суммы «шесть тысяч рублей» три тысячи. Ему вменили в вину поломку служебной машины, и было принято решение (очевидно, в судебном порядке) делать вычеты из зарплаты.

На следующий день соседка молодой пары зашла по какому-то делу в их дом. Глазам ее предстала страшная картина. Женщина и ребенок были убиты. Хозяин дома – повешен. Следствию не составило труда установить, что мужчина вначале убил жену и ребенка, а затем покончил с собой.

История эта была подана, как обоснование необходимости повышать зарплату работникам «скорой помощи», которые от нищеты и безнадеги могут убить свою семью и наложить на себя руки. Никто из читателей не усомнился в Сашиной психической адекватности, вероятно, повинуясь мысли, что в похожей ситуации они поступили бы точно так же.

Зарплату работники «скорой» не получали почти год. С осени 2014 до весны 2015 ее выдавали продуктовыми пайками

Таков взгляд на ситуацию – за пределами «народных республик». В Луганске «скорая помощь» не прекращала работу ни на секунду. Работали и летом 2014 года. В Донецке аналогично. Зарплату работники «скорой» не получали почти год. С осени 2014 до весны 2015 ее выдавали продуктовыми пайками.

Кадровая политика на «скорой» носит черты местной специфики, которая сказывается в каждой отрасли «республиканской» жизни. Суть в том, что пребывание в Луганске и исполнение своих обязанностей в период активных боевых действий не дает человеку никаких преференций, если не наоборот. То есть уехавший в безопасное место планеты сотрудник (или руководитель) может вернуться в город, когда достигнута относительная стабильность и получить должность, потеснив старожилов. Разумеется, существует и правило о том, что руководитель получает не на двадцать рублей больше рядового сотрудника, а в разы. Сложите два и два и получите « интересную картину». Зарплата рядового врача «скорой» колеблется в обычном для луганского бюджетника отрезке 3-5 тысяч рублей, причем пять тысяч выходят со всеми надбавками, переработками и прочим.

Берут ли рядовые сотрудники луганской «скорой» бытовую технику в кредит? Сложный для меня вопрос, как и вопрос о том, существует ли продажа в кредит в Луганске, я никогда не интересовался, не было повода. Думаю, что нет, просто по менталитету, суть которого « это все из прошлой жизни».

Как отреагировали бы старожилы луганской «скорой», если бы им рассказали историю о человеке, который убил свою семью и покончил с собой, увидев в расчетном листе цифру «3» вместо «6»? Полагаю, в лучшем случае пожали бы плечами, да и поехали бы на очередной вызов. Возможно, кто-то удивился бы тому, что коллектив медработников, в котором трудился герой истории, не заметил «звоночки» о его психическом неблагополучии.

В «ЛНР» и «ДНР» образовалось сообщество людей с реакциями и взглядами, на 60 и более процентов отличными от реакций и взглядов за пределами «республик»

В «ЛНР» и «ДНР» образовалось сообщество людей с реакциями и взглядами, на 60 и более процентов отличными от реакций и взглядов за пределами «республик». Здесь свое представление о норме и патологии, насущном и несущественном, хорошем и плохом, трагическом и смешном. Это не просто иной менталитет. Это результат фактического отбора, в силу которого люди, неспособные смотреть на жизнь как «элэнеровцы», просто давным-давно уехали и попытались продолжать жизнь в той системе ценностей, к которой привыкли.

И это полезно понимать, когда в очередной раз заводится речь о «территориях с особым статусом» и всех планах на эти территории. С точки зрения внешнего мира не всегда получится предвидеть, как отреагирует «луганский этнос» на тот или иной шаг мира в его сторону.

Из интересного: в самом Луганске в числе медийных личностей и «руководителей» найдутся люди с ментальным устройством, присущим скорее внешнему миру. Войну и все последствия из нее они «не заметили», потому что наблюдали ее урывками, из окна начальственного кабинета.

Отсюда – их общественные инициативы организованы по законам довоенного мира. Я нахожу в этой стратегии следы той самой «житейской мудрости», которая вначале привела бедного донецкого шофера в глухую сибирскую деревню, а после поставила перед пропастью. Но всякий игнорирующий внешний мир ради веры в собственную дальновидность верит, что его случай уникален и уж у него-то все сложится хорошо.

Петр Иванов, психолог, город Луганск

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Перепечатка из рубрики «Листи з окупованого Донбасу» Радіо Свобода