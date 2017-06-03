Российская полиция объяснила осмотр в квартире журналистки шумевшей кошкой

В России сотрудники полиции объяснили необходимость проникновения в квартиру журналистки «Новой Газеты» Елены Костюченко якобы шумевшей там кошкой, сообщила у себя в Фейсбуке адвокат Светлана Сидоркина.

Сама Костюченко в эту версию не верит и связывает действия полиции со своей работой над материалом о сносе жилых домов в Москве в рамках программы реновации. В интервью изданию The Insider она предположила, что правоохранительные органы могли заинтересоваться и другими аспектами ее профессиональной деятельности.

Накануне вечером сотрудники полиции осмотрели квартиру Елены Костюченко в связи с подозрением о том, что там скрывается преступник. Сама журналистка находилась в командировке; ей заявили, что дверь будет вскрыта. Сестра Костюченко успела прибыть в дом вместе с адвокатом, и дверь открыли ключами.

Сотрудница российской «Новой Газеты» Елена Костюченко пишет о преследовании ЛГБТ-сообщества на территории Чечни. В сентябре 2016 года на журналистку несколько раз нападали в Беслане, куда она приехала освещать акцию памяти жертв теракта 2004 года. По словам Костюченко, полицейские видели, что ее бьют, но не вмешивались.