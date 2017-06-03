Новый вокзал аэропорта «Симферополь» строят 1,5 тысячи человек – пресс-служба аэропорта

В строительстве нового аэровокзального комплекса аэропорта «Симферополь» задействованы более 1 500 человек и 100 единиц техники. Об этом сообщила 2 июня пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации Симферополя.

Руководитель аэропорта Евгений Плаксин утверждает, что «аэровокзал имеет особенный фасад и архитектуру, подобных в своем классе терминалов нет в России и мире».

По словам Плаксина, фасад представляет собой «волнообразную витражную конструкцию, состоящую более чем из девяти тысяч уникальных стеклопакетов и более семи тысяч индивидуально изготовленных узловых элементов для их крепления».

В пресс-службе отмечают, что на строительной площадке проходят отделочные работы, ведется остекление фасада нового терминала и монтаж инженерной сети. Также строители обустраивают кровлю здания.

Накануне заместитель министра транспорта подконтрольного Кремлю правительства Крыма Сергей Семенов сообщил, что в здании аэропорта «Симферополь» открыли три автобусные кассы, которые продают билеты на популярные направления в Крыму.

Украина как государство, ответственное за воздушное пространство над Крымом, закрыла его для воздушного движения и все крымские аэропорты для гражданской авиации, после аннексии Крыма Россией. Позже некоторые маршруты над Черным морем были вновь открыты для движения гражданской авиации. Российские авиакомпании, вопреки запрету, продолжают летать в аннексированный Крым в нарушение международных норм.