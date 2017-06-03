В России сообщают об избиении заявителя антикоррупционного митинга

В России сообщают о том, что в мэрии Новороссийска неизвестные избили мужчину, который пришел подать заявку на проведение в городе антикоррупционного митинга, сообщает 3 июня Радио Свобода.

По данным сообщества «Новороссийск Онлайн» в социальной сети «ВКонтакте», вслед за потерпевшим в приемную администрации зашли двое молодых людей, представившихся активистами. Они избили заявителя, после чего вызвали полицию, настаивая, что тот испортил имущество.

По словам очевидцев, прибывшие на место люди в полицейской форме отказывались показывать удостоверения и требовали документы у всех, кто интересовался самочувствием избитого. На одной из видеозаписей, размещенных в сообществе, также видны неизвестные, которые говорят, что «никакого Навального не будет, потому что он американский».

В День России, 12 июня, антикоррупционные митинги запланированы во многих российских городах. Организаторы уже неоднократно сообщали об отказах местных властей в согласовании мероприятий и угрозах в свой адрес.