Аксенов: Крым и Тамбовская область России обменяются опытом

Глава подконтрольного Кремлю правительства Крыма Сергей Аксенов в рамках Петербургского международного экономического форума в России, подписал с главой администрации Тамбовской области Александром Никитиным план реализации Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Как сообщает пресс-служба крымского правительства, Аксенов «выразил уверенность в результативности подписанного документа».

«Развиваем и укрепляем дружеские отношения, в том числе между руководителями подразделений и исполнительных органов власти. Готовы обменяться опытом в сферах сельского хозяйства и промышленности», – он.

Накануне пресс-служба Аксенова анонсировала его выступление на экономическом форуме в российском Петербурге. Предполагалось, что Аксенов расскажет на форуме об инвестиционной политике в условиях санкций.

Экономический форум в российском Санкт-Петербурге пройдет с 1 по 3 июня. В этом году мероприятия форума будут объединены девизом «В поисках нового баланса в глобальной экономике».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».