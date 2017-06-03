Нараев готов доказать журналистам, что на карьере возле Артезиана «нет археологических ценностей»

Глава министерства экологии и природных ресурсов подконтрольного Кремлю правительства Крыма Геннадий Нараев сообщил, что готов организовать поездку журналистов на карьер, где добывают полезные ископаемые, расположенный рядом с античным городищем Артезиан. Таким образом он намерен доказать, что на территории карьера нет археологических объектов, сообщает 3 июня «рупор» российского правительства Крыма сайт «Крыминформ».

На пресс-конференции в Симферополе Нараев отметил, что он побывал на карьерах и не нашел там археологических ценностей. При этом он признал, что археологические ценности «были в Артезиане».

По мнению Нараева, недовольство археологов связано с тем, что добывающие организации не заказали им проведение историко-археологической экспертизы, а выбрали другого подрядчика.

«Основная проблема в чем: потенциальный недропользователь заказал археологическое обследование у какой-то структуры, у археологов. И возник спор между одними и другими археологами, что одни не имеют право проводить такое обследование. На мой взгляд, кто должен проводить археологическое обследование – это не в компетенции министерства разбираться», – сказал Нараев.

В Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике сообщали, что в Ленинском районе Крыма разрушается античное городище Артезиан из-за незаконной добычи песка.

По словам научных сотрудников заповедника, территория, прилегающая к античному городищу Артезиан, подпадает в перечень мест, предназначенных для разработки карьеров по добыче песка, что «является недопустимым». Также сообщается, что музей-заповедник уже полгода направляет обращения властям с просьбой запретить карьерные разработки по добыче песка.

Министерство культуры Украины обратилось в прокуратуру Автономной Республики Крым с заявлением о совершении преступления в аннексированном Крыму, где из-за действий России оказались под угрозой объекты культурного наследия.