Совет безопасности ООН ввел новые санкции против КНДР

Совет безопасности ООН проголосовал за введение санкций против новых физических и юридических лиц в Северной Корее в ответ на ряд ракетных запусков, проведенных Пхеньяном в этом году.

Совет безопасности 2 июня одобрил предложение США и Китая о запрете на поездки и замораживание активов для 14 северокорейских чиновников.

Согласно резолюции Совета безопасности ООН, замораживание активов также распространяется на четыре компании, в частности на национальный Банк Кореи.

По данным южнокорейской правительственной базы данных, этот банк осуществляет зарубежные операции для тайного органа, который управляет частными средствами северокорейского руководства.

Впервые резолюция Совета безопасности по санкциям против Северной Кореи была согласована США и Китаем, единственным крупным дипломатическим союзником Северной Кореи, с тех пор как американский президент Дональд Трамп вступил в должность в январе.