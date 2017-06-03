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Крымский.Пармезан: Страсти по генплану и новому символу Крыма

В эфире программы «Крымский.Пармезан» 3 июня Александр Янковский, Павел Казарин и Сергей Мокрушин обсуждают главные события уходящей недели в Крыму. Почему севастопольцы выходят на улицы против решения российских властей, какое животное будет привлекать ничего не подозревающих туристов в Крым и кто выйдет победителем в игре керченских престолов?

Ответы на эти вопросы в нашей программе.

Время эфира: 18:10 – 18:40. Эфир можно слушать на средних волнах AM (частота 549 килогерц), в FM-диапазоне (частота 100.7 мегагерц), а также на сайте Крым.Реалии.

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